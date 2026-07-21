Cómo viajar de México a Estados Unidos con tu mascota

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Para entrar a EE. UU. tu perro debe lucir saludable. Foto: Anna Moneymaker / AFP

Para viajar de México a Estados Unidos con una mascota, debes cumplir con los requisitos de ambos países.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), suscrito al Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), señala en su sitio web que “los dueños de mascotas son responsables de cumplir con todos los requisitos federales y estatales”.

De antemano, el APHIS ofrece una lista de animales que son permitidos dentro del país porque se consideran una mascota. Éstos son perros, gatos, hurones, anfibios, erizos, conejos, reptiles, roedores y pájaros.

En caso de que el tipo de animal de tu mascota no aparezca, indica que podría estar sujeto a otros requisitos de importación, como un permiso del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según el APHIS, generalmente se aplica para animales acuáticos, aves (no pájaros), aves de corral, perros para adopción o venta, equinos, rumiantes, cerdos y “otros animales”.

¿Cómo viajar de EE. UU. a México con tu mascota?

Derivada de una alerta sanitaria por Gusano Barrenador del Ganado (GBC), emitida en 2024 por el APHIS, el Gobierno de México informa en su sitio web que para viajar con una mascota a EE. UU. debes contar con un certificado de salud que conste que el animal es libre de GBC.

En este sentido, y según exige Estados Unidos, el documento debe ser emitido por un Médico Veterinario Responsable Autorizado (MVRA). Asimismo, debe tramitarse en clínicas y hospitales que cuenten con una constancia vigente del MVRA emitida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

¿Cuáles son los requisitos del lado de Estados Unidos?

Tanto los CDC como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hacen énfasis en los perros y gatos, ya que son las mascotas más habituales en los aeropuertos estadounidenses. Los primeros tres requisitos son:

Tener un aspecto saludable (sin lesiones ni heridas)

Contar con seis meses de edad

Poseer un microchip, el cual puede implantarse en las clínicas veterinarias de México

¿Qué hacer si viajas con un perro?

Cumplidos todos, y en caso de viajar con un canino, el siguiente paso es completar el “Formulario de los CDC para la importación de perros”, el cual puedes gestionar en línea y en idioma español.

El trámite solicita datos en tres secciones: “Persona que importa el animal”, “Información acerca del animal” e “Información del viaje y Firma”. Una vez que envíes el formulario, recibirás un recibo al correo electrónico que registraste.

El recibo deberás mostrarlo a la aerolínea antes de embarcar al avión. Y al llegar a EE. UU. tendrás que enseñarlo al agente de la CBP como parte del protocolo. Para cumplir con la aduana sin problemas, recuerda tener la documentación a mano y asumir un comportamiento agradable.

Los CDC también aclaran que este proceso es “para perros que hayan estado ÚNICAMENTE en países libres de rabia canina o de bajo riesgo durante los 6 meses previos a su entrada a Estados Unidos”, una pregunta que está presente en el formulario. México es considerado como país de bajo riesgo, según indica su sitio web.

¿Y si viajo con un gato?

Al igual que con los perros, el primer requisito es que parezcan saludables en su llegada a Estados Unidos. Asimismo, deben tener al menos 6 meses y poseer un microchip implantado.

En el caso de los gatos, los CDC apuntan que “no se requiere comprobante de vacunación antirrábica”, aunque la recomendación es que efectivamente estén vacunados.

Viajar con tu mascota desde México hacia Estados Unidos requiere una planificación previa. Para evitar retrasos, inspecciones adicionales o que tu mascota no sea autorizada para ingresar al país, verifica con anticipación todos los requisitos, así como la documentación veterinaria correspondiente.