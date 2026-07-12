La I-95, la autopista más mortal de Estados Unidos: las cifras que preocupan de Maine a Florida

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Carreteras peligrosas en Estados Unidos. Foto Leonardo.ai.

Hay carreteras que desesperan por el tráfico. Otras por las obras interminables. Y luego está la Interestatal 95 (I-95), una vía que carga con una reputación mucho más seria. Esta autopista que conecta Maine con Florida registró 379 muertes durante 2020, la cifra más alta entre todas las carreteras interestatales de Estados Unidos, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Aunque para el 2025, la I-95 ya no tiene picos tan extremos de muertes en un solo año como en 2020, sí se estabilizó en un promedio de 350 muertes al año, según la NHTSA. De todo el viaje, el tramo de Florida es el más peligroso por mucho. Registra casi 2 muertes por cada milla de carretera, de acuerdo a la organización.

Para millones de hispanos que viven en la costa este y la recorren por trabajo o vacaciones, estos números no son una simple estadística.

¿Por qué la I-95 es considerada la autopista más peligrosa de Estados Unidos?

La I-95, que recorre cerca de 1,920 millas (más de 3,090 kilómetros) desde Woodstock, Maine, hasta Miami, Florida, atraviesa 15 estados y algunas de las áreas metropolitanas más congestionadas del país, entre ellas Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington D.C. y Jacksonville.

Stacker realizó un estudio, basado en el sistema FARS de la NHTSA y encontró que la autopista registró 19.7 muertes por cada 100 millas en 2020, muy por encima de otras carreteras interestatales del país.

No sorprende que quienes la utilizan con frecuencia hablen de ella casi con resignación. La combinación de distancia, volumen de vehículos y condiciones cambiantes convierte cada trayecto en un reto constante.

¿Qué factores hacen tan peligrosa la carretera I-95 entre Maine y Florida?

No existe una única explicación.

Diversos especialistas, entre ellos el bufete Grife Law, apuntan a una mezcla de elementos que elevan el riesgo:

Tráfico extremadamente intenso durante prácticamente todo el año.

durante prácticamente todo el año. Baches y tramos deteriorados que complican la conducción.

que complican la conducción. Climas muy distintos según la región, desde tormentas de nieve en Nueva Inglaterra hasta huracanes en el sureste.

según la región, desde tormentas de nieve en Nueva Inglaterra hasta huracanes en el sureste. Límites de velocidad variables , que pueden ir de 35 a 70 millas por hora dependiendo de las condiciones del tránsito.

, que pueden ir de 35 a 70 millas por hora dependiendo de las condiciones del tránsito. Obras permanentes y cierres de carriles, derivados del mantenimiento de una autopista construida hace casi siete décadas.

¿Las cifras de accidentes fatales en la I-95 siguen siendo motivo de preocupación?

Sí. El análisis de la NHTSA muestra que las 379 muertes registradas en la I-95 durante 2020 representaron una parte importante de las 38,824 víctimas fatales contabilizadas ese año en accidentes de tránsito en todo Estados Unidos.

Y es que destaca mucho la cifra de 2020, porque incluso es mucho más elevada que la que se tiene de 2025, año en el que, según NHTSA, murieron 36,640 personas a causa de accidentes de tránsito en el país.

¿Qué deben hacer los conductores antes de viajar por la I-95?

Ninguna autopista garantiza un recorrido libre de riesgos, pero en la I-95 conviene planificar más de lo habitual.

Antes de salir vale la pena:

Revisar el estado del tráfico en tiempo real

Consultar cierres de carriles y trabajos de construcción

Verificar el pronóstico del tiempo

Evitar distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono celular

Mantener una velocidad acorde con las condiciones del camino y no únicamente con el límite máximo permitido

La enorme longitud de la I-95 también juega en su contra, según Stalker. Aunque otras carreteras, como la I-4 en Florida, suelen aparecer en rankings de autopistas especialmente peligrosas por su alta tasa de accidentes en trayectos mucho más cortos, la I-95 atraviesa prácticamente toda la costa este. Esa extensión multiplica las probabilidades de incidentes y explica por qué, incluso décadas después de su inauguración, continúa registrando uno de los mayores números de víctimas fatales del país.

Para quienes no tienen otra alternativa que conducir por esta ruta, existen herramientas que ayudan a reducir imprevistos.

La Eastern Transportation Coalition mantiene un mapa con las condiciones del tránsito en tiempo real a lo largo de la I-95, mientras que departamentos estatales de transporte, como el de Florida, publican actualizaciones sobre cierres de carriles y obras.

Consultar esa información antes de salir puede ahorrar horas atrapado en el tráfico y, más importante aún, ayudar a tomar decisiones que reduzcan el riesgo en una autopista donde un instante de distracción puede tener consecuencias irreversibles.

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