¿Perdiste tu empleo? Los beneficios para desempleados en Estados Unidos en 2026

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Beneficios por desempleo en Estados Unidos. Foto: imagen artificial Leonardo.ai.

Quedarse sin empleo nunca significa perder únicamente un salario. En cuestión de días, la incertidumbre también alcanza al seguro médico, el pago de la renta, las cuentas del hogar y hasta los planes de jubilación.

Es una realidad que viven miles de familias en Estados Unidos cada año. La buena noticia es que el gobierno federal, en coordinación con los estados, mantiene una red de apoyo para quienes atraviesan este momento complicado. Aunque muchas personas solo conocen el seguro de desempleo, existen otras prestaciones que pueden marcar una enorme diferencia mientras llega una nueva oportunidad laboral.

Para millones de trabajadores, entender qué beneficios para desempleados en Estados Unidos existen, quién puede solicitarlos y cómo acceder a ellos puede ser tan importante como encontrar el siguiente empleo.

La ayuda no siempre consiste en un cheque semanal. En muchos casos también incluye cobertura médica, capacitación profesional e incluso asistencia para evitar perder la vivienda.

¿Cuáles son las principales prestaciones para desempleados en Estados Unidos?

El programa más conocido es, sin duda, el seguro de desempleo (Unemployment Insurance).

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos explica que este beneficio funciona como un programa conjunto entre el gobierno federal y los estados. Aunque cada entidad establece sus propios requisitos, todas siguen los lineamientos fijados por la legislación federal.

Para recibir esta ayuda, generalmente el trabajador debe:

Haber perdido su empleo sin que exista una falta de su parte

Cumplir con los requisitos de ingresos y tiempo trabajado durante el llamado “periodo base”

Satisfacer las condiciones adicionales establecidas por el estado donde trabajó

La solicitud debe presentarse en el estado donde se trabajó, ya sea online, teléfono o de forma presencial, dependiendo de las reglas locales. El Departamento del Trabajo recomienda iniciar el trámite tan pronto como ocurra el despido para evitar retrasos en los pagos.

¿Cuánto dinero paga el seguro de desempleo en 2026?

El monto cambia dependiendo del estado y del historial laboral del solicitante.

De acuerdo con datos recopilados por MoneyWise, que cita cifras del Departamento del Trabajo, el beneficio semanal promedio rondaba los 466 dólares hacia finales de 2025. La cantidad definitiva depende de los salarios percibidos antes del despido y de las reglas de cada entidad.

Para el 2026, el máximo semanal va de 235 dólares en Mississippi, mil 152 en Washington — una diferencia de casi 900 dólres por semana para la misma situación. De acuerdo con datos del gobierno federal, los 5 estados con mayor beneficio máximo semanal de desempleo, son:

Washington — mil 152 dólares

Massachusetts — mil 105 dólares con dependientes y 823 dólares sin ellos

Rhode Island — 931 dólares

Minnesota — 914 dólares

New Jersey — 905 dólares

En el caso de Nueva York subió su tope de 504 dólares (congelado desde 2019) a 869 dólares, como parte del presupuesto estatal 2026. Michigan subió de 362 dólares (2025) a 530 dólares como parte de un plan legislativo de “recuperación” a varios años. Massachusetts no solo subió el monto, sino que extendió la duración a 30 semanas por disparadores económicos estatales.

Existe un mito muy extendido de que solo las personas con bajos ingresos pueden acceder a este programa. No es cierto.

Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), el brazo de investigación no partidista del Congreso de EE.UU., confirmó que durante periodos de crisis económica trabajadores con ingresos muy elevados también recurrieron al seguro de desempleo, ya que se trata de un sistema financiado mediante contribuciones laborales y no de un programa reservado exclusivamente para hogares de bajos recursos.

¿Qué otras ayudas federales existen además del seguro de desempleo?

Perder el trabajo suele desencadenar otros problemas financieros. Por eso, la asistencia pública no termina con el subsidio semanal.

Entre las prestaciones para desempleados en Estados Unidos también destacan:

Perder el trabajo suele desencadenar otros problemas financieros. Por eso, la asistencia pública no termina con el subsidio semanal.

Entre las prestaciones para desempleados en Estados Unidos también destacan:

1.- Programas de Búsqueda de Empleo y Capacitación Gratuita

El gobierno de EE. UU. centraliza sus ayudas de empleo bajo una ley llamada WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act). No tienes que aprenderte la ley, solo necesitas conocer estas tres plataformas oficiales:

American Job Centers (Centros de Empleo Americanos): Es una red nacional de más de 2,400 oficinas físicas donde te dan asesoría presencial gratuita, talleres de currículum y acceso a bolsas de trabajo locales.

Recurso Real: Puedes encontrar tu oficina más cercana usando el buscador oficial en CareerOneStop.org.

