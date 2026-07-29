Muere joven mexicano bajo custodia de ICE tras varias semanas sin recibir atención médica que pedía

GENERANDO AUDIO...

Prisciliano describió su caso en un post de Facebook en su cumpleaños. Foto: AFP

Un inmigrante mexicano de 29 años que vivía en Durham, Carolina del Norte, murió el 22 de julio en un hospital de Atlanta, 33 días después de haber sido detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Prisciliano Trejo Ricano había llegado a EE. UU. a los 3 años y fue arrestado el 19 de junio en el área de Durham, de acuerdo con Enlace Latino NC.

Antes de morir, pasó 3 semanas cada vez más enfermo dentro del Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, tosiendo sangre y con migrañas que, según escribió él mismo en Facebook, nadie atendió

¿Qué pasó con Prisciliano dentro del Centro de Detención Stewart?

De acuerdo con lo relatado por Stefania Arteaga, directora-fundadora de la organización Carolina Migrant Network, al mismo medio, y con la información proporcionada por la familia de Trejo a través de la iniciativa para recaudar fondos en GoFundMe, la detención y posterior muerte de Prisciliano sucedió de esta manera:

19 de junio: es detenido en Durham

Días siguientes: es trasladado al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia.

Semanas siguientes: empieza a sentirse mal —tos con sangre, dolor de garganta, migrañas fuertes— sin recibir tratamiento, según su propio relato.

10 de julio: cumple 29 años estando detenido y describe su situación en un post de Facebook.

16 de julio: es trasladado a un hospital de Atlanta y queda en cuidados intensivos; su familia no puede verlo de inmediato porque sigue bajo custodia de ICE.

Días después: sus abogados negocian con ICE su liberación de la custodia para que la familia pueda estar con él.

22 de julio: muere en el hospital, a causa de una leucemia agresiva, según Enlace Latino NC.

“Tenía muchas dificultades médicas mientras estaba detenido y, pese a que abogó para tener acceso a atención médica, se le negó hasta que ya no pudo más”, dijo a Enlace Latino NC Stefania Arteaga.

¿Qué dijo Prisciliano sobre su detención antes de morir?

El propio Prisciliano había escrito antes, en su cuenta de Facebook: “Aquí te tratan como un número o como un marcador de posición… esta semana he estado lidiando con un dolor de garganta fuerte, tos con sangre por la mañana y por la noche, y migrañas muy fuertes, y aún no me han tratado ni me han dado ningún medicamento”.

El padre de Prisciliano confirmó lo publicado por su hijo a Telemundo, al revelar que escupía sangre y que, pese a pedir ayuda médica dentro del centro de detención, nunca se la dieron. La familia ya pide que se abra una investigación formal por su muerte.

¿Por qué su muerte se suma a una lista que ya llegó a 50 este año?

Enlace Latino NC contabiliza a Prisciliano como el caso número 50 de muertes bajo custodia del ICE reportadas en lo que va de este 2026, según el conteo propio que ese medio ha llevado desde enero. La cifra se acerca a la que ya venía documentando la disputa entre los gobiernos de México y EE. UU., luego de que México presentó reclamos formales por las muertes de sus connacionales ligadas a operativos y centros de detención del ICE, que Washington rechazó por, dijo, no seguir los canales diplomáticos habituales.

El sábado 25 de julio, la organización Carolina Migrant Network organizó una vigilia en el First Ward Park, en Charlotte, para recordar a Prisciliano junto con otros dos casos recientes: el del trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo, baleado por un agente del ICE en Houston el 7 de julio, y el del joven colombiano Johan Sebastián Guerrero, muerto de la misma forma en Maine el 13 de julio. En el evento, Arteaga leyó los nombres de 24 de los 50 inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE que se han documentado hasta ahora.

¿Qué ha dicho ICE sobre este caso?

Hasta el cierre de esta nota, ICE no ha emitido un comunicado propio sobre la muerte de Prisciliano Trejo Ricano.

El protocolo que la agencia dice seguir obliga a abrir una investigación y a notificar la muerte de cualquier persona bajo su custodia, según lo que ICE ha explicado públicamente sobre su propio proceso, aunque en la práctica esas notificaciones no siempre llegan de inmediato ni con el mismo nivel de detalle en todos los casos.

Mientras tanto, la familia sigue reuniendo fondos para los gastos funerarios a través de la recaudación que abrió su prima, en la que describió lo difícil que fue ver a un joven “que casi nunca se enfermaba” terminar intubado y sujeto a una cama de hospital, luchando por su vida bajo la vigilancia de una agencia de la que ya no pudo salir a tiempo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.