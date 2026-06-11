¿Cuándo nace el hijo de Isabella Ladera y por qué su embarazo es polémico?

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La influencer Isabella Ladera se convertirá en madre por segunda vez. Foto: AFP

Desde que anunció su embarazo, a mediados de febrero, Isabella Ladera ha tenido que enfrentarse nuevamente a los comentarios en redes sociales. La influencer venezolana viene de un 2025 turbulento, después de la filtración de un video íntimo con el cantante colombiano Beéle, su expareja.

Y aunque en sus cuentas oficiales se le ve feliz y rozagante junto a su novio, el modelo e influencer peruano Hugo García, los usuarios no paran de crear polémica con la pregunta sobre quién es el padre. De hecho, algunos asoman que Beéle es el papá biológico.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro”, escribió Isabella Ladera en una foto con la ecografía en mano, fusionándose en un abrazo con el modelo. Más adelante, la criolla anunció que su segundo hijo es un varón y se refirió a Hugo García como “papá”, hecho que continuó provocando reacciones.

Según usuarios de redes sociales, especialmente los “haters” de la venezolana, los tiempos de su embarazo y la relación con el peruano no coinciden, sin embargo, son conjeturas que provienen de la interpretación.

“Felicidades Hugo, también al papá”, “pronto se sabrá quién es el padre” y “fan de su relación”, son algunos de los comentarios que se leen en una publicación de mayo.

Cuándo nace el hijo de Isabella Ladera y Hugo García

La modelo y empresaria contó en febrero cómo se enteró de su embarazo y, posteriormente, anunció el sexo del bebé, pero nunca ha revelado una fecha exacta para dar a luz.

Sin embargo, la mamá de Hugo García sí reveló cuándo podría nacer el hijo de Isabella Ladera. Según reseña el diario digital Infobae, la señora Fabiola Silva precisó en una entrevista, “Quincena, 20 de julio, por ahí”.

Asimismo, reveló que tanto su hijo como su nuera están felices en Miami y viven la “dulce espera” con gran expectativa. “La veo hermosa, rozagante, feliz. Una barriga maravillosa, sin una estría”, detalló.

Qué pasó con el video íntimo de Isabella Ladera

En redes sociales se filtraron hasta dos partes del video íntimo entre la venezolana y Brandon de Jesús López, nombre real de Beéle. El primer material salió a la luz el 7 de septiembre de 2025, y días más tarde, Isabella Ladera emitió un comunicado donde demandaba al artista colombiano.

Sin embargo, los abogados del intérprete respondieron a la demanda y argumentaron que era absolutamente inocente de haber filtrado los videos.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, emitió en un comunicado Víctor Mosquera Marín, de Abogados y DMR Law LLC, según el diario Milenio.

Con el paso de los días, la polémica entre ambos se fue apagando y ninguno difundió información sobre el proceso legal. Días después, Beéle apareció bailando con Shakira en un estudio de grabación.

Por si fuese poco, usuarios de redes sociales también descubrieron que en el video íntimo el colombiano llevaba el cabello teñido de rosa. El mismo estilo se apreció en fotos publicadas con su expareja, la influencer Camila “Cara” Rodríguez, lo cual también ha despertado sendas especulaciones.

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