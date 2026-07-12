Miles de conductores olvidan este trámite con la licencia de conducir al mudarse a otro estado 

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Mudarse a otro estado en Estados Unidos implica realizar varios trámites administrativos, incluyendo transferir la licencia de conducir.

Aunque muchas personas creen que basta con conservar la licencia anterior, la mayoría de los estados exige que los nuevos residentes soliciten una licencia local dentro de un plazo determinado.

El procedimiento generalmente no requiere volver a presentar el examen práctico de manejo, pero sí cumplir con requisitos de identidad y residencia establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de cada estado.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) también recuerda que contar con una identificación actualizada puede ser importante para cumplir con los requisitos de REAL ID al viajar dentro del país.

¿Qué debes hacer con tu licencia de conducir al mudarte?

No existe un plazo único en todos los Estados Unidos.

Cada estado fija el tiempo que tienen los nuevos residentes para cambiar su licencia una vez establecen su domicilio.

En algunos estados el trámite debe realizarse en 30 días, mientras que otros conceden hasta 60 o 90 días. Por ello, el DMV recomienda iniciar el proceso poco después de la mudanza para evitar problemas si un oficial de tránsito verifica la residencia del conductor.

¿Qué documentos necesitas para transferir tu licencia?

Aunque los requisitos varían ligeramente, la mayoría de los DMV solicita documentos similares para emitir una nueva licencia.

Normalmente deberás presentar:

Tu licencia de conducir vigente del estado anterior

Un documento que acredite tu identidad

Tu número de Seguro Social o un documento que justifique la exención, cuando corresponda

Dos comprobantes de domicilio en el nuevo estado

Documentos migratorios si eres extranjero y el estado los requiere

Documentación de cambio de nombre, si aplica

Los documentos originales suelen ser obligatorios y el DMV verificará su autenticidad antes de emitir la nueva licencia.

¿Debes repetir el examen de manejo?

En la mayoría de los casos, no.

Si tu licencia fue emitida por otro estado de Estados Unidos y permanece vigente, normalmente podrás transferirla sin volver a presentar el examen práctico.

Sin embargo, algunos estados pueden exigir:

Un examen de visión

Una prueba escrita sobre las normas de tránsito

Exámenes adicionales si la licencia está vencida o suspendida

Por esa razón, conviene revisar previamente los requisitos del estado donde vivirás.

¿Qué ocurre con la licencia del estado anterior?

Una vez que el nuevo estado emite la licencia, la anterior deja de ser válida.

Los DMV intercambian información mediante sistemas nacionales para evitar que una misma persona mantenga licencias vigentes en varios estados al mismo tiempo.

En muchos casos, el DMV retiene físicamente la licencia anterior durante el trámite y notifica automáticamente al estado donde fue emitida.

¿También debes cambiar el registro del vehículo?

Sí, en la mayoría de los estados ambos procedimientos deben realizarse después de establecer la nueva residencia.

Además de obtener la licencia local, generalmente será necesario:

Registrar nuevamente el vehículo

Obtener placas del nuevo estado

Actualizar la dirección con la aseguradora

Modificar el registro del automóvil dentro del plazo establecido por la ley estatal

Completar estos trámites ayuda a evitar sanciones y garantiza que la información del vehículo permanezca actualizada.

¿Qué pasa si no cambias tu licencia de conducir?

Continuar utilizando una licencia de otro estado después del plazo permitido puede generar problemas si las autoridades determinan que ya eres residente permanente del nuevo estado.

Dependiendo de la legislación local, podrías enfrentar multas o dificultades para registrar un vehículo, renovar el seguro o realizar otros trámites oficiales.

Por ello, el DMV recomienda consultar los requisitos específicos del estado al que te mudaste y realizar la transferencia lo antes posible. Además de cumplir con la normativa estatal, mantener la licencia actualizada facilita otros procedimientos, como solicitar una identificación compatible con REAL ID, acceder a servicios públicos o acreditar la residencia cuando sea necesario.

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