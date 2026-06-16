Sitios para ver el Mundial 2026 en Texas: bares, pantallas gigantes y fan zones en Houston y Dallas

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RONALDO SCHEMIDT / AFP

El Mundial 2026 en Estados Unidos convertirá a Texas en uno de los sitios para ver el fútbol global, con actividades oficiales en ciudades como Houston y Dallas. Ambas sedes ya preparan fan zones, festivales y puntos de encuentro para ver los partidos.

Entre junio y julio de 2026, se espera una fuerte movilización de aficionados latinos que buscarán espacios públicos, bares deportivos y eventos oficiales para seguir los encuentros del torneo más grande en la historia de la FIFA.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Houston y cómo llegar al Fan Festival?

Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

El principal sitio en Texas para ver el Mundial 2026 en Houston será el FIFA Fan Festival en East Downtown (EaDo), una zona ubicada al este del centro de la ciudad y a corta distancia del estadio Shell Energy Stadium.

Este espacio funcionará como punto de reunión para aficionados durante todo el torneo, con pantallas gigantes y actividades paralelas organizadas por la ciudad y la FIFA.

Cómo llegar

El acceso principal se podrá realizar mediante transporte público y servicios de movilidad urbana.

El sistema METRORail conecta el centro de Houston con la estación EaDo/Stadium, ubicada a pocos minutos a pie del recinto.

conecta el centro de Houston con la estación EaDo/Stadium, ubicada a pocos minutos a pie del recinto. El uso de rideshare como Uber o Lyft será una de las alternativas más recomendadas, con zonas designadas para ascenso y descenso.

como Uber o Lyft será una de las alternativas más recomendadas, con zonas designadas para ascenso y descenso. El acceso en vehículo particular estará disponible, aunque se espera alta demanda de estacionamiento en los alrededores del centro.

¿Qué zonas de Houston tendrán actividades durante el Mundial 2026?

Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Además del Fan Festival oficial, Houston contará con distintos espacios habilitados para transmisiones públicas y actividades relacionadas con el torneo.

El área de Discovery Green, en el centro de la ciudad, será uno de los principales puntos de reunión, con programación cultural y posibles proyecciones de partidos en vivo.

También se espera actividad en zonas como el centro de Houston y áreas suburbanas con alta presencia de comunidades latinas, donde bares y restaurantes están organizando eventos de transmisión.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Dallas y cómo llegar a Fair Park?

En Dallas, el principal espacio oficial será el FIFA Fan Festival en Fair Park, un recinto de gran capacidad ubicado cerca del centro de la ciudad y tradicionalmente utilizado para eventos masivos.

Este lugar concentrará pantallas gigantes, actividades culturales y zonas de convivencia durante los días de partido.

Cómo llegar

El acceso está diseñado para manejar grandes flujos de asistentes.

La línea verde del sistema DART Light Rail conecta directamente con la estación Fair Park, ubicada junto al recinto.

conecta directamente con la estación Fair Park, ubicada junto al recinto. El acceso en vehículo particular estará disponible con estacionamientos habilitados en el perímetro del parque.

También se contemplan zonas específicas para servicios de rideshare con el fin de ordenar el flujo de llegada y salida.

¿Qué diferencia habrá entre Houston y Dallas durante el Mundial?

Houston y Dallas ofrecerán experiencias distintas dentro del Mundial 2026 en Texas.

Houston tendrá un enfoque más distribuido, con varios puntos urbanos activos además del Fan Festival en EaDo, mientras que Dallas concentrará la experiencia principal en Fair Park como gran centro de reunión.

Ambas ciudades comparten el objetivo de ofrecer espacios gratuitos o accesibles para que los aficionados puedan ver los partidos sin necesidad de entrada a los estadios.

¿Qué deben tener en cuenta los aficionados que asistan?

Quienes planeen asistir a los espacios de transmisión del Mundial 2026 en Houston o Dallas deberán considerar la alta afluencia de público durante los días de partidos importantes.

El transporte público será la opción más recomendada para evitar congestión, especialmente en horarios cercanos al inicio de los encuentros.

Las autoridades locales han señalado que la planificación anticipada será clave para garantizar una experiencia ordenada en ambos Fan Festivals.

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