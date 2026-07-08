Texas incluirá la Biblia en el nuevo plan de estudios: qué cambiará para los estudiantes

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Foto: AFP

Los estudiantes de las escuelas públicas de Texas podrían comenzar a recibir lecciones con referencias a la Biblia como parte del nuevo plan de estudios aprobado por las autoridades estatales.

El programa fue desarrollado por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) y busca incorporar referencias históricas y literarias de textos bíblicos en materias como lectura y lenguaje para alumnos de educación primaria.

Aunque el currículo ya fue aprobado por el estado, cada distrito escolar decidirá si lo implementa en sus aulas.

Texas board approves Bible stories as required reading in public schools. https://t.co/Xc8418iUbg — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 26, 2026

¿Qué cambia con el nuevo plan de estudios en las escuelas públicas de Texas?

El nuevo currículo incorpora pasajes y referencias de la Biblia dentro de actividades diseñadas para enseñar comprensión lectora, historia, literatura y cultura occidental.

Según la Agencia de Educación de Texas, el objetivo es presentar estos contenidos desde una perspectiva histórica y cultural, sin promover una religión específica.

Las lecciones están dirigidas principalmente a estudiantes de primaria y forman parte del programa estatal conocido como Bluebonnet Learning.

¿Qué es Bluebonnet Learning y por qué incluye referencias a la Biblia?

Bluebonnet Learning es el currículo desarrollado por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) para las escuelas públicas del estado. El programa ofrece materiales de lectura, matemáticas y otras asignaturas que los distritos pueden adoptar de manera voluntaria.

En el caso de las clases de lectura y lenguaje, algunas lecciones incorporan referencias a personajes, relatos y pasajes de la Biblia como parte de ejercicios de comprensión lectora o para explicar acontecimientos históricos y elementos de la cultura occidental.

Las autoridades estatales sostienen que el objetivo no es impartir educación religiosa, sino utilizar textos que consideran relevantes para comprender la historia y la literatura. Sin embargo, críticos del programa afirman que la presencia de estos contenidos puede desdibujar la separación entre la enseñanza pública y las creencias religiosas, un debate que probablemente continuará mientras más distritos decidan si adoptan o no el nuevo currículo.

¿Será obligatorio leer la Biblia en las escuelas públicas de Texas?

No para todos los estudiantes.

Aunque Texas aprobó el nuevo currículo, cada distrito escolar tiene la última palabra sobre si adopta o no el programa.

Los distritos que decidan implementarlo podrán acceder a incentivos económicos ofrecidos por el estado para apoyar la compra de materiales y la capacitación docente.

Esto significa que algunos estudiantes utilizarán el nuevo currículo mientras que otros continuarán con los materiales tradicionales.

¿Qué dice el gobierno de Texas sobre la medida?

Las autoridades estatales sostienen que las referencias bíblicas forman parte de la historia, la literatura y el desarrollo cultural de Estados Unidos, por lo que consideran apropiado incluirlas en determinadas actividades académicas.

El gobernador de Texas y funcionarios educativos han defendido el programa argumentando que ayuda a fortalecer los conocimientos de historia y comprensión lectora.

¿Por qué el nuevo plan de estudios genera controversia?

La decisión ha provocado reacciones divididas.

Organizaciones religiosas que apoyan la iniciativa consideran que la Biblia ha tenido una influencia importante en la historia y las instituciones estadounidenses.

En contraste, grupos defensores de la separación entre Iglesia y Estado sostienen que incluir textos religiosos en escuelas públicas podría generar conflictos constitucionales y afectar la libertad religiosa de estudiantes con diferentes creencias.

Algunas organizaciones también han advertido que podrían presentarse demandas judiciales si consideran que el programa promueve una religión en lugar de estudiarla desde un enfoque académico.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo currículo en Texas?

Los distritos escolares que decidan adoptar el programa podrán comenzar a utilizarlo a partir del próximo ciclo escolar 2026-2027, una vez completen el proceso de aprobación local.

La implementación dependerá del calendario de cada distrito y de la decisión de sus juntas escolares, por lo que el currículo no llegará al mismo tiempo a todas las escuelas públicas del estado.

De esta forma, durante los próximos meses se conocerá qué distritos optan por incorporar las nuevas lecciones y cuáles prefieren mantener sus materiales educativos actuales.

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