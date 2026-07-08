Riesgo de calor extremo en Estados Unidos: NOAA identifica los estados más afectados

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NOAA pronostica otra semana de calor intenso. Foto creada con Leonardo.ai.

Millones de personas en Estados Unidos continúan enfrentando una temporada sumamente complicada debido a las altas temperaturas récord. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que la intensa ola de calor —potenciada por el desarrollo de un fuerte fenómeno de “El Niño”— sigue activa y se está reconfigurando en el territorio estadounidense, con condiciones que ponen en peligro la salud de quienes permanezcan al aire libre.

El fenómeno, que comenzó con fuerza en el este, ahora está consolidando un nuevo y peligroso domo de calor hacia el centro y el oeste del país.

La advertencia llega tras un inicio de julio extremadamente crítico. Un sistema de alta presión mantuvo el aire caliente atrapado cerca de la superficie, elevando tanto las temperaturas como la humedad y provocando apagones masivos, retrasos en el transporte y la cancelación de numerosos festejos del 4 de julio en la Costa Este.

¿Qué estados están bajo el mayor riesgo de calor extremo?

El panorama meteorológico se está desplazando. De acuerdo con el Climate Prediction Center de la NOAA, el histórico domo de calor que asfixió a la costa atlántica (dejando récords históricos como los 106 °F / 41 °C en Atlantic City y temperaturas nocturnas sin precedentes en Nueva York) está dando paso a un segundo sistema masivo en la otra mitad del continente.

El organismo prevé que durante esta semana el riesgo más severo y las alertas meteorológicas se concentren en el oeste, el suroeste, el Great Basin (Gran Cuenca), las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras.

Sorprendentemente, el peligro se ha extendido de manera histórica hacia el norte, emitiéndose por primera vez alertas de calor de la NOAA para regiones de Alaska.

Dangerous Heat Continues Across the Southeast and Southwest https://t.co/kPv4k077nv — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 8, 2026

Asimismo, los pronósticos de rango extendido de la NOAA indican que a mediados de mes el riesgo moderado de calor extremo volverá a intensificarse con fuerza sobre el valle del Mississippi, el valle de Tennessee, la costa del Golfo y el sureste (incluyendo Georgia y las Carolinas), de acuerdo a Climate Prediction Center.

Los meteorólogos anticipan que las sensaciones térmicas e índices de calor volverán a superar los 100 y 105 grados Fahrenheit de manera generalizada debido a la persistente humedad.

En muchas ciudades del oeste e interior del país, las noches seguirán siendo inusualmente cálidas, reduciendo el tiempo que el cuerpo necesita para recuperarse del calor acumulado, afirmó la organización estadounidense.

¿Por qué preocupa tanto este episodio de calor extremo en Estados Unidos?

No es únicamente el termómetro. Los especialistas consideran que la humedad elevada y la falta de enfriamiento nocturno aumentan significativamente el riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y personas que no cuentan con aire acondicionado.

Además, el calor coincide con la saturación de servicios por eventos masivos de la temporada y la sequía que afecta a varios estados, lo que eleva significativamente el peligro de incendios forestales en el oeste.

La primera fase de esta ola de calor ya mostró su cara más letal en días recientes. En estados del noreste y Medio Oeste, como Nueva Jersey y Pensilvania, las autoridades de salud reportaron decenas de presuntas muertes asociadas a las altas temperaturas, mientras que tormentas severas derivadas del mismo sistema dejaron a más de un millón de usuarios sin energía eléctrica en el Medio Oeste, explicó Reuters.

¿Cómo protegerse durante un riesgo de calor extremo?

Ante este escenario, la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan adoptar medidas sencillas que pueden marcar la diferencia:

Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.

Evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor.

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Vestir ropa ligera y de colores claros.

Revisar el estado de salud de adultos mayores, niños y vecinos vulnerables.

Nunca dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Las olas de calor suelen recibir menos atención que un huracán o un tornado. Sin embargo, los datos muestran otra realidad: el calor extremo figura entre los eventos climáticos más letales del país.

Precisamente por eso, cuando la NOAA eleva el nivel de alerta, conviene tomar el aviso con seriedad y ajustar las actividades diarias antes de que las temperaturas alcancen su punto más crítico.

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