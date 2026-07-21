¿Temes que saquen a tu hijo del país? Este programa gratuito te avisa

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El programa es válido mientras el menor no haya cumplido 18 años. Foto: AFP

El Departamento de Estado de EE. UU. opera un servicio gratuito que alerta a un padre o tutor legal en el momento en que alguien solicita un pasaporte estadounidense para su hijo.

El mecanismo se llama Children’s Passport Issuance Alert Program (CPIAP), o Programa de Alerta de Emisión de Pasaportes para Niños, y solo aplica a ciudadanos estadounidenses menores de 18 años. La inscripción no cuesta nada, y quien la pide no tiene que ser necesariamente uno de los padres.

El programa, por sí solo, no impide que un menor salga del país ni bloquea la emisión de un pasaporte de otro gobierno. Lo que sí hace es avisar de inmediato cuando alguien tramita el documento, revisar si existe el consentimiento de ambos padres y confirmar si ya hay algún pasaporte estadounidense vigente a nombre del niño.

¿Qué hace exactamente el programa una vez que inscribes a tu hijo?

Según el propio Departamento de Estado, una vez que el menor queda registrado, la dependencia monitorea cualquier trámite de pasaporte que se abra a su nombre. Si eso ocurre, contacta directamente al padre o tutor que realizó la inscripción, antes de que el documento sea entregado a cualquier persona.

Entre las acciones que realiza el programa están:

Monitorear las solicitudes de pasaporte estadounidense a nombre del menor

Notificar al padre o tutor inscrito en cuanto alguien la tramita

Verificar si se cuenta con el consentimiento de ambos padres

Informar si ya existe un pasaporte vigente a nombre del niño

El padre o tutor que inscribió al menor puede seguir tramitando su pasaporte con normalidad; la alerta no le bloquea el trámite a quien lo registró, según aclara la propia dependencia.

El programa tampoco puede impedir la emisión de un pasaporte extranjero, ni evitar que un menor viaje si ya cuenta con un documento válido, y no cubre renovaciones ni trámites de ciudadanía de otro país. Si el niño tiene doble nacionalidad, esa parte queda completamente fuera del alcance de la herramienta.

¿Cómo se inscribe a un menor y qué documentos se piden?

El trámite se hace con el formulario DS-3077, uno por cada hijo. Hay que reunir dos tipos de documentos antes de enviarlo:

Una identificación con foto y firma de quien inscribe al menor, como licencia de conducir o pasaporte

Una prueba de la relación legal con el niño: acta de nacimiento, orden de custodia o tutela, decreto de adopción o un documento legal equivalente

El formulario y los documentos se envían por correo electrónico a PreventAbduction1@state.gov, que la propia oficina señala como la vía más rápida, o por correo postal a la Oficina de Asuntos de Menores en Washington.

Cualquier cambio de teléfono, domicilio o documentos legales —como una nueva orden de custodia o una orden de protección— debe reportarse de inmediato al mismo correo o al 1-888-407-4747.

¿Quién puede pedir la inscripción y hasta cuándo dura?

No solo los padres pueden activar la alerta. También pueden solicitarla una corte, un cuerpo policial, Servicios de Protección Infantil o alguien que actúe legalmente en representación de un padre, como un abogado o un familiar cercano. La inscripción se mantiene mientras el menor sea ciudadano estadounidense y no haya cumplido 18 años; al llegar a esa edad, el sistema lo da de baja automáticamente.

En los casos donde el temor a una sustracción está ligado a una situación de violencia doméstica, también existen protecciones migratorias específicas para víctimas que pueden tramitarse junto con la inscripción en el programa.

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