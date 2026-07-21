El IRS eliminará multas de forma automática en el verano de 2026: conoce si serás beneficiado

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) anunció un cambio en su política de alivio de sanciones fiscales que permitirá a millones de contribuyentes elegibles recibir una exención automática de ciertas multas sin tener que presentar una solicitud.

La nueva medida comenzará a implementarse en el verano de 2026 y reemplazará progresivamente al actual programa First Time Abate, que obligaba a los contribuyentes a pedir expresamente el perdón de las sanciones.

El nuevo mecanismo busca reducir trámites para las personas que han mantenido un historial de cumplimiento tributario, pero no elimina la obligación de pagar los impuestos pendientes ni los intereses acumulados.

¿Qué es el nuevo programa de alivio automático de multas del IRS?

El programa se denomina Automatic Exemption from Penalty (AEP) y será el nuevo sistema mediante el cual el IRS aplicará ciertas exenciones de sanciones de manera automática.

Hasta ahora, muchos contribuyentes que cumplían con los requisitos debían solicitar el alivio mediante el programa First Time Abate, una medida administrativa que permitía eliminar algunas multas cuando la persona tenía un buen historial fiscal.

Con el AEP, el IRS revisará sus propios registros y determinará si el contribuyente cumple con los requisitos. Si es elegible, la agencia aplicará la exención durante el procesamiento de la declaración y enviará una notificación confirmando el beneficio.

El alivio podrá aplicarse a multas relacionadas con:

Presentar una declaración fuera del plazo establecido (failure to file).

Pagar impuestos después de la fecha límite (failure to pay).

No realizar ciertos depósitos tributarios requeridos (failure to deposit).

¿Quiénes podrán recibir la exención automática del IRS?

El beneficio estará dirigido a contribuyentes que hayan demostrado un historial de cumplimiento durante los años anteriores.

Para ser elegible, la persona deberá haber:

Presentado correctamente sus declaraciones durante los tres años anteriores .

. Pagado los impuestos correspondientes dentro de los plazos establecidos durante ese periodo.

En el caso de contribuyentes que presentan declaraciones trimestrales, el IRS exigirá un historial de cumplimiento de 12 trimestres consecutivos.

La agencia explicó que el objetivo es reconocer a quienes normalmente cumplen con sus obligaciones sin obligarlos a completar un proceso adicional para recibir una ayuda que generalmente sería aprobada.

¿Cuándo comenzará el IRS a aplicar este cambio?

El IRS informó que el nuevo sistema comenzará durante el verano de 2026.

La implementación inicial aplicará a declaraciones originales correspondientes al año fiscal 2025 y a declaraciones trimestrales de 2026.

Sin embargo, el reemplazo completo del programa First Time Abate ocurrirá para las declaraciones con fechas originales de vencimiento a partir del 1 de enero de 2027, por lo que el nuevo sistema estará plenamente incorporado durante la temporada de impuestos de 2027.

¿Los contribuyentes tendrán que solicitar la exención automática?

No.

Una de las principales modificaciones del AEP es que los contribuyentes elegibles no tendrán que presentar una solicitud para recibir el alivio.

El IRS revisará automáticamente el historial fiscal y, si determina que la persona cumple con los requisitos, aplicará la exención.

La agencia enviará un aviso confirmando que la multa fue eliminada.

Aquellos contribuyentes que no sean elegibles para el programa automático todavía podrán solicitar alivio bajo otras figuras, como la exención por causa razonable, un mecanismo en el que el IRS analiza cada caso individual.

¿Qué multas o impuestos no elimina el nuevo programa del IRS?

El alivio automático solo aplica a determinadas sanciones administrativas.

Los contribuyentes todavía deberán pagar:

Impuestos adeudados

Intereses acumulados

Multas que no estén incluidas dentro del programa AEP

Además, no todas las declaraciones fiscales estarán cubiertas.

El IRS explicó que algunas obligaciones quedan fuera del programa, incluyendo ciertas declaraciones informativas y formularios asociados con eventos específicos o poco frecuentes.

Entre los ejemplos mencionados están:

Formulario 706, utilizado para declaraciones de impuestos sobre sucesiones.

Formulario 709, relacionado con impuestos sobre donaciones.

¿Qué pasará con el programa First Time Abate?

El IRS comenzará una transición gradual para reemplazar First Time Abate por el nuevo sistema automático.

Durante el periodo de cambio, algunos contribuyentes que cumplen con los requisitos podrían seguir recibiendo avisos de multas para ciertos periodos fiscales.

La agencia indicó que, mientras avanza la implementación del AEP, quienes consideren que califican todavía podrán comunicarse con el IRS para solicitar el alivio mediante el programa anterior.

¿Por qué el IRS decidió cambiar el sistema de multas fiscales?

La agencia explicó que la reforma busca hacer más uniforme la aplicación de las exenciones y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.

Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, señaló que el nuevo sistema permitirá que las personas con un historial de pagos puntuales no tengan que realizar una solicitud formal para recibir un beneficio que normalmente sería concedido.

“Automatic Exemption from Penalty refleja el compromiso del IRS de hacer más simple y consistente el pago de los impuestos adeudados”, indicó Bisignano.

El IRS también señaló que, mientras facilitará el cumplimiento para quienes cumplen con sus obligaciones, continuará reforzando sus medidas contra la evasión fiscal, el robo de identidad y los fraudes relacionados con declaraciones tributarias.

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