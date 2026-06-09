Nueva York lanza programas gratuitos para niños este verano: cómo encontrar actividades cerca de ti

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Un grupo de niños hace actividades de natación. Foto AFP

Cuando llega el verano a Nueva York, las preguntas más frecuentes de los padres son: ¿qué harán los niños durante las vacaciones?, ¿cómo encontrar actividades accesibles?, ¿dónde pasarán el tiempo los adolescentes mientras los padres trabajan?

La administración del alcalde Zohran Mamdani cree haber encontrado una respuesta tecnológica a ese desafío. La ciudad lanzó el programa llamado Summer in NYC, una nueva plataforma interactiva diseñada para conectar a niños, adolescentes y familias con cientos de actividades gratuitas o de bajo costo que se distribuyen a lo largo de cinco condados.

¿Cómo funciona la plataforma de Summer in NYC?

La iniciativa llega en un momento clave. Las vacaciones escolares suelen representar una mezcla de oportunidades y preocupaciones para muchas familias. Por un lado, existe más tiempo libre para explorar intereses y desarrollar talentos. Por otro, aparece el reto de encontrar programas seguros, accesibles y cercanos al hogar, mientras los padres siguen con sus ocupaciones de la vida cotidiana.

Según informó la Oficina del Alcalde de Nueva York, la herramienta digital busca simplificar esa búsqueda. La plataforma permite filtrar actividades por edad, código postal, distancia e intereses personales. En cuestión de minutos, una familia puede descubrir desde talleres de pintura y fotografía hasta ligas deportivas, programas de música, excursiones culturales y actividades relacionadas con la naturaleza.

¿Qué tipo de actividades se pueden encontrar?

Mamdani explicó en el anuncio oficial que con frecuencia se les dice a los jóvenes lo que no deben hacer durante el verano, pero pocas veces se les muestran opciones concretas para aprovechar su tiempo. La filosofía detrás de Summer in NYC parece partir justamente de esa idea: ofrecer alternativas reales antes que advertencias.

Y la oferta es amplia.

Al ingresar al portal, los usuarios encuentran un mensaje que dice: “Encuentra algo divertido que hacer este verano”. Después te piden responder un breve cuestionario que ayuda a personalizar los resultados. Los intereses disponibles incluyen deportes, arte, cine, lectura, museos, actividades al aire libre y programas comunitarios.

Lo interesante es que no se trata únicamente de eventos aislados. Algunas actividades consisten en reuniones semanales, mientras otras funcionan como cursos de varias semanas para el desarrollo de habilidades específicas.

¿De qué se trata Summer Rising?

Entre todas las opciones disponibles, uno de los programas con mayor demanda continúa siendo Summer Rising, considerado el principal programa de verano de la ciudad de Nueva York para estudiantes desde kínder hasta octavo grado.

El esquema combina actividades académicas durante las mañanas con experiencias recreativas por las tardes. Los participantes pueden acceder a deportes, arte, excursiones y enriquecimiento educativo dentro de una jornada que generalmente se extiende de 8:00 am a 6:00 pm.

Un aspecto especialmente relevante para muchas familias trabajadoras es que el programa les incluye desayuno y almuerzo sin ningún costo adicional.

Para 2026, Summer Rising está programado para iniciar el 1 de julio y extenderse hasta mediados de agosto, dependiendo del grado escolar que estén cursando los estudiantes de Nueva York.

Una gama amplia para darle gusto a diversas generaciones

No todo gira alrededor de los deportes.

Una de las propuestas que más llama la atención del programa Summer in NYC, en su edición 2026, es la llamada El Barrio Raíces, impulsada por Boundless Theatre Company. El programa gratuito está dirigido a niños de entre 9 y 12 años y pone el foco en la expresión artística, la identidad cultural y el desarrollo creativo.

La organización anunció recientemente que ya está recibiendo solicitudes para la edición de verano de 2026.

En una ciudad donde millones de personas conviven con raíces culturales distintas, este tipo de iniciativas ofrecen algo más que entretenimiento: crean espacios donde los jóvenes pueden explorar quiénes son y cómo se relacionan con sus comunidades.

¿Hay actividades relacionadas con el Mundial?

El verano de 2026 tendrá un ingrediente especial.

La Copa Mundial de la FIFA llegará al mundo entero y Nueva York quiere aprovechar el entusiasmo que genera el torneo. Por ello, Summer in NYC incorpora información sobre eventos gratuitos para seguir los partidos en distintos puntos de la ciudad.

Para muchas familias latinas, el fútbol es mucho más que un deporte. Es un vínculo emocional con sus países de origen. La inclusión de estos eventos dentro de la plataforma reconoce esa realidad cultural que forma parte de la identidad de millones de residentes.

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