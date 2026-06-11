Mundial 2026: las 10 carteras más emblemáticas de Antonela Roccuzzo en sus looks de estadio

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Antonela Roccuzzo. Foto: AFP

La empresaria Antonela Roccuzzo es una de las personalidades que más marcará la tendencia en los encuentros del Mundial 2026 gracias a su consolidación como referente de moda ligada al fútbol. Su colección de carteras se ha convertido en un sello distintivo de sus outfits.

Desde sus apariciones durante el Mundial de Qatar 2022, hasta los partidos de Inter Miami, miles de fanáticos siguen de cerca cada uno de los looks de Roccuzzo, como referencia de estilo en el entorno del fútbol internacional.

La rosarina suele combinar la camiseta de la selección argentina o conjuntos casuales con exclusivos bolsos mini de firmas como Chanel, Louis Vuitton, Hermès y Saint Laurent, de acuerdo con reseñas de medios argentinos como TN, Perfil e Infobae.

1. Louis Vuitton Speedy Bandoulière 20

Antonela usó la Speedy Bandoulière 20 de Louis Vuitton para alentar a Lionel Messi en el Chase Stadium del Inter Miami con un outfit relajado que equilibró lo casual con lo elegante, según TN e Infobae. El minibolso tiene la clásica lona Monogram de la marca francesa.

La cartera es el modelo mini con adornos metálicos que son sus favoritos para completar looks elegantes o del día a día, menciona TN.

Antonela combina esta Speedy con crop top, jeans y botines para un set deportivo y elegante que funciona tanto para el estadio como para eventos urbanos.

La Louis Vuitton Speedy Bandoulière 20 es una de las piezas clave dentro del estilo deportivo de lujo de Roccuzzo en el Inter Miami.

2. Louis Vuitton Capucines MM

Para asistir al desfile crucero de Louis Vuitton en Nueva York junto a Anne Hathaway, Cate Blanchett y Zendaya, Antonela combinó su look de sastrería azul marino con la cartera Capucines MM al tono. El modelo recibe su nombre de la Rue des Capucines de París, donde Louis Vuitton abrió su primera tienda en 1854.

La cartera está confeccionada en piel de alta calidad y cuenta con la distintiva cadena adornada con flores del monograma LV además de herrajes metálicos y las clásicas iniciales de la marca.

Antonela la complementó con botines blancos y brazaletes, anillos y aretes de Tiffany, marca de la que es embajadora, a juego con los adornos de la minibag.

La Louis Vuitton Capucines MM es una de las tendencias globales de lujo contemporáneo en eventos de alta moda internacional.

3. Louis Vuitton celeste con cadena dorada

Para el primer partido de Argentina en el Mundial Qatar 2022, Antonela eligió un outfit ideal para asistir a la cancha, jersey de la selección, pantalón blanco y la cartera Louis Vuitton celeste con cadena dorada según Perfil.

Antonela marcó tendencia con un outfit descontracturado pero a tono con el día que vivió Argentina. La cartera celeste a juego con la camiseta es su cábala de estadio y la llevaba en cada partido de la Albiceleste en Doha.

4. Chanel Classic Flap Bag Mini beige

Antonela visitó a Leo Messi en dos oportunidades durante el Mundial en Qatar y ambas veces eligió la misma cartera, Chanel Classic Flap Bag en tamaño mini y color beige según Perfil. Para el primer encuentro llevó jean de Zara y top rosa. Para el segundo, optó por un look en tonos beige y blanco con short blanco, top y sandalias de Valentino.

El Classic Flap Bag es un modelo clásico de carteras de Chanel, favorito entre las fashionistas. Antonela ya ha lucido este bolso en diferentes ocasiones, en diversos tamaños y colores, demostrando que es uno de sus predilectos a la hora de vestirse y marcar tendencia.

5. Chanel Caviar Quilted Incognito Mini violeta

Antonela alentó a la Selección Argentina ante Polonia y Australia en el estadio Áhmad Bin Ali en Doha con una cartera Chanel violeta a tono con los colores de la camiseta suplente que utiliza de cábala según Perfil. El modelo lleva el nombre de Caviar Quilted Incognito Mini.

El violeta, también conocido como Very Peri y catalogado por Pantone como el color del 2022, es un tono arriesgado pero fácil de combinar. Va bien con negros, blancos e incluso marrones y se adapta a todas las épocas del año. Antonela lo usa como cábala para los partidos clave.

La Chanel Caviar Quilted Incognito Mini en color violeta refuerza la relación entre moda, fútbol y superstición dentro del estilo de la empresaria argentina. Además de consolidarse como una de las figuras más seguidas del entorno del fútbol mundial, Roccuzzo ha transformado los accesorios de lujo en una extensión de su identidad estilística, convirtiendo cada aparición pública en una referencia de moda que trasciende el ámbito deportivo.

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