Restricciones de SNAP podrían generar pérdidas millonarias para estas empresas de alimentos

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Las medidas impactarían a industrias refresqueras.

Una serie de cambios recientes en las reglas del programa SNAP está poniendo “en jaque” a algunas de las industrias de alimentos más importantes de Estados Unidos. Y es que 19 estados tendrán en vigor restricciones o exenciones sobre qué productos pueden comprarse con los beneficios del programa antes de que termine 2026, afectando a empresas de refrescos, dulces y bebidas energéticas que históricamente han dependido de esos compradores.

Según un análisis de la firma de investigación de mercado Numerator, las pérdidas en ventas para estas categorías podrían llegar a 830 millones de dólares sólo en los estados donde las restricciones ya están activas.

Qué son estas restricciones y cómo funcionan

Las llamadas “waivers” o exenciones estatales son permisos que los estados solicitan al Gobierno federal para limitar los productos que pueden adquirirse con los beneficios de SNAP. Aunque el programa históricamente ha permitido comprar casi cualquier alimento, varios estados están obteniendo autorización para excluir categorías consideradas poco saludables, como refrescos, dulces y bebidas energéticas.

Montana fue el estado más reciente en solicitar una exención de este tipo, según confirmó el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), y se espera que entre en vigor antes de que cierre el año. Además, tres estados adicionales ya cuentan con exenciones aprobadas cuyos efectos se harán sentir en 2027 y 2028.

Indiana — desde el 1 de enero de 2026 (refrescos y dulces) Iowa — desde el 1 de enero de 2026 (todos los alimentos gravados con impuestos) Nebraska — desde el 1 de enero de 2026 (refrescos y bebidas energéticas) Utah — desde el 1 de enero de 2026 (refrescos) West Virginia — desde el 1 de enero de 2026 (refrescos) Idaho — desde el 15 de febrero de 2026 (refrescos y dulces) Oklahoma — desde el 15 de febrero de 2026 (refrescos y dulces) Louisiana — desde el 18 de febrero de 2026 (refrescos, bebidas energéticas y dulces) Florida — desde el 20 de abril de 2026 (refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres) Texas — desde el 1 de abril de 2026 (bebidas azucaradas y dulces) Arkansas — desde el 1 de julio de 2026 (refrescos, jugos con menos de 50% de jugo natural, bebidas no saludables y dulces) Tennessee — desde el 31 de julio de 2026 (alimentos procesados, refrescos, bebidas energéticas y dulces) Hawaii — desde el 1 de agosto de 2026 (refrescos) South Carolina — desde el 31 de agosto de 2026 (dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas) North Dakota — desde el 1 de septiembre de 2026 (bebidas azucaradas, energéticas y dulces) Missouri — desde el 1 de octubre de 2026 (dulces, postres y ciertas bebidas) Ohio — desde el 1 de octubre de 2026 (bebidas azucaradas) Virginia — desde el 1 de octubre de 2026 (bebidas azucaradas) Colorado — fecha por definir (refrescos)

El programa aplica restricciones según el estado. Foto: AFP

Aprobados pero activos en 2027-2028

Kansas — 15 de febrero de 2027

— 15 de febrero de 2027 Wyoming — 1 de febrero de 2027

— 1 de febrero de 2027 Nevada — 1 de febrero de 2028

Cuánto pueden perder las empresas y en qué categorías

Según el análisis de Numerator, las pérdidas proyectadas se concentran en tres categorías específicas:

Refrescos: hasta $430 millones en pérdidas de ventas, la categoría más golpeada

hasta $430 millones en pérdidas de ventas, la categoría más golpeada Dulces y golosinas: hasta $300 millones en ventas en riesgo

hasta $300 millones en ventas en riesgo Bebidas energéticas: hasta $100 millones en pérdidas proyectadas

Numerator también señaló que estas restricciones “cambiarán estructuralmente” el programa SNAP, lo que implica que no se trata de un ajuste temporal, sino de una transformación en los hábitos de compra de millones de hogares que dependen del beneficio.

Qué harán los consumidores con las restricciones

Pese a las restricciones, y gracias a una encuesta realizada a principios de 2026 en estados con exenciones aprobadas, la gente buscaría seguir consumiendo este tipo de alimentos mediante otras vías:

Casi dos tercios dijeron que usarían dinero propio, fuera del beneficio SNAP, para seguir comprando refrescos si éstos quedaran excluidos del programa

El 60% expresó la misma disposición en el caso de los dulces

Sólo el 45% dijo lo mismo para las bebidas energéticas, lo que sugiere mayor disposición a abandonar esa categoría.

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