Consecuencias de viajar con más de 10 mil dólares sin declarar ante el CBP

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Viajar con más de 10 mil dólares a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Foto Leonardo.ai.

Viajar con una cantidad importante de efectivo no es ilegal en Estados Unidos. Lo que sí puede convertirse en un problema muy serio es cruzar la frontera o abordar un vuelo internacional con más de 10 mil dólares sin informarlo a las autoridades. Si eso ocurre, CBP puede confiscar todo el dinero, incluso cuando provenga de una fuente completamente legal.

¿Cómo actúa CBP?

La respuesta es mucho más dura de lo que muchas personas imaginan. De acuerdo con USA.gov y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cualquier persona que entre o salga de Estados Unidos con más de 10 mil dólares en efectivo o instrumentos monetarios tiene la obligación de reportarlo. La norma no establece un límite sobre cuánto dinero puedes transportar. El requisito consiste únicamente en declararlo.

Ese detalle suele generar confusión. Mucha gente cree que superar los 10 mil dólares está prohibido. No es cierto. El verdadero riesgo aparece cuando el dinero no se reporta o cuando se intenta ocultar.

La obligación incluye:

Billetes y monedas estadounidenses o extranjeras

Cheques de viajero

Cheques de caja

Giros postales

Pagarés y otros instrumentos monetarios

Para cumplir con la ley, el viajero debe presentar el formulario FinCEN 105 y, cuando ingresa al país, también declarar el efectivo en el formulario CBP 6059B, explica USA.gov.

¿Qué consecuencias enfrenta un viajero si no declara más de 10 mil dólares?

Las sanciones pueden ser mucho más severas que una simple multa.

Según la información oficial del gobierno estadounidense, CBP puede decomisar la totalidad del dinero si detecta que el viajero omitió el reporte o realizó una declaración falsa. Además, la legislación federal contempla:

Confiscación inmediata del efectivo o de los instrumentos monetarios

del efectivo o de los instrumentos monetarios Multas civiles que pueden llegar hasta los 500 mil dólares

Hasta 10 años de prisión cuando existan violaciones graves a la legislación federal

Despachos especializados como Sammis Law Firm, que representan a personas involucradas en procedimientos de decomiso civil, explican que el desconocimiento de la norma no evita la confiscación. La obligación de presentar el formulario FinCEN 105 existe tanto al entrar como al salir de Estados Unidos.

En realidad, ese es uno de los aspectos más polémicos del sistema. Muchos viajeros aseguran que nunca fueron informados sobre este requisito porque en algunos aeropuertos la señalización es escasa o prácticamente inexistente.

¿CBP siempre relaciona el dinero con un delito?

No necesariamente.

Transportar grandes cantidades de efectivo no significa automáticamente que exista lavado de dinero o alguna actividad criminal. Sin embargo, cuando el dinero no fue declarado, los agentes pueden iniciar una investigación para determinar el origen de los fondos.

Incluso si nunca se presentan cargos penales, el gobierno puede conservar el dinero mediante un procedimiento de decomiso civil mientras el propietario intenta demostrar que los recursos provienen de actividades legales.

Según Sammis Law Firm, miles de personas han enfrentado este tipo de procesos después de que CBP encontrara dinero sin declarar en aeropuertos, cruces fronterizos y puertos marítimos. En 2019, por ejemplo, la agencia decomisó aproximadamente 300 mil dólares diarios en moneda no declarada o presuntamente ilícita, y cerca de una cuarta parte del valor asegurado estuvo relacionado con viajeros que simplemente no reportaron el efectivo.

¿Es posible recuperar el dinero confiscado por CBP?

Sí, aunque el camino suele ser largo.

El despacho Donet, McMillan & Trontsz, P.A. explica que una persona puede solicitar la devolución de los fondos si logra demostrar que el dinero tiene un origen completamente legal y presenta la documentación exigida por el programa de multas, sanciones y decomisos de CBP.

En algunos casos, los abogados aportan declaraciones fiscales, estados de cuenta bancarios, comprobantes de venta de bienes, cartas laborales y otros documentos para acreditar de dónde provienen los recursos.

Lo importante es entender que declarar no significa pagar impuestos ni perder el dinero. La declaración únicamente permite que las autoridades registren el movimiento de grandes cantidades de efectivo como parte de las medidas federales para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Por eso, si vas a viajar con una suma superior a 10 mil dólares, la recomendación más sensata es cumplir con el procedimiento antes de llegar al punto de inspección. Un trámite que toma unos minutos puede evitar meses de litigios, la pérdida temporal —o definitiva— del dinero e incluso complicaciones migratorias que podrían afectar futuras entradas a Estados Unidos.

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