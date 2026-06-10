Cómo enviar dinero a México en 2026: la comparación de las mejores apps y el impacto que tienen los aranceles de Trump en las remesas

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Desde enero de 2026, se aplicó un impuesto del 1% a cada transferencia. Foto: AFP

Enviar dinero a México desde Estados Unidos se ha convertido en una de las dinámicas económicas más importantes para la población mexicana desde hace décadas. Sin embargo, una nueva imposición que muchos no tenían en el radar ha afectado a millones de personas: el impuesto a las remesas, denominado también arancel por varios medios.

Este gravamen del 1%, incluido en la “One Big Beautiful Bill” firmada por Trump en julio de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, aplica a cada transferencia pagada en efectivo, giro postal o cheque de caja, sumando un costo adicional directo al bolsillo de quien envía.

La buena noticia es que el impuesto tiene una salida legal y sencilla: no aplica a transferencias realizadas con cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Para los millones de mexicanos en Estados Unidos que mandan dinero a casa regularmente, entender cómo funciona este impuesto y qué aplicación ofrece el mejor tipo de cambio puede representar un ahorro real mes a mes.

Qué es el impuesto a las remesas y a quién afecta directamente

El impuesto fue establecido bajo el código IRC 4475 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. La tasa es del 1% sobre el monto enviado y aplica cuando el remitente paga con efectivo, giro postal, cheque de caja u otro método físico similar. Según el nuevo dictamen, el responsable del pago es quien envía el dinero y los proveedores de remesas están obligados a cobrarlo y reportarlo al IRS trimestralmente.

De acuerdo con una investigación de BBVA Research, México recibió 62,500 millones de dólares en remesas durante 2024, cifra equivalente al 3,5% de su PIB. Con el nuevo impuesto, la proyección es una pérdida anual de más de $1,500 millones, y entre 2026 y 2034 los migrantes mexicanos podrían pagar hasta $3,000 millones acumulados sólo por este concepto.

Pese a todo lo anterior, el 84% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene una cuenta bancaria, lo que significa que la mayoría puede evitar el impuesto simplemente eligiendo la forma de pago correcta al momento de hacer la transferencia.

Remesas cayeron en varios estados durante 2024. Foto: Cuartoscuro

Cómo evitar pagar el impuesto y qué opciones existen

La forma más directa de no pagar el 1% es a través de una transferencia con cuenta bancaria o tarjeta, ya sea de débito o crédito. Todos los movimientos de este tipo, realizados por esa vía, quedan exentos del impuesto, sin importar el monto o el proveedor que se use.

Incluso, y para quienes no tienen cuenta bancaria en Estados Unidos, el Gobierno mexicano lanzó la tarjeta Finabien, diseñada específicamente para que mexicanos en EE. UU. puedan enviar dinero a México procesando la transferencia como bancaria, evitando así el impuesto. La tarjeta está disponible a través de canales oficiales del Gobierno mexicano.

Las mejores apps para enviar dinero a México en 2026

Además de la tarjeta Finabien, éstas son otras opciones que tampoco cobran esta comisión:

Wise: aplica el tipo de cambio interbancario real, sin margen oculto, más una comisión del 0.4% al 0.7%. Enviar $500 cuesta entre $3 y $7 en comisión total. Es la opción más transparente en términos de tipo de cambio

aplica el tipo de cambio interbancario real, sin margen oculto, más una comisión del 0.4% al 0.7%. Enviar $500 cuesta entre $3 y $7 en comisión total. Es la opción más transparente en términos de tipo de cambio Remitly Express: comisión de $1.99, la transferencia llega en minutos. La versión Remitly Economy no cobra comisión, pero tarda entre 3 y 5 días hábiles. Los nuevos usuarios tienen la primera transferencia sin costo

comisión de $1.99, la transferencia llega en minutos. La versión no cobra comisión, pero tarda entre 3 y 5 días hábiles. Los nuevos usuarios tienen la primera transferencia sin costo Xoom: comisión de $0 a $4.99 con entrega en aproximadamente un día hábil. Ofrece depósito bancario y retiro en efectivo en múltiples puntos en México

comisión de $0 a $4.99 con entrega en aproximadamente un día hábil. Ofrece depósito bancario y retiro en efectivo en múltiples puntos en México Western Union y MoneyGram: en sus versiones digitales, la comisión va de $0 a $5, con promociones frecuentes para nuevos usuarios. Ambas tienen amplia red de puntos de retiro en efectivo en México

El factor que más varía entre plataformas no es la comisión visible, sino el margen aplicado al tipo de cambio. Una app que no cobra comisión puede tener un tipo de cambio menos favorable que otra que sí cobra, por lo que lo más recomendable es comparar el monto final que recibirá el destinatario, no sólo la comisión inicial.

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