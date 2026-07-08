Nueva York lanzó un fondo de 80 millones para negocios de inmigrantes: cómo aplica y quiénes califican

GENERANDO AUDIO...

El fondo se rediseñó por completo de manera reciente. Foto: Cuartoscuro

La alcaldía de Nueva York abrió las solicitudes para el nuevo NYC Future Fund, un programa de préstamos de 80 millones de dólares dirigido a pequeños negocios de la ciudad, con un enfoque particular en empresas propiedad de inmigrantes, minorías y mujeres.

El anuncio lo hizo el alcalde Zohran Mamdani junto con la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y el comisionado del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS), Kenny Minaya, según un comunicado oficial de la alcaldía.

El endurecimiento de las políticas migratorias federales convirtió el acceso al crédito en una de las principales barreras para los negocios de inmigrantes en la ciudad, reconoció la propia alcaldía en su comunicado. Por lo anterior, el fondo se rediseñó por completo: bajaron los montos mínimos, se relajaron los requisitos de ingresos y se ampliaron los plazos de pago, aunque el detalle de cada cambio determina si un negocio califica o no.

¿Qué cambió respecto al programa piloto?

Según el comunicado oficial, la actualización del fondo se basó en la experiencia de un piloto realizado el año pasado. Los ajustes incluyen:

el préstamo mínimo bajó de 100 mil 500 a 25 mil dólares;

la tasa de interés bajó de 9% a 7.5%;

el pago mensual se volvió flexible: de un 9.5% fijo sobre los ingresos a un mínimo de 2% mensual, según el tamaño del préstamo;

el ingreso anual mínimo requerido bajó de 300 mil a 50 mil dólares.

New York City's $125.8 billion FY2027 Budget has been adopted.



I'm proud to have helped deliver $23.6 million in investments for Council District 12.



Here's a look at what this budget delivers for our community and across the city. 🧵⬇️ pic.twitter.com/FXUCyKtC3b — Council Member Kevin C. Riley (@CMKevinCRiley) July 8, 2026

¿Quién califica y cómo se solicita el préstamo?

Para aplicar, un negocio debe tener ingresos anuales de, al menos, 50 mil dólares, muy por debajo del piso de 300 mil dólares que exigía la versión anterior del programa. Las solicitudes ya están disponibles en nyc.gov/futurefund, según indicó la alcaldía.

El lanzamiento incluye una campaña de difusión en los cinco condados de la ciudad, enfocada en las comunidades que históricamente enfrentaron más obstáculos para acceder a financiamiento accesible.

El alcalde Mamdani señaló, según el comunicado, que muchos empresarios inmigrantes y trabajadores neoyorquinos quedaron fuera del capital accesible que necesitan para crecer, y que el fondo busca revertir esa exclusión. La vicealcaldesa Su añadió que los préstamos están diseñados para responder a las necesidades reales de los negocios y ampliar el acceso justo al capital.

El NYC Future Fund opera como una alianza público-privada entre la ciudad y varias instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés), entre ellas Community Reinvestment Fund, Accompany Capital, Grow America y Pursuit. Durante la fase piloto, con respaldo filantrópico de JPMorganChase y financiamiento de TD Bank, el programa entregó 1.2 millones de dólares a cuatro negocios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.