TPS Venezuela: qué deben hacer los migrantes antes del 2 de octubre de 2026

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Miles de migrantes venezolanos con TPS o solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos deberán revisar su situación migratoria antes del 2 de octubre de 2026, una fecha que marca un punto clave por una decisión judicial temporal que mantiene bloqueadas algunas medidas migratorias mientras continúa el proceso legal.

La extensión vigente del TPS Venezuela permite que ciertos beneficiarios mantengan el TPS mientras cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y hayan realizado la reinscripción correspondiente.

La protección incluye la posibilidad de permanecer legalmente en el país y conservar la autorización de empleo para quienes califican.

¿Qué deben revisar los venezolanos con TPS antes del 5 de agosto?

Las designaciones de TPS para Venezuela de 2021 y 2023 ya habían sido terminadas antes de este fallo judicial.

La designación de 2021 terminó tras una decisión del DHS con fecha efectiva del 7 de noviembre de 2025.

La designación de 2023 también fue cancelada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera que esa terminación avanzara mediante una orden de emergencia.

Sin embargo, un grupo específico de venezolanos mantiene protección temporal bajo una orden judicial separada.

Son quienes recibieron documentos de TPS antes del 5 de febrero de 2025, con vencimiento establecido para el 2 de octubre de 2026.

La protección aplica para documentos como el permiso de trabajo (EAD), el Formulario I-797 o el registro I-94.

Quienes solicitaron a tiempo la renovación del permiso laboral mediante el Formulario I-765 pueden acceder a una extensión automática del EAD.

Esta extensión puede alcanzar hasta 540 días, si cumplen los requisitos de USCIS y presentan los documentos correspondientes.

La persona debe mostrar el EAD vencido junto con el aviso de recibo que confirma la renovación.

A pesar de esto, los terremotos del 24 de junio de 2026 en el país reabrieron el debate político sobre una posible nueva protección del TPS para venezolanos.

Sin embargo, hasta ahora, el DHS y USCIS no han confirmado una nueva designación ni cambios relacionados con los terremotos.

¿Qué pasa con los venezolanos que tienen una solicitud de asilo pendiente?

Las personas con una solicitud de asilo pendiente deben continuar revisando su caso y no asumir que el TPS o una decisión judicial reemplaza ese proceso.

El asilo y el TPS son beneficios migratorios diferentes. El TPS es una protección temporal que permite permanecer y trabajar en Estados Unidos mientras una designación está vigente, pero no ofrece una vía directa hacia la residencia permanente.

El asilo, en cambio, es un proceso migratorio basado en la necesidad de protección por persecución o temor de persecución.

Quienes tienen un caso de asilo pendiente deberían:

Mantener actualizada su dirección con USCIS

Revisar cualquier cita pendiente con inmigración

Guardar evidencia relacionada con su solicitud

Consultar con un abogado o representante acreditado si reciben una notificación nueva

¿Deben los migrantes esperar hasta el 2 de octubre para actuar?

No.

Aunque esa fecha puede ser importante por el desarrollo de los procesos judiciales, los expertos en inmigración recomiendan que los migrantes revisen su situación con anticipación.

Esperar hasta una fecha límite puede generar problemas si falta algún documento, existe una notificación sin responder o el permiso de trabajo necesita renovación.

Una revisión preventiva puede ayudar a identificar opciones disponibles, como:

Renovación de documentos cuando corresponda

Seguimiento de solicitudes pendientes

Evaluación de otras alternativas migratorias

¿Qué documentos deben tener organizados los venezolanos con TPS o asilo?

Las organizaciones de apoyo migratorio suelen recomendar mantener un archivo con:

Pasaporte y documentos de identidad

Copias de formularios enviados a USCIS

Notificaciones I-797

Permiso de trabajo (EAD)

Evidencia relacionada con la solicitud de asilo

Historial de direcciones y empleos

Tener esta información organizada facilita responder ante cualquier cambio en el caso migratorio.

¿Dónde consultar información oficial sobre TPS Venezuela?

Los beneficiarios deben consultar principalmente los canales oficiales de USCIS y DHS para evitar depender de rumores o información difundida en redes sociales.

USCIS mantiene las actualizaciones del programa TPS Venezuela y los cambios relacionados con permisos de trabajo y requisitos de reinscripción.

Mientras continúa la incertidumbre sobre las políticas migratorias, la recomendación para los venezolanos con TPS o asilo es clara: revisar sus documentos, mantener sus datos actualizados y buscar asesoría legal antes de que ocurran cambios que puedan afectar su situación en Estados Unidos.

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