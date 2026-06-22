Green Card y visas en Estados Unidos: el cambio que obligaría a repetir huellas y fotografía

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Foto: AFP

Personas que tramitan la Green Card o determinadas visas tendrían que repetir la toma de huellas digitales y fotografía en más de una ocasión durante su caso migratorio, según cambios operativos evaluados por autoridades federales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

De acuerdo con el USCIS, la recolección de datos biométricos forma parte de los controles de identidad utilizados para verificar antecedentes y reforzar la seguridad en los procesos migratorios.

Estas revisiones pueden repetirse cuando la información expira o cuando el sistema requiere una actualización.

Qué cambiaría en el proceso biométrico

El sistema actual ya contempla la toma de huellas digitales, fotografía y firma en centros autorizados. Sin embargo, en algunos casos específicos, los solicitantes podrían ser citados nuevamente.

Las autoridades migratorias analizan la posibilidad de solicitar una nueva captura biométrica cuando el proceso se extiende en el tiempo o cuando los datos previos ya no cumplen con los estándares de verificación del sistema federal.

Entre las situaciones más comunes que podrían activar una nueva cita se encuentran:

Solicitudes que permanecen abiertas por periodos prolongados

Renovación de ciertos beneficios migratorios

Actualizaciones de seguridad en bases de datos federales

Reprogramaciones por cambios en el expediente del solicitante

A quién podría afectar este cambio

El ajuste no aplicaría de manera automática a todos los casos, sino a procesos específicos dentro del sistema migratorio.

Solicitantes de Green Card, visas de trabajo y algunos beneficios migratorios temporales podrían ser citados nuevamente para verificación biométrica, dependiendo del avance de su trámite.

El USCIS explica en su documentación oficial que cada caso se evalúa de forma individual y que los requerimientos pueden variar según el tipo de solicitud, el historial del solicitante y los controles de seguridad vigentes.

Un cambio enfocado en control y verificación

Los ajustes en el proceso biométrico forman parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema migratorio estadounidense.

El objetivo principal es reforzar la verificación de identidad y reducir inconsistencias en los expedientes de inmigración, especialmente en casos que permanecen activos durante largos periodos.

En este contexto, la repetición de huellas o la toma de fotografías no representa un nuevo proceso desde cero, sino una actualización dentro del mismo trámite migratorio.

Por qué se repiten huellas y fotografías

Las revisiones biométricas cumplen una función central en el sistema migratorio estadounidense. Según el Departamento de Seguridad Nacional, estos datos ayudan a confirmar identidad y prevenir fraudes.

La repetición de huellas digitales y fotografías se utiliza como mecanismo de actualización para garantizar que la información del solicitante siga siendo válida durante todo el proceso migratorio.

Esto puede ocurrir cuando los registros caducan, cuando hay cambios en la base de datos o cuando el sistema detecta la necesidad de una nueva verificación.

🚨DHS Anuncia Nuevas Tarifas de Inmigración y Medidas de Cumplimiento de Ley 🚨



Estos cambios garantizan que los servicios de inmigración sean financiados por los que los utilizan.



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Qué recomienda el sistema migratorio a los solicitantes

Las autoridades migratorias recomiendan a los solicitantes mantener actualizados sus datos de contacto para evitar retrasos en el proceso, aun cuando no hayan tenido inconvenientes al tramitar la documentación.

También sugieren:

Revisar constantemente el estatus del caso en línea

Responder de forma rápida a nuevas citas biométricas

Asistir puntualmente a los centros autorizados

Mantener documentación vigente durante todo el trámite

El USCIS señala que no asistir a una cita biométrica puede provocar retrasos o incluso la suspensión temporal del caso migratorio.

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