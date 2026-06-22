Cómo registrar a tus hijos nacidos en EE. UU. en el Registro Civil mexicano: doble ciudadanía desde el primer día

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Los padres deben registrar al menor ante el consulado mexicano. Foto: Cuartoscuro

Los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen derecho a la ciudadanía mexicana por sangre, sin importar que hayan visto la luz por primera vez fuera del territorio nacional. La base es una reforma al artículo 37 de la Constitución mexicana, vigente desde 1998, que reconoce ese derecho a cualquier menor cuyos padres —o al menos uno— sean mexicanos.

Sin embargo, el trámite no ocurre de forma automática. Los padres deben registrar al menor ante el consulado mexicano más cercano, un proceso gratuito que, con los documentos en orden, puede resolverse en una sola cita. Lo que muchos no saben es que ese registro abre una serie de derechos concretos en México que el niño puede ejercer a lo largo de toda su vida.

¿Quién tiene derecho a la doble nacionalidad y cómo funciona legalmente?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), cualquier menor nacido en EE. UU. cuyos padres sean mexicanos —o al menos uno de ellos— puede registrarse como ciudadano mexicano. El principio que lo sustenta se llama jus sanguinis, o derecho de sangre, y es la base legal que México utiliza para reconocer a sus nacionales nacidos fuera del territorio.

Este registro no afecta en ningún sentido la ciudadanía estadounidense del menor. Ambas nacionalidades coexisten sin problema y el niño puede usar cualquiera de sus dos pasaportes según el país al que viaje o los trámites que necesite hacer.

Una aclaración importante es que si ninguno de los padres es mexicano por nacimiento, el trámite no puede hacerse en el consulado y debe gestionarse directamente en el Registro Civil en México.

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¿Cómo se hace el trámite en el consulado?

El proceso se realiza en el consulado mexicano correspondiente a la zona donde vive la familia. Las citas se agendan exclusivamente en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en citas.sre.gob.mx, y los espacios disponibles se liberan cada martes.

Los documentos que se requieren, según los consulados mexicanos en EE. UU., son:

Acta de nacimiento estadounidense en formato largo (long form) , no la versión corta

, no la versión corta Acta de nacimiento mexicana del padre o madre que acredite su nacionalidad — también se acepta pasaporte mexicano o matrícula consular

que acredite su nacionalidad — también se acepta pasaporte mexicano o matrícula consular Acta de matrimonio de los padres, cuando aplique

Identificación con fotografía de dos testigos mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad

El registro y la primera copia certificada del acta de nacimiento mexicana son gratuitos. Cada copia adicional tiene un costo de 20 dólares.

¿Qué beneficios concretos obtiene el menor?

Con el acta de nacimiento mexicana registrada, el menor puede tramitar el pasaporte mexicano. De acuerdo con las tarifas oficiales del consulado vigentes en 2026, el costo va de 44 dólares para menores de 3 años hasta 209 dólares para el de mayor vigencia (10 años). Las opciones intermedias son 101 dólares por 3 años y 137 dólares por seis años.

Más allá del documento de viaje, la doble ciudadanía abre derechos reales en México que el menor puede usar en cualquier momento de su vida:

Inscribirse en escuelas públicas y universidades mexicanas con los mismos derechos que cualquier ciudadano

con los mismos derechos que cualquier ciudadano Acceder al sistema de salud pública en México

Heredar propiedades sin las restricciones que aplican a extranjeros

Entrar y salir de México sin necesidad de visa ni trámites adicionales

Votar en elecciones mexicanas al cumplir 18 años

Recibir asistencia consular mexicana en cualquier parte del mundo

En contextos de incertidumbre migratoria como el actual, tener la ciudadanía mexicana registrada también representa una red de protección adicional para las familias que enfrentan riesgo de separación.

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