Famosas latinas que fueron madres después de los 40: Carolina Ramírez se suma a la lista

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Caro Ramírez, Salma Hayek y Julieta Venegas. Fotos: Cindy Ord / AFP – Cuarto Oscuro

El pasado 2 de junio, la actriz colombiana Carolina Ramírez se convirtió en madre primeriza a los 42 años, después de varios momentos que marcaron su vida. Al igual que ella, hay otras famosas latinas que abrazaron la maternidad después de los 40.

Desde la presentadora Adamari López hasta la cantante Julieta Venegas, todas comparten la experiencia de haber sido mamás en el llamado “límite” de los 40.

Según WebMD, portal médico especializado, la gestación a dicha edad aumenta el riesgo de complicaciones debido al envejecimiento ovocitario: preeclampsia, complicaciones de parto, anomalías cromosómicas y aborto espontáneo.

Sin embargo, estas famosas demostraron que el riesgo clínico tampoco impide intentarlo y vivir una maternidad tardía, pero maravillosa.

Asimismo, un estudio sobre la maternidad tardía señala que muchas madres tienen la sensación de que, después de los 40, pueden dedicarse más plenamente a la crianza porque están en otro plano laboral.

Carolina Ramírez y otras famosas latinas que fueron madres después de los 40 años

1. Adamari López

La presentadora y actriz puertorriqueña se convirtió en mamá a los 43. La pequeña Alaïa Costa López es fruto de su pasada relación con Toni Costa.

Actualmente, la niña ya tiene 13 años y demuestra su talento innato presentando el programa “¿Quién caerá? Kids”, de la cadena Univision.

Cabe recordar que Adamari López también enfrentó y venció el cáncer de mama, por lo que sus probabilidades de ser madre eran muy bajas. Sin embargo, lo logró.

2. Thalía

La cantante mexicana y su esposo Tommy Mottola tienen dos hijos: Sabrina Sakaë Mottola Sodi y Matthew Alejandro Mottola Sodi. Su último hijo nació en junio de 2011, cuando la cantante estaba a punto de cumplir 40 años.

La pareja tiene más de 20 años de relación amorosa y, recientemente, contó cómo fue su primera cita con el empresario neoyorquino.

3. Victoria Ruffo

A sus 42 años, Victoria Ruffo quedó embarazada nuevamente y dio a luz a sus gemelos Vicky y Anuar Fayad, junto al político mexicano Omar Fayad.

La actriz mexicana de 64 años tuvo una mediática relación con el comediante Eugenio Derbez, de cuyo fruto nació José Eduardo Derbez, que a principios de 2026 contó que perdió al menos 300,000 pesos mexicanos (unos 17,400 dólares) en un fraude.

4. Salma Hayek

La famosa actriz mexicana y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, tienen una hija llamada Valentina Paloma Pinault-Hayek. La joven de 18 años nació cuando Salma Hayek tenía 42 años.

Sobre la maternidad, Salma Hayek conversó con E! Now Latino en 2025 y confesó que le “aterraba la idea de poder o no poder tener un niño”.

También afirmó que este miedo lo sienten muchas mujeres y que el rol de ser madre cambió su carrera artística.

5. Ivy Queen

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, mejor conocida como Ivy Queen, se convirtió en mamá a los 41 años. La cantante y productora puertorriqueña tiene una hija llamada Naivoy, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Xavier Sánchez.

Durante sus primeros años, Naivoy no sabía la fama que tenía su mamá, ya que decidió criarla lejos de los reflectores. “Mi hija no sabe que yo soy artista, ella no sabe quién soy yo”, dijo Ivy Queen a la revista People En Español, en 2019.

6. Julieta Venegas

La cantante mexicana se convirtió en mamá primeriza a los 40 años. Julieta Venegas aseguró que su hija Simona llegó a reinventar su vida y su carrera, según declaró en el podcast de Jessie Cervantes.

En determinado momento pensó: “La música ya es parte de mi vida, pero que no sea lo único que tengo”. También dijo que le “encanta llevar a mi hija a la escuela, hacer esas cosas de mamá y estar de gira, entonces tengo que encontrar el balance”.

Aunque no todas fueron madres primerizas después de los 40, sino que ya lo eran anteriormente, se atrevieron a romper el tabú de la maternidad tardía.