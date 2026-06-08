Inmigrante venezolano fue detenido en cita rutinaria y su esposa logró rastrearlo con un AirTag

GENERANDO AUDIO...

Agentes del ICE en EE.UU.. Foto: AFP | Ilustrativa

Víctor Peralta Pérez llevaba cuatro años haciendo lo mismo: presentarse puntual a cada cita migratoria, entregar sus documentos y volver a casa. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2025, su vida cambió por completo en lo que parecía solo un día más. El electricista venezolano de 26 años llegó a las oficinas del ICE en Texas para su revisión anual, como siempre, solo que esta vez no salió.

Su esposa Madison Crider, ciudadana estadounidense de 31 años, esperaba en el estacionamiento. Tres horas después, dos hombres de traje y un guardia armado salieron a pedirle la cartera de Víctor. Lo que los agentes no sabían es que ella ya se había preparado para ese momento: antes de entrar, Victor llevaba un AirTag de Apple escondido en la ropa.

¿Víctor tenía antecedentes?

Sin antecedentes penales en Venezuela ni en Estados Unidos, con permiso de trabajo vigente y un caso de asilo en proceso desde que llegó al país en noviembre de 2021, Peralta llevaba una vida tranquila y acorde a los dictámenes establecidos. En abril de 2025 había asistido a una audiencia migratoria sin ningún inconveniente y su próxima cita ante un juez estaba programada para agosto de 2028.

El DHS confirmó a Newsweek que ese mismo día ingresó al Centro de Detención Bluebonnet, y que el 2 de febrero de 2026 fue trasladado al Centro de Detención Eden, en Texas. Según declaró un vocero del DHS al mismo medio: “La autorización de trabajo no otorga estatus migratorio legal para permanecer en el país”.

El AirTag que la mantuvo cuerda

Cuando Víctor apagó su teléfono al entrar al edificio, Crider quedó sin forma de contactarlo. El AirTag fue lo único que le indicó que seguía vivo y moviéndose dentro del sistema, sobre todo durante los periodos de hasta 48 horas en que los traslados entre instalaciones cortaban toda comunicación.

Los registros del dispositivo, revisados por Newsweek, lo ubicaron en la Base Militar Fort Bliss en El Paso y en la Reserva Militar de Florence, Arizona. Los cambios de instalación ocurrían de madrugada, sin aviso. “Se me ocurrió por todo lo que estaba pasando, familias enteras sin noticias de sus parientes”, dijo Crider al medio.

Diez libras menos, depresión y un cumpleaños que no pudo celebrar

El Centro Eden, donde Víctor pasó la mayor parte de su detención, no era un lugar fácil. Crider describió lo que su esposo le contaba por teléfono: duchas con moho, agua no apta para tomar, comida en mal estado. Sin acceso a médicos, perdió 10 libras en dos semanas y desarrolló depresión y falta de sueño crónica. El DHS desmintió estas condiciones y aseguró que sus centros ofrecen atención médica, dental y de salud mental.

Pero lo que más le pesó a Víctor no fue el encierro en sí. Fue perderse el tercer cumpleaños de sus hijos gemelos: “Mis hijos han crecido desde la última vez que los vi. Me entristece saber que me perdí ese momento”, declaró a Newsweek.

Tras la detención de Víctor, Crider desalojó el apartamento sola con sus hijos. Redujo todo a ocho cajas, donó la mitad de los juguetes de los niños y tuvo que reubicar a sus mascotas. Los dos gatos terminaron en un albergue y fueron adoptados por separado. “Los extraño todos los días. Eran familia”, dijo.

Una salida que no fue el final

El 12 de febrero de 2026, un juez aprobó la salida voluntaria de Peralta Pérez. Regresó a Venezuela a principios de marzo, aunque el DHS sitúa su remoción oficial el 28 de febrero. Al llegar a su país, militares lo retuvieron brevemente y le confiscaron el dinero que llevaba encima antes de dejarlo ir.

Hoy vive con familiares en Argentina, mientras que Crider y los niños esperan poder reunirse con él. “Lo único que queremos es estar en un lugar seguro los cuatro”, dijo.

Cómo usar un AirTag para ubicar a una persona

El AirTag es un dispositivo de rastreo fabricado por Apple que funciona a través de la red de iPhones activos cercanos para actualizar su ubicación en tiempo real. Cualquier persona con un iPhone puede configurarlo en minutos.

Tener un iPhone con iOS 14.5 o posterior y sesión de iCloud iniciada.

y sesión de iCloud iniciada. Acercar el AirTag al iPhone : el equipo lo detecta automáticamente y abre la configuración.

: el equipo lo detecta automáticamente y abre la configuración. Asignarle un nombre para identificarlo fácilmente.

para identificarlo fácilmente. Abrir la app “Buscar” , disponible de forma nativa en todos los dispositivos Apple.

, disponible de forma nativa en todos los dispositivos Apple. Seleccionar la pestaña “Objetos” para ver su ubicación en un mapa con actualizaciones en tiempo real.

para ver su ubicación en un mapa con actualizaciones en tiempo real. Activar notificaciones para recibir alertas cuando el dispositivo entra o sale de una ubicación.

para recibir alertas cuando el dispositivo entra o sale de una ubicación. Usar el modo “Precisión” cuando se está cerca, ya que guía con indicaciones de dirección y distancia exactas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.