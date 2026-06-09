Las Reebok de Karol G: la tendencia que podría imponerse durante el Mundial de 2026

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Karol G en el Vanity Fair Oscar Party 2026. Foto: AFP

Las zapatillas blancas nunca desaparecen del todo, pero cada cierto tiempo vuelven a convertirse en protagonistas. Eso parece estar ocurriendo con las Reebok Karol G, un modelo que ha ganado visibilidad en redes sociales y que comienza a perfilarse como una de las tendencias de moda más visibles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante colombiana presentó recientemente su colaboración con Reebok y las describió como un calzado que ha formado parte de su armario durante años.

El interés no se limita a los seguidores de la intérprete. En TikTok ya se acumulan cientos de publicaciones dedicadas a mostrar distintas formas de combinar este modelo, desde looks casuales para ver partidos hasta propuestas inspiradas en la estética deportiva que suele acompañar los grandes eventos futbolísticos.

¿Por qué las Reebok Classic de Karol G están ganando tanta popularidad?

La principal ventaja del modelo es su versatilidad. A diferencia de otras zapatillas que responden a una tendencia específica, las Reebok Classic mantienen una silueta sencilla que puede combinarse con:

Jeans, faldas y vestidos

Pantalones deportivos

Conjuntos inspirados en la moda urbana

Esa característica encaja con una de las tendencias más importantes de 2026: el regreso de los básicos. Publicaciones especializadas como Vogue y Harper’s Bazaar han señalado que las prendas atemporales y los diseños retro continúan dominando las preferencias de los consumidores.

Las Reebok Classic también se benefician del auge de la nostalgia de los años noventa y principios de los 2000, una estética que sigue marcando buena parte de las tendencias actuales tanto en ropa como en accesorios.

¿Cómo las están combinando los usuarios en TikTok?

Una búsqueda relacionada con cómo combinar las zapatillas de Karol G muestra una gran cantidad de videos donde usuarios comparten distintas propuestas para incorporarlas a su estilo diario.

Entre las combinaciones más frecuentes aparecen:

Los jeans rectos de inspiración noventera

de inspiración noventera Los pantalones deportivos anchos

Los conjuntos monocromáticos

Los vestidos básicos acompañados de calcetas visibles

También destacan los atuendos inspirados en el fútbol, una tendencia que podría intensificarse durante el Mundial. Camisetas de selecciones nacionales, chaquetas deportivas vintage y prendas con estética sportswear aparecen de forma recurrente en los videos compartidos.

La simplicidad del modelo permite que funcione tanto en looks casuales como en propuestas más elaboradas, una de las razones por las que muchos usuarios consideran que podría convertirse en uno de los calzados más vistos durante el Mundial.

¿En qué colores están disponibles las Reebok Karol G?

La colaboración de Karol G con Reebok mantiene la silueta clásica del modelo, pero incorpora una paleta inspirada en el estilo personal de la cantante.

Entre las versiones más buscadas en redes sociales destacan:

Tonos blanco hueso y crema

y crema Beige

Detalles en dorado suave

Estos colores facilitan su combinación con distintos tipos de prendas. Los colores neutros se han consolidado como una de las principales tendencias de moda de 2026 debido a su versatilidad y capacidad para adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más elaboradas. Esto ha contribuido a que las zapatillas aparezcan con frecuencia en videos de TikTok dedicados a crear atuendos para distintas ocasiones.

Los usuarios suelen combinar las Reebok de Karol G con jeans rectos, pantalones de lino, conjuntos deportivos monocromáticos y vestidos básicos. Otro aspecto que destacan los creadores de contenido es que los tonos claros permiten utilizar las zapatillas durante todo el año, independientemente de la temporada. Esto las convierte en una opción atractiva para quienes buscan un calzado versátil que pueda integrarse fácilmente en diferentes estilos.

Con el Mundial de 2026 en marcha, el estilo deportivo vuelve a tomar protagonismo en las redes. Las Reebok de Karol G encajan en ese momento y ya empiezan a verse dentro de la conversación alrededor del torneo. Este tipo de zapatillas, junto con otras siluetas similares, están ganando presencia a medida que influencers y creadoras de contenido comparten sus outfits durante las jornadas mundialistas.

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