Capacitaciones y Certificaciones Pagadas: A través de WIOA, el gobierno otorga “vouchers” o becas de hasta $10,000 dólares para que estudies cursos técnicos de alta demanda (como asistente médico, tecnología/IT, soldadura, administración, etc.) sin pagar nada.

A través de WIOA, el gobierno otorga “vouchers” o becas de hasta $10,000 dólares para que estudies cursos técnicos de alta demanda (como asistente médico, tecnología/IT, soldadura, administración, etc.) sin pagar nada. Recurso Real: Para ver qué cursos califican en tu estado y solicitar la beca, debes contactar a la State Workforce Development Board (Junta de Desarrollo Laboral de tu Estado). El directorio completo por estado lo encuentras en el sitio oficial del Departamento de Trabajo: dol.gov/agencies/eta/wioa .

(Junta de Desarrollo Laboral de tu Estado). El directorio completo por estado lo encuentras en el sitio oficial del Departamento de Trabajo: . Programas para Jóvenes (Job Corps): Si tienes entre 16 y 24 años y cumples con ciertos requisitos de ingresos, este programa te da capacitación técnica gratuita, alojamiento e incluso apoyo para terminar la preparatoria.

Si tienes entre 16 y 24 años y cumples con ciertos requisitos de ingresos, este programa te da capacitación técnica gratuita, alojamiento e incluso apoyo para terminar la preparatoria. Recurso Real: Su portal de inscripción directa es JobCorps.gov.

2. Seguros Médicos Subsidiados (Económicos o Gratuitos)

El acceso a salud con apoyo del gobierno se divide principalmente en dos opciones, dependiendo de tus ingresos económicos actuales:

El Mercado de Seguros Médicos (Obamacare): Si trabajas o tienes ingresos pero no te alcanza para un seguro privado, aquí el gobierno te da un “Crédito Fiscal para la Prima” (Premium Tax Credit). Esto significa que el gobierno paga la mayor parte de tu mensualidad directamente a la aseguradora. Si eliges un plan de categoría Plata (Silver) , también te subsidian los deducibles y copagos en las citas médicas.

Si trabajas o tienes ingresos pero no te alcanza para un seguro privado, aquí el gobierno te da un “Crédito Fiscal para la Prima” (Premium Tax Credit). Esto significa que el gobierno paga la mayor parte de tu mensualidad directamente a la aseguradora. Si eliges un plan de categoría , también te subsidian los deducibles y copagos en las citas médicas. Recurso Real: La única plataforma oficial del gobierno federal para aplicar es HealthCare.gov . (Si vives en estados como California o Nueva York, esa página te redirigirá automáticamente a sus mercados estatales como Covered California o NY State of Health).

. (Si vives en estados como California o Nueva York, esa página te redirigirá automáticamente a sus mercados estatales como Covered California o NY State of Health). Medicaid y CHIP (Seguros de bajo costo o $0): Es el programa conjunto entre el gobierno federal y los estados para personas, familias, embarazadas o personas con discapacidades que tienen ingresos limitados. El CHIP se enfoca exclusivamente en dar cobertura médica completa y gratuita a los niños.

Es el programa conjunto entre el gobierno federal y los estados para personas, familias, embarazadas o personas con discapacidades que tienen ingresos limitados. El se enfoca exclusivamente en dar cobertura médica completa y gratuita a los niños. Recurso Real: Puedes verificar si calificas por tus ingresos y aplicar directamente en la sección específica de HealthCare.gov/medicaid-chip.

¿Qué otros beneficios federales podrían ayudarte aunque estés desempleado?

Existen programas gubernamentales que no necesariamente dependen del nivel de ingresos y que también forman parte de la red de protección social estadounidense.

Entre ellos destacan:

Seguro Social, cuyos beneficios futuros dependen del historial de cotizaciones realizadas durante la vida laboral.

Medicare, disponible principalmente para personas mayores de 65 años o con determinadas discapacidades.

Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), destinado a trabajadores que ya no pueden desempeñar una actividad laboral debido a una discapacidad grave.

Asistencia de FEMA, que puede ofrecer ayuda económica y apoyo para vivienda temporal cuando una persona resulta afectada por un desastre natural declarado por el gobierno federal.

Cada programa tiene reglas específicas de elegibilidad, pero todos buscan reducir el impacto económico que puede provocar una pérdida inesperada de ingresos.

¿Cómo solicitar el beneficio de desempleo en Estados Unidos?

El primer paso consiste en presentar una reclamación ante la agencia estatal de desempleo correspondiente al lugar donde trabajabas.

Durante el proceso normalmente deberás proporcionar:

Fechas de empleo.

Información de tus empleadores anteriores.

Direcciones donde trabajaste.

Datos personales y laborales.

Después, el estado revisará si cumples con los requisitos legales para aprobar la ayuda.

Perder un empleo nunca deja de ser una experiencia difícil. Sin embargo, conocer las prestaciones para desempleados en Estados Unidos puede cambiar por completo la forma en que una familia enfrenta esa transición.

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