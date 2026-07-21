Golpe doble a inmigrantes en California: la regla de “carga pública” llega junto a recortes en Medi-Cal

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Usar programas como Medi-Cal pueden negar la Green Card a un solicitante. Foto: AFP

California enfrenta un golpe doble respecto a los beneficios que recibe la población migrante o aquella con Green Card. Por un lado, el gobierno federal de EE. UU. revivió la regla de “carga pública”, que puede negar la tarjeta verde o Green Card a quienes usan Medi-Cal, CalFresh (los cupones de comida en California) o ayuda para vivienda.

La regla se publicó el 20 de julio en el Registro Federal y entra en vigor el 18 de septiembre. Por el otro, miles de inmigrantes en el propio estado están perdiendo o a punto de perder esos mismos beneficios por decisiones tomadas en Sacramento.

El fiscal general Rob Bonta calificó la regla federal como un intento de dar a los oficiales de inmigración “discreción prácticamente ilimitada” para negar la residencia a quien reciba ayuda pública, según su comunicado oficial. Pero la pregunta que más se repite entre las familias en California es esa: ¿cuál de los beneficios que ya reciben cuenta realmente en su contra, y cuál no?

¿En qué consiste la regla de “carga pública”?

La regla de “carga pública” es una revisión que hace el gobierno de EE. UU. a quien pide la tarjeta verde o busca entrar al país. Un oficial de inmigración calcula, con la información del caso, si esa persona podría depender del gobierno para vivir en el futuro. Si concluye que sí, puede negar la residencia solo por eso.

La regla existe desde hace décadas y no es nueva. Lo que sí cambia con cada gobierno es qué cuenta como “depender del gobierno”. Bajo Biden, solo contaba el dinero en efectivo que alguien recibiera, o haber pasado mucho tiempo interno en una clínica de cuidados de largo plazo pagada con fondos públicos. Con la versión que Trump acaba de revivir, usar programas como Medi-Cal, CalFresh o ayuda para pagar la renta también puede pesar en la decisión, dependiendo del caso.

1* On July 16, 2026, DHS issued a final rule rescinding the 2022 public charge rule and changing how USCIS evaluates public charge determinations for certain green card applications.



✅ Until September 18, 2026, DHS states that officers will continue applying the current public… pic.twitter.com/k2jjmkVx3z — AK Poku Law, PLLC (@greencard1awyer) July 20, 2026

¿Qué dice California sobre la nueva regla federal?

“La administración Trump le dio a los oficiales de inmigración una discreción prácticamente ilimitada para negar la residencia permanente a cualquier persona que participe en un programa de beneficios públicos, por cualquier motivo y durante cualquier periodo”, dijo Bonta el 16 de julio.

El fiscal general agregó que la medida castiga incluso la participación de hijos ciudadanos estadounidenses en programas pensados para su salud y bienestar, y advirtió que California “va a pelear”.

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CalHHS) fue más cautelosa y pidió a las familias buscar información de fuentes confiables antes de dejar de pedir ayuda por miedo, recordando que el estado mantiene una lista de organizaciones sin fines de lucro que orientan gratis sobre el tema, a través del Departamento de Servicios Sociales.

Benyamin Chao, gerente de política de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, fue más directo. Dijo que “la mayoría de los inmigrantes en California no están en riesgo inmediato” por esta regla, pero que de todas formas siembra confusión y aleja a las familias de la ayuda que sí les corresponde.

¿Qué uso de Medi-Cal cuenta en contra y cuál no?

El 18 de septiembre, la fecha en que entra en vigor la nueva regla, es la línea que separa dos formas distintas de evaluar el mismo beneficio. Por eso importa tanto si alguien usó Medi-Cal, CalFresh o ayuda de vivienda antes o después de ese día.

Si el beneficio se usó antes del 18 de septiembre, se mide con la regla vieja, la de 2022, que era más limitada: solo importaba el dinero en efectivo que alguien recibiera del gobierno, o haber pasado mucho tiempo interno en una clínica de cuidados de largo plazo pagada con fondos públicos.

Si el beneficio se usa a partir del 18 de septiembre, ya con la nueva regla activa, usar Medi-Cal, CalFresh o ayuda de vivienda sí puede pesar en contra de la persona, salvo que pertenezca a alguna de las categorías que la ley exime del todo:

Refugiados y asilados (personas a quienes ya se les otorgó asilo político).

Sobrevivientes de violencia doméstica que califican bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA).

Menores especiales inmigrantes y víctimas de trata de personas.

Fuera de esos grupos, no hay una lista fija de beneficios “seguros”; cada caso se revisa por separado, según las circunstancias de cada quien.

¿Qué otros recortes enfrenta Medi-Cal en California al mismo tiempo?

A ese calendario se suma otro golpe, de origen distinto. La ley federal conocida como H.R. 1 iba a quitarle la cobertura médica completa a más de 200 mil refugiados, asilados y otros inmigrantes con estatus humanitario a partir del 1° de octubre, dejándolos únicamente con atención de emergencia, según estimaciones del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud de California recogidas por el California Budget & Policy Center.

El presupuesto estatal 2026-2027, firmado a finales de junio, pausó ese recorte hasta el ciclo 2027-2028 y mantuvo la cobertura completa para ese grupo por lo que resta del año fiscal, aunque el propio California Immigrant Policy Center advierte que la solución, por ahora, es solo temporal.

El mismo gobierno de Gavin Newsom que defendió esa cobertura frente a Washington aplicó, por su cuenta, un freno distinto: desde el 1° de enero de 2026, Medi-Cal dejó de aceptar nuevas inscripciones de adultos indocumentados de 19 años en adelante.

Quienes ya estaban inscritos no perdieron el beneficio, y los menores de edad pueden seguir registrándose sin restricción. A partir de julio de 2027, además, los adultos indocumentados que sigan en el programa pagarán una cuota mensual de 30 dólares.

Para las familias que reciben varios de estos beneficios a la vez, la recomendación de las propias autoridades californianas es no tomar decisiones por miedo sin antes consultar a un abogado de inmigración o a una organización certificada.

Quienes califican para el Medi-Cal de los hijos nacidos en EE. UU. no arriesgan nada por ese beneficio en particular, y quienes buscan ayuda gratuita para declarar impuestos —otro trámite que muchos evitan por temor— pueden acudir al programa VITA disponible en California, Texas y Florida.

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