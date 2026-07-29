Maine pone límites a ICE: estas son las nuevas protecciones para inmigrantes

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

Maine aprobó un paquete de tres nuevas leyes que imponen límites claros a la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y refuerza protecciones para inmigrantes, especialmente en escuelas, hospitales y viviendas.

De acuerdo con la Agencia EFE y otros medios locales, estas normas entraron en vigor el 29 de julio y buscan separar el trabajo cotidiano de las autoridades estatales y locales de la aplicación exclusiva de leyes migratorias federales.

¿Qué cambia para ICE en Maine?

La Legislatura de Maine aprobó tres leyes, conocidas informalmente como “ICE Out”.

La medida restringe la cooperación entre las fuerzas del orden y las cárceles con las agencias federales de inmigración.

De acuerdo con el diario Sun Journal y la cadena Spectrum News, una de estas leyes está basada en el proyecto LD 1971.

La cual “clarifica la relación” entre la policía estatal y local y las autoridades migratorias federales. Sus puntos centrales son:

Prohibir detenciones arbitrarias: Policías estatales y locales no pueden detener, interrogar, arrestar o mantener bajo custodia a alguien solo por razones migratorias, cuando la única base es su estatus ante inmigración

Policías estatales y locales no pueden detener, interrogar, arrestar o mantener bajo custodia a alguien solo por razones migratorias, cuando la única base es su estatus ante inmigración Limitar retenciones administrativas: Cárceles y comisarías tienen impedido retener a personas únicamente por “detainers” o solicitudes de ICE que no estén respaldadas por una orden judicial o un cargo penal

Cárceles y comisarías tienen impedido retener a personas únicamente por “detainers” o solicitudes de ICE que no estén respaldadas por una orden judicial o un cargo penal Restringir el intercambio de información: Las cárceles no pueden informar a ICE las fechas de liberación de personas detenidas cuando el único motivo de interés es migratorio

Las cárceles no pueden informar a ICE las fechas de liberación de personas detenidas cuando el único motivo de interés es migratorio Frenar el uso de recursos locales: Evitar que se usen agentes de ICE como intérpretes en procedimientos locales o que se celebren acuerdos 287(g) que permiten convertir a policías locales en agentes de inmigración

¿ICE deja de operar en Maine?

No, el ICE sigue siendo una agencia federal y mantiene su autoridad para investigar violaciones a la ley migratoria y ejecutar órdenes federales dentro del estado.

Lo que cambia, según han explicado Spectrum News y otros medios locales, es el nivel de apoyo que pueden darle las instituciones de Maine:

ICE ya no puede contar con que las cárceles y las policías locales le transfieran automáticamente detenidos por motivos migratorios sin orden judicial

La policía estatal y local no puede usar sus operativos de rutina para actuar como brazo directo de ICE cuando el único objetivo es inmigración

Las agencias locales solo pueden participar en fuerzas de tarea federales si la finalidad principal es otra (por ejemplo, drogas o crimen organizado) y la cuestión migratoria es secundaria

De esta forma, la autoridad federal se mantiene, pero se estrechan los canales de colaboración en tareas puramente migratorias, lo que, en la práctica, limita el alcance de muchos operativos en Maine.

Qué lugares reciben mayor protección

Las nuevas normas también apuntan a resguardar lo que diversas organizaciones llaman “lugares sensibles”. De acuerdo con la Agencia EFE, uno de los textos —conocido como “ICE fuera de escuelas y centros de salud”— establece que:

Escuelas públicas, bibliotecas estatales y centros de salud pueden negar el acceso a agentes migratorios a ciertas áreas o registros si no presentan una orden judicial

El personal escolar y sanitario puede rechazar la entrega de información personal de estudiantes y pacientes cuando ICE solo se basa en su autoridad administrativa y no en una orden emitida por un juez

Según documentó la organización Maine Equal Justice, esto responde a denuncias sobre arrendadores que amenazaban con “llamar a inmigración” a quienes reclamaban mejores condiciones de vivienda.

¿Qué pasa con la policía y las cárceles locales?

Uno de los cambios más relevantes es cómo deben actuar los cuerpos de seguridad a partir de la entrada en vigor de estas leyes. Según explican el Sun Journal y la propia ACLU de Maine:

Los policías no pueden centrar su trabajo en aplicar la ley migratoria ni detener a alguien solo por su estatus

Las cárceles del estado no pueden alojar a detenidos a petición exclusiva de ICE cuando no hay cargos penales estatales o federales de por medio

No se podrán firmar nuevos acuerdos 287(g), que delegaban funciones de agentes federales de inmigración a oficiales locales

El Departamento de Seguridad Pública de Maine incluso se adelantó a la aplicación de estas políticas, emitiendo directrices internas previas para que los agentes dejaran de colaborar con ICE en detenciones civiles.

Sin embargo, las autoridades subrayan que esto no impide la cooperación en investigaciones criminales graves.

¿Por qué Maine aprobó estas leyes?

El debate se produjo en un contexto de endurecimiento de la política migratoria federal y quejas sobre las prácticas de ICE en distintos estados.

Tal como reportaron Maine Morning Star y Fox News, el proyecto LD 1971 pasó por votaciones muy ajustadas en la Legislatura y generó críticas de sectores que consideran que la falta de coordinación con las autoridades migratorias puede llegar a complicar ciertas investigaciones policiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.