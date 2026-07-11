Medicare empieza a cubrir medicamentos GLP-1 para bajar de peso: quiénes califican desde julio

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Medicare ya cubrirá en algunos GLP-1. Foto Leonardo.ai.

Perder peso con medicamentos como Wegovy o Zepbound había sido, para muchos adultos mayores, una opción demasiado costosa. A partir del 1 de julio de 2026, ese panorama cambia parcialmente. Medicare comenzará a ayudar a cubrir estos tratamientos para ciertos beneficiarios con obesidad mediante un programa temporal que reducirá el costo mensual a 50 dólares, siempre que cumplan requisitos médicos muy específicos.

La medida representa un cambio importante. Hasta ahora, Medicare solo cubría medicamentos GLP-1 cuando eran recetados para enfermedades como diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares. El nuevo programa abre por primera vez la puerta a pacientes cuyo tratamiento está dirigido exclusivamente a la pérdida de peso.

¿Cómo funcionará la cobertura?

El nuevo plan, denominado Medicare GLP-1 Bridge, estará vigente del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027. Durante esos 18 meses, algunos beneficiarios podrán acceder a medicamentos desarrollados por Eli Lilly y Novo Nordisk con un copago fijo de 50 dólares al mes.

La iniciativa busca aliviar uno de los principales obstáculos para quienes necesitan estos tratamientos. Aunque las farmacéuticas han reducido recientemente algunos precios de venta directa, muchas personas todavía desembolsan alrededor de 350 dólares mensuales, una cantidad difícil de sostener para quienes viven con ingresos fijos.

De acuerdo con Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora de políticas de Medicare en KFF, este programa no modifica la legislación vigente. Se trata de un mecanismo temporal que el gobierno federal puede implementar gracias a una disposición ya existente en la ley. Eso significa que, por ahora, la cobertura tiene fecha de caducidad y su continuidad dependerá de futuras decisiones de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) o del Congreso.

¿Quiénes califican para recibir los medicamentos GLP-1 cubiertos por Medicare?

No todos los beneficiarios podrán acceder al programa.

Será necesario contar con Medicare Parte D, estar inscrito en un plan participante y obtener una autorización previa presentada por el médico tratante. Esa solicitud deberá demostrar que el medicamento se prescribe específicamente para combatir la obesidad y que el paciente cumple determinados criterios clínicos.

Los requisitos incluyen:

Índice de masa corporal (IMC) de 35 o más.

IMC de al menos 30 , junto con antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión no controlada o enfermedad renal crónica.

, junto con antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión no controlada o enfermedad renal crónica. IMC de 27 o superior, acompañado de prediabetes, antecedentes de infarto, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica sintomática.

También existe una limitación importante. Según explicó Cubanski, quienes ya reciben un medicamento GLP-1 cubierto por Medicare Parte D para enfermedades como diabetes tipo 2 o apnea del sueño no podrán ingresar al programa Bridge.

Las estimaciones de KFF indican que alrededor de 3.8 millones de beneficiarios de Medicare podrían cumplir los requisitos para acceder a esta nueva cobertura.

¿Qué medicamentos GLP-1 cubrirá Medicare desde julio?

El programa incluye algunos de los tratamientos más conocidos para el control del peso:

Wegovy , de Novo Nordisk.

, de Novo Nordisk. Zepbound KwikPen , de Eli Lilly.

, de Eli Lilly. Foundayo, la nueva píldora para bajar de peso desarrollada por Eli Lilly.

La inclusión de medicamentos inyectables y orales amplía las alternativas para los pacientes, aunque la disponibilidad dependerá del plan participante y de la autorización médica.

¿Cuánto tendrán que pagar los beneficiarios de Medicare?

Los pacientes elegibles pagarán un copago mensual de 50 dólares, una cifra considerablemente inferior al costo habitual de estos tratamientos.

Sin embargo, el programa tiene una particularidad que conviene conocer. Como la cobertura funciona fuera del beneficio tradicional de Medicare Parte D, ese copago no cuenta para alcanzar el deducible ni el límite anual de gastos de bolsillo, fijado actualmente en dos mil 100 dólares.

Además, no será posible combinar el beneficio con cupones de descuento o programas de ahorro de los fabricantes para reducir aún más el precio.

Más allá de la ayuda económica, este programa representa una especie de experimento para Medicare. Si demuestra buenos resultados, podría abrir el debate sobre una cobertura permanente para medicamentos contra la obesidad. Por ahora, la recomendación de especialistas como Cubanski es sencilla: hablar con el médico tratante. Esa conversación será el primer paso para saber si realmente se cumplen los criterios y si vale la pena iniciar el proceso antes de que concluya este programa piloto a finales de 2027.

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