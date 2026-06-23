Donald Trump entregará el trofeo al campeón de la final del Mundial 2026 en Nueva York, confirma la FIFA

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La final se realizará en el Estadio de Nueva York. Foto: Reuters/AFP

Donald Trump asistirá a la final y entregará el trofeo al ganador de la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, informó la FIFA.

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), país coorganizador de la justa mundialista junto con México y Canadá, por el momento, no ha asistido a ninguno de los partidos que se han disputado en el torneo.

Infantino confirma participación en la ceremonia de premiación del Mundial 2026

Como informó la agencia de noticias AFP, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció esto en una entrevista a un programa del canal estadounidense FOX.

“Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos” en la simbólica ceremonia de entrega de la Copa al equipo vencedor de la competencia.

No será una novedad, ya que, en 2022, el emir de Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, hizo lo mismo, sosteniendo el trofeo junto a Gianni Infantino para entregárselo a Lionel Messi, capitán de Argentina, que se coronó por tercera vez en su historia tras vencer en penales a la Selección de Francia.

Trump ya tuvo un rol similar en el Mundial de Clubes

Para Donald Trump este ejercicio es familiar, ya que fue él quien el año pasado entregó el trofeo del Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos, en ese mismo estadio de East Rutherford, a los jugadores del Chelsea, vencedores de la final contra el Paris Saint-Germain.

Su presencia en el estrado sorprendió a algunos miembros de los “Blues”, entre ellos a la estrella del Chelsea, Cole Palmer, cuyo gesto de disgusto dio la vuelta a las redes sociales.

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