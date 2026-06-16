Licencia de maternidad en Estados Unidos: pasos para solicitarla y beneficios para latinos

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Foto: ELISA SCHU / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VÍA AFP

La licencia de maternidad en Estados Unidos depende del tipo de empleo, el estado de residencia y la elegibilidad laboral. A nivel federal, la Ley de Licencia Médica y Familiar de Estados Unidos permite ausentarse del trabajo tras el nacimiento de un hijo, pero sin salario garantizado en la mayoría de los casos.

Para muchas familias latinas en Estados Unidos, este sistema implica combinar leyes federales, programas estatales y beneficios complementarios que pueden cubrir parcial o totalmente el periodo de ausencia laboral durante la maternidad.

¿Qué es la licencia de maternidad en Estados Unidos?

La licencia de maternidad en Estados Unidos es el periodo en el que una trabajadora puede ausentarse de su empleo antes o después del nacimiento de su bebé. A diferencia de otros países, no existe una licencia de maternidad pagada obligatoria a nivel federal.

La principal protección es la Ley de Licencia Médica y Familiar de Estados Unidos (Family and Medical Leave Act o FMLA), que permite hasta 12 semanas de ausencia sin pago para empleados elegibles, manteniendo la protección del puesto de trabajo.

Esto significa que muchas trabajadoras pueden tomar tiempo libre por maternidad, pero el ingreso económico durante ese periodo depende de seguros privados o programas estatales.

Did you know that from day one of employment, employees have the legal right to request #flexibleworking?

If you’re returning from #maternityleave, juggling #childcare, or trying to make work fit around family life, our info sheet is essential reading:https://t.co/aGkZvL4MuL.… pic.twitter.com/T37GqDNQ3F — Maternity Action (@MaternityAction) May 19, 2026

¿Cómo solicitar la licencia de maternidad paso a paso?

El proceso para solicitar la licencia de maternidad en Estados Unidos varía según el estado y el empleador, pero en general sigue pasos comunes establecidos por la normativa laboral:

Notificar al empleador sobre el embarazo con anticipación

Verificar si el empleo está cubierto por la Ley de Licencia Médica y Familiar de Estados Unidos (FMLA)

Solicitar los formularios en el área de recursos humanos

Presentar documentación médica del embarazo o parto

Coordinar el uso de vacaciones, incapacidad o beneficios estatales

En estados como California o Nueva York, existen programas de licencia familiar pagada, que permiten recibir un porcentaje del salario durante el periodo de ausencia.

¿Qué beneficios existen para inmigrantes latinos en Estados Unidos?

Los inmigrantes latinos en Estados Unidos pueden acceder a la licencia de maternidad siempre que cumplan con los requisitos laborales del programa correspondiente.

La Ley de Licencia Médica y Familiar de Estados Unidos (FMLA, por sus siglas en inglés) no depende de la ciudadanía, sino del tipo de empleo y las horas trabajadas, por lo que trabajadores inmigrantes con empleo formal pueden calificar.

Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

Protección del puesto de trabajo durante la ausencia

Continuidad del seguro médico en ciertos casos

Acceso a programas estatales de licencia familiar pagada

Posibilidad de combinar incapacidad temporal con maternidad

Además, programas como WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños) ofrecen apoyo alimentario y nutricional durante el embarazo y posparto.

¿La licencia de maternidad en Estados Unidos es pagada?

En la mayoría de los casos, la licencia de maternidad en Estados Unidos no es pagada a nivel federal.

La Ley de Licencia Médica y Familiar de Estados Unidos (FMLA) sólo garantiza la protección del empleo durante la ausencia, pero no incluye salario.

Sin embargo, algunos estados han implementado sistemas de licencia familiar pagada o seguros estatales de incapacidad temporal que permiten recibir un porcentaje del salario durante el periodo de descanso.

¿Qué deben tener en cuenta las familias latinas en Estados Unidos?

Para las familias latinas en Estados Unidos, es clave planificar con anticipación la licencia de maternidad, ya que los beneficios varían según el estado y el tipo de empleo.

El acceso puede depender de factores como la cantidad de horas trabajadas, el tipo de contrato y la cobertura del empleador bajo la legislación federal o estatal.

En muchos casos, la combinación de programas federales, estatales y privados es lo que permite sostener el ingreso durante el periodo de maternidad.

¿Por qué la licencia de maternidad varía en Estados Unidos?

La principal razón es que en Estados Unidos no existe una ley federal de licencia de maternidad pagada obligatoria.

El sistema se basa en una combinación de leyes laborales federales, programas estatales y políticas privadas de cada empresa, lo que genera diferencias significativas entre trabajadores, según dónde vivan y trabajen.

Esto hace que la planificación previa sea esencial para quienes esperan un hijo y dependen de su ingreso laboral.

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