Ola de calor activa alertas en 19 estados de EE. UU.

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Altas temperaturas podrían superar los 49 °C (120.2 °F). Foto: Melis82 / Envato

El National Weather Service (NWS) ha emitido alertas por ola de calor en 19 estados de Estados Unidos. La medida abarca tanto áreas metropolitanas como zonas rurales.

Según el mapa de riesgo de calor, disponible en línea y que se actualiza diariamente, las alertas están activas en los siguientes estados:

Arizona

Arkansas

California

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Minnesota

Mississippi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

Autoridades meteorológicas señalan que las altas temperaturas, que podrían superar los 49 °C (120.2 °F), se deben a la formación de una cúpula de calor o térmica.

Según explica el portal Climate Check, esto ocurre cuando “el aire caliente asciende a la superficie y permanece allí durante largos periodos”. En este sentido, la cúpula térmica atrapa ese aire caliente, como si fuese la tapa de una olla de presión.

Ola de calor en California alcanza los 50 °C (122 °F)

Los estados occidentales como California y Arizona están experimentando una ola de calor con temperaturas extremas de hasta 50 °C (122 °F) que podrían extenderse hasta el fin de semana.

Darkari Anderson, meteorólogo del NWS y citado por USA Today, explica que “hay una zona de alta presión, lo que está provocando un patrón meteorológico que favorece el aumento de las temperaturas en California”.

El experto pronosticó calor moderado para este miércoles 29 de julio y añadió que, del viernes hasta el domingo, habrá “focos de calor intenso”.

Ciudades como Sacramento, Fresno, Bakersfield y Riverside podrían alcanzar temperaturas de 38 °C (100.4 °F). Para el Valle de Coachella, apunta el NWS, el calor será mucho más elevado durante el fin de semana.

Temperaturas récord en Arizona

El calor extremo también está azotando a Arizona, con temperaturas que alcanzan los 100 °F. De acuerdo con un reporte de la cadena Univision, una persona fue hallada sin vida en los senderos del estado.

Por su parte, el NWS ha emitido una alerta por calor extremo para el Valle de Las Vegas desde el jueves hasta el domingo. Las temperaturas alcanzarán los 43 °C (111 °F) y el viernes los 45 °C (113 °F), que implica récords establecidos en 1979.

Para el fin de semana, el escenario es aún más delicado, ya que la temperatura máxima del sábado ascenderá a 45.5 °C (115 °F) y el domingo estará en 45 °C (114 °F).

¿Cómo protegerte del calor extremo?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen varias recomendaciones para proteger del calor extremo y prevenir un golpe de calor. En caso de salir a las calles, recomienda:

Permanecer en la sombra lo más posible

Tomar descansos cuando pueda

Realizar actividades al aire libre durante las horas más frescas del día o al atardecer, si es posible.

También es fundamental que conozcas cuáles son los centros de enfriamiento más cercanos a tu ubicación. El National Center for Healthy Housing ofrece una lista de mapas, estado por estado, incluyendo Nueva York, donde hay más de 500.

Las autoridades son enfáticas en evitar la exposición al sol siempre que sea posible, mantenerse hidratado y estar alerta a los síntomas de calor. Estos son los más habituales:

Dolor de cabeza

Náuseas

Mareo

Irritabilidad

Sudoración intensa

Temperatura corporal elevada

Confusión

Pérdida de conciencia

Convulsiones

Para combatir la ola de calor durante el verano en Estados Unidos, uno de los métodos más efectivos es consultar diariamente el mapa de riesgo de calor que ofrece el NWS. Solo así podrás estar informado de las temperaturas que enfrenta la zona donde resides.

Mientras el país enfrenta temporadas cada vez más cálidas, expertos advierten que este enemigo silencioso se vuelve más frecuente y peligroso, incluso más que huracanes y tornados.