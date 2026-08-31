Pedir la ciudadanía en EE. UU. ya no es solo llenar papeles: esto es lo que ahora pueden investigar de ti

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Esta estrategia comenzó a aplicarse desde 2025. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) retomó las llamadas “investigaciones de vecindario” para quienes solicitan la ciudadanía estadounidense.

Este mecanismo consiste en permitir que oficiales toquen a la puerta del solicitante sin aviso previo para indagar con personas de su entorno sobre su reputación en la comunidad antes de aprobar la naturalización. La agencia formalizó el cambio con una actualización a su Manual de Políticas fechada el 25 de agosto de 2026, aunque despachos de abogados de inmigración ya documentaban este tipo de visitas desde antes de esa fecha.

La medida revive una facultad legal que llevaba 35 años sin aplicarse de forma sistemática: el Servicio de Inmigración y Naturalización, antecesor de USCIS, dejó de realizar investigaciones de vecindario hacia 1991, según reconoce USCIS en el mismo Manual de Políticas, y desde entonces se apoyaba casi exclusivamente en las verificaciones de antecedentes penales del FBI y otros chequeos de seguridad para evaluar a los aspirantes a la ciudadanía.

La decisión no llegó de un día para otro. USCIS ya había reactivado estas investigaciones el 22 de agosto de 2025 mediante un memorando interno firmado por el entonces director de la agencia, y la actualización de este año solo consolida esa política dentro del Manual de Políticas de forma permanente, con efecto inmediato tanto sobre solicitudes ya presentadas como sobre las que se presenten de ahora en adelante.

¿Qué evalúan los oficiales durante la investigación?

La autoridad para estas pesquisas viene de la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la misma norma de 1952 que le da a USCIS la facultad de investigar a un aspirante a la ciudadanía antes de resolver su caso.

La agencia explica en su propio Manual de Políticas que el objetivo es corroborar información que ni los documentos ni la entrevista de naturalización logran confirmar por sí solos, como observaciones espontáneas sobre el solicitante que solo puede recoger alguien de su entorno.

Ese estándar tiene un núcleo concreto: los oficiales pueden revisar si el solicitante mantiene buen carácter moral, apego a los principios de la Constitución y buena disposición hacia el buen orden y el bienestar del país, que es justo lo que la ley exige para naturalizarse y lo que ahora se busca confirmar también con testimonios externos, no solo con el expediente migratorio.

¿Qué causas descartan la ciudadanía?

La misma guía aclara que un aspirante queda descartado si se comprueba que pertenece o simpatiza con organizaciones que promuevan derrocar al gobierno o agredir de forma ilegal o atentar contra la vida de sus funcionarios, un criterio que la misma guía vincula con las prioridades de seguridad nacional migratoria de la administración Trump.

En la práctica, estas investigaciones suelen combinar varias acciones sobre el terreno.

Visitas al domicilio del solicitante, sin cita previa

Acercamiento a personas del entorno del solicitante para conocer su conducta y reputación en la comunidad

Verificación de que el domicilio y demás datos de la solicitud coinciden con lo que se observa en el terreno

Cruce de esa información con los chequeos de seguridad y antecedentes que ya se hacían antes de esta reactivación

Despachos de abogados que representan a solicitantes reportan que este tipo de visitas ya se aplica particularmente en casos donde USCIS busca confirmar la legitimidad de un matrimonio con un ciudadano estadounidense, según documentó el despacho Iandoli Desai & Cronin.

El costo y los años de trámite que ya implica hacerse ciudadano estadounidense hacen que una investigación adicional se sienta, para muchos solicitantes, como un obstáculo más en un proceso ya de por sí largo.

USCIS has strengthened screening and vetting of aliens wanting citizenship by visiting neighborhoods to meet with neighbors and employers to verify their eligibility to be here, their character, and their assimilation into our way of life. pic.twitter.com/K0Ygra6eQ2 — USCIS (@USCIS) January 6, 2026

¿Se puede evitar la investigación de vecindario?

La investigación de vecindario no es automática para todos los expedientes. La decisión de investigar o eximir a un solicitante se toma caso por caso, no de forma automática: la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, en coordinación con el área de Operaciones de Campo, evalúa cada expediente por separado, o agrupa casos con características similares, según se detalla en el mismo Manual de Políticas.

Para inclinar esa decisión a su favor, un solicitante puede presentar de forma voluntaria cartas de referencia o testimoniales que hablen de su elegibilidad, su carácter, su lealtad a EE. UU. y su apego a los principios de la Constitución. La propia agencia recomienda que, preferentemente, esas cartas vengan de ciudadanos estadounidenses que no sean familiares del solicitante, para que el testimonio tenga más peso frente a los investigadores.

Para decidir una posible exención, USCIS toma en cuenta varios elementos del expediente.

Las cartas de referencia o testimoniales presentadas de forma voluntaria por el solicitante

Los antecedentes y resultados de los chequeos de seguridad ya realizados

Si el caso forma parte de un grupo de expedientes con características similares que USCIS decide revisar en conjunto

Esta revisión adicional se suma a los pasos que ya forman parte de cualquier trámite de naturalización, como el examen de civismo y la entrevista de ciudadanía, para los que existe un curso gratuito en línea pensado para quienes se preparan sin apoyo de un abogado.

¿Qué recomiendan los abogados si USCIS visita el domicilio de un solicitante?

Despachos de inmigración como Iandoli Desai & Cronin, que documentaron visitas domiciliarias vinculadas a este cambio, recomiendan que cualquier solicitante que reciba una visita sin previo aviso pida al oficial su nombre completo, la agencia a la que pertenece y un dato de contacto, antes de responder cualquier pregunta sobre su caso. Esa información permite después coordinar con un abogado la forma de continuar el trámite, en vez de resolver todo en el momento de la visita.

Los mismos abogados insisten en que tener representación legal presente durante cualquier interrogatorio de USCIS es un derecho del solicitante, no una opción que dependa de que el oficial la ofrezca. Recomiendan pedir que la conversación se pause hasta que el abogado esté presente, en vez de responder preguntas sobre el caso sin representación.

El regreso de las investigaciones de vecindario se da además en un momento en el que otros beneficios ligados a la ciudadanía también se han endurecido, como ocurre con la ciudadanía por nacimiento, lo que refleja un giro más amplio en la forma en que la actual administración revisa quién puede considerarse, o llegar a considerarse, ciudadano de EE. UU.

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