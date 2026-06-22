 ¿Te audita el IRS con ITIN? Lo que los latinos deben hacer antes de entrar en pánico 

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Te decimos qué papeles tener si el IRS decide hacerte una auditoría. Foto: Envato.

La sola idea de recibir una carta del Internal Revenue Service (IRS) suele provocar un nudo en el estómago. Para muchos contribuyentes latinos que presentan impuestos con un ITIN, el miedo es todavía mayor porque existe la creencia de que una auditoría puede desencadenar problemas migratorios.

Sin embargo, las autoridades fiscales insisten en que una revisión tributaria no tiene relación con el estatus migratorio de una persona. Lo que busca el IRS es confirmar que los números reportados en una declaración sean correctos. Nada más y nada menos.

Cada año, miles de contribuyentes que usan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) presentan sus declaraciones en Estados Unidos. La gran mayoría nunca enfrenta una auditoría. Aun así, conocer cómo funciona el proceso y qué documentos conservar puede marcar la diferencia entre una revisión rápida y semanas de estrés innecesario.

¿Por qué el IRS puede auditar una declaración presentada con ITIN?

Existe una idea equivocada que circula con frecuencia en la comunidad inmigrante: que tener un ITIN aumenta automáticamente el riesgo de auditoría.

El IRS sostiene que eso no es cierto. Las auditorías se seleccionan por discrepancias, patrones estadísticos o posibles errores, no por el tipo de identificación fiscal utilizada.

Entre los motivos más comunes que pueden llamar la atención de la agencia aparecen:

Ingresos reportados que no coinciden con formularios W-2 o 1099

Deducciones de negocio inusualmente altas

Donaciones caritativas desproporcionadas respecto a los ingresos

Errores al reclamar dependientes

Información incorrecta en el ITIN, nombres o números de identificación

Especialistas tributarios coinciden en algo: muchas auditorías nacen de errores simples, no necesariamente de fraude.

¿Qué documentos debes guardar si declaras impuestos con ITIN?

Aquí es donde muchos contribuyentes cometen errores.

La mejor defensa ante cualquier revisión es tener evidencia organizada. Según las recomendaciones del IRS y de asesores fiscales especializados en contribuyentes con ITIN, conviene conservar documentos durante varios años después de presentar una declaración.

Entre los más importantes destacan:

Formularios W-2 y 1099.

Talones de pago.

Estados de cuenta bancarios.

Recibos de gastos de negocio.

Comprobantes de donaciones.

Contratos de servicios.

Facturas.

Declaraciones de impuestos anteriores.

Si reclamas hijos o familiares como dependientes, también es recomendable conservar:

Registros escolares.

Expedientes médicos.

Contratos de renta.

Comprobantes de manutención.

Documentos que acrediten parentesco y residencia.

Los casos más complicados suelen surgir cuando la persona tiene derecho a una deducción o crédito, pero no puede demostrarlo documentalmente.

¿Qué hacer si recibes una carta de auditoría del IRS?

Primero, respirar. Después, leer cuidadosamente la notificación.

El IRS recuerda que las auditorías comienzan mediante correspondencia oficial enviada por correo postal. No por mensajes de texto. No por redes sociales. Tampoco por llamadas telefónicas exigiendo pagos inmediatos.

Ignorar la carta suele empeorar el problema. Lo recomendable es revisar qué información solicita la agencia, reunir la documentación de respaldo y responder dentro del plazo indicado.

¿El IRS comparte información del ITIN con inmigración?

Esta es probablemente la pregunta que más preocupa a muchos contribuyentes.

La respuesta oficial del IRS es clara: la información tributaria está protegida por estrictas normas de confidencialidad. La agencia no realiza auditorías con fines migratorios y no selecciona contribuyentes por su nacionalidad o situación migratoria.

Diversas organizaciones que trabajan con inmigrantes recuerdan además que presentar impuestos demuestra cumplimiento de obligaciones fiscales y genera un historial financiero documentado.

¿Cómo reducir el riesgo de una auditoría fiscal con ITIN?

No existe una fórmula mágica para evitar una auditoría. Algunas revisiones son completamente aleatorias.

Sin embargo, expertos tributarios recomiendan seguir varias prácticas básicas:

Verificar varias veces nombres, ITIN y datos personales.

Reportar todos los ingresos recibidos.

Evitar deducciones exageradas sin respaldo.

Trabajar con preparadores de impuestos certificados.

Revisar cuidadosamente cada cifra antes de enviar la declaración.

Guardar copias de todos los documentos.

También conviene desconfiar de quienes prometen reembolsos extraordinarios sin analizar documentos o situación financiera. Cuando una devolución parece demasiado buena para ser cierta, suele ser una señal de alerta.

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