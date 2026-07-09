Las cámaras con IA que pueden ver dentro de tu auto y están siendo derribadas en Estados Unidos

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Foto: AFP

Las cámaras con inteligencia artificial instaladas en Estados Unidos se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para investigar delitos.

Sin embargo, también están en el centro de una creciente polémica por el tipo de información que recopilan y el alcance de la vigilancia que permiten.

El debate volvió a cobrar fuerza después de que el Departamento de Policía de Pageland, en Carolina del Sur, informara que dos cámaras de Flock Safety fueron derribadas de manera intencional durante el fin de semana del 4 de julio. Las autoridades calificaron el hecho como un acto de vandalismo y solicitaron ayuda para identificar a los responsables.

¿Qué son las cámaras con IA en Estados Unidos?

Las cámaras de Flock Safety son dispositivos equipados con inteligencia artificial.

Funcionan principalmente como lectores automáticos de placas vehiculares (ALPR, por sus siglas en inglés).

Cada vez que un vehículo pasa frente a una de estas cámaras, el sistema registra automáticamente:

La matrícula del vehículo

La fecha y la hora del paso

La ubicación exacta

Características como el color, la marca o el modelo del automóvil

Toda esa información queda almacenada durante aproximadamente 30 días en una base de datos a la que pueden acceder las agencias autorizadas para apoyar investigaciones criminales.

En los últimos años, decenas de miles de estas cámaras han sido instaladas en ciudades, carreteras, zonas residenciales y complejos comerciales de Estados Unidos.

📸 FLOCK SAFETY CAMERAS EXPAND ACROSS NORTH TEXAS AS PRIVACY DEBATE INTENSIFIES



The automated license plate reader system assists law enforcement with investigations while raising ongoing questions about data retention and surveillance.https://t.co/ZsdeSUSXb8 pic.twitter.com/lVZguPgPRb — The Dallas Express News (@DallasExpress) July 8, 2026

¿Cómo funcionan las cámaras con IA en Estados Unidos?

Según Flock Safety, el objetivo del sistema es generar pistas para resolver delitos, localizar vehículos robados o encontrar personas desaparecidas.

La empresa asegura que su tecnología contribuye a resolver alrededor de 700,000 delitos cada año, una cifra que suele ser utilizada por los departamentos de policía para justificar la expansión del sistema.

Las cámaras no emiten multas ni detectan infracciones de tránsito. Su función consiste en capturar información sobre los vehículos que circulan por la vía pública y permitir búsquedas posteriores cuando existe una investigación abierta.

¿Por qué las cámaras con IA de Flock Safety generan tanta polémica?

La principal crítica está relacionada con la privacidad. Diversas organizaciones consideran que estos sistemas recopilan información sobre miles de conductores que no están vinculados con ningún delito, creando bases de datos con sus desplazamientos cotidianos.

Además, la información puede ser consultada por las autoridades sin necesidad de una orden judicial en muchos casos, lo que ha abierto un debate sobre los límites constitucionales de este tipo de vigilancia.

Para los defensores de la privacidad, el problema no es únicamente la existencia de las cámaras, sino la falta de controles claros sobre quién puede acceder a los datos y durante cuánto tiempo pueden utilizarse.

¿Las cámaras con IA pueden seguir a personas y vehículos?

Este es uno de los puntos que más controversia ha generado. Flock Safety sostiene que sus cámaras no rastrean personas, sino vehículos.

Sin embargo, investigaciones periodísticas en Estados Unidos han mostrado que algunos materiales de capacitación de la propia empresa explican cómo los agentes pueden reconstruir los recorridos de un vehículo “de un lugar a otro” utilizando la información almacenada por el sistema.

Además, algunos modelos más recientes incorporan funciones de inteligencia artificial capaces de detectar movimientos alrededor de la cámara, una característica que ha despertado nuevas preocupaciones entre especialistas en ciberseguridad y derechos civiles.

¿En qué estados están instaladas las cámaras con IA?

Las cámaras de Flock Safety ya operan en gran parte del país.

Solo en Carolina del Norte, por ejemplo, al menos 32 agencias policiales utilizan lectores automáticos de placas, incluida la policía de Charlotte-Mecklenburg.

Su presencia también se ha extendido a estados como California, Texas, Florida, Georgia, Illinois, Virginia y otros, donde gobiernos locales, departamentos de policía e incluso asociaciones de propietarios han incorporado esta tecnología.

El número de dispositivos continúa creciendo, impulsado por programas de seguridad pública y contratos con autoridades estatales y municipales.

¿Qué dicen las autoridades sobre las cámaras con IA?

Las agencias policiales sostienen que las cámaras representan una herramienta clave para acelerar investigaciones y obtener evidencia en casos de robo, secuestro, homicidio y desaparición de personas.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos civiles continúan pidiendo mayores controles sobre el uso de la inteligencia artificial en espacios públicos.

Un debate que probablemente seguirá creciendo conforme estas tecnologías se expandan por Estados Unidos.

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