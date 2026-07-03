Los 3 stands que no te puedes perder en los Fan Fest de Estados Unidos

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Foto: AFP

Los stand de los FIFA Fan Fest se han consolidado como una de las experiencias más populares del Mundial 2026 para quienes no consiguieron entradas a los estadios o simplemente quieren vivir el ambiente del torneo junto a miles de aficionados.

Aunque cada ciudad sede cuenta con actividades propias, los espacios que más atención han recibido entre los aficionados son los de Los Ángeles, Miami y Texas, donde miles de personas se reúnen cada jornada para seguir los encuentros del Mundial.

Una de las principales atracciones son las tres pantallas gigantes instaladas en cada recinto, desde donde se transmiten los partidos en vivo y se realizan actividades antes y después de cada encuentro.

Además de las zonas para ver futbol, los visitantes encuentran experiencias interactivas, música, activaciones de patrocinadores, venta de alimentos y espacios para tomarse fotografías.

Precisamente por la cantidad de actividades disponibles, muchos asistentes recomiendan recorrer primero algunos stands antes de que comiencen los partidos, ya que las filas suelen aumentar conforme avanza el día.

Los tres stands que más buscan los asistentes al FIFA Fan Festival

Quienes ya han recorrido los Fan Festival coinciden en que existen tres espacios que vale la pena visitar apenas se ingresa al recinto.

1. El stand oficial de la FIFA en los Fan Fest

Es uno de los primeros puntos en los Fan Fest donde suelen formarse largas filas.

Aquí los asistentes pueden participar en juegos de habilidad con el balón, retos de precisión y actividades relacionadas con el fútbol.

Al completar los desafíos, la organización entrega distintos artículos promocionales, entre ellos:

Gorras

Bolsos deportivos

Accesorios oficiales

Otros recuerdos del Mundial, sujetos a disponibilidad

La disponibilidad de premios puede variar durante el día, por lo que quienes llegan temprano suelen encontrar una mayor variedad.

2. El stand de Bank of America en los Fan Fest

Otro de los espacios más concurridos es el patrocinado por Bank of America.

La principal razón es una pulsera conmemorativa del torneo que se entrega como parte de la experiencia promocional y que se ha convertido en uno de los artículos más buscados entre los asistentes.

Las existencias son limitadas y, según la experiencia compartida por aficionados en redes sociales, suelen agotarse rápidamente durante las jornadas con mayor asistencia.

3. Los stands de fotografía con inteligencia artificial

Otra de las actividades más populares consiste en crear una fotografía personalizada mediante inteligencia artificial.

En estos espacios, los visitantes pueden tomarse una imagen que posteriormente es editada para aparecer junto a una estrella del fútbol o dentro de una escena inspirada en el Mundial.

La fotografía se entrega en formato digital y se ha convertido en uno de los recuerdos favoritos para quienes visitan los Fan Festival.

Qué debes saber antes de asistir al FIFA Fan Festival

Además de planificar qué actividades realizar, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones que pueden hacer más cómoda la visita.

Llega temprano

Debido a la alta demanda, algunos Fan Festival han alcanzado su capacidad máxima durante varias jornadas.

Llegar con varias horas de anticipación aumenta las posibilidades de ingresar sin inconvenientes y participar en las actividades antes de que se formen largas filas.

Evita llevar mochilas grandes

Los controles de acceso incluyen revisión de bolsos y objetos personales.

Aunque las reglas pueden variar ligeramente entre sedes, los organizadores restringen el ingreso de mochilas voluminosas y otros artículos que dificulten los controles de seguridad. Antes de asistir, es recomendable revisar las políticas específicas del recinto correspondiente para evitar contratiempos en la entrada.

Prepárate para el calor

Al tratarse de actividades al aire libre, los asistentes permanecen durante varias horas expuestos al sol.

Llevar protector solar, mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera puede hacer una diferencia, especialmente durante las jornadas de mayor temperatura en ciudades como Miami, Houston o Los Ángeles.

Considera el gasto en alimentos

Si bien la entrada al Fan Festival es gratuita, la comida y las bebidas dentro del recinto suelen tener precios similares a los de eventos deportivos o conciertos.

Por ello, muchos asistentes recomiendan prever ese gasto antes de ingresar, especialmente si se piensa permanecer varias horas viendo los partidos y participando en las actividades.

La asistencia ha superado las expectativas de los organizadores

El crecimiento de los FIFA Fan Fest demuestra que la experiencia del Mundial va mucho más allá de los estadios.

Según Atlanta News First, casi 388 mil personas asistieron al Fan Festival de Atlanta durante sus primeros 10 días, convirtiéndolo en uno de los espacios más concurridos del torneo. El aforo se ha agotado en varias ocasiones, y los organizadores han recomendado llegar temprano debido a la alta demanda.

La popularidad de estos espacios también responde a otro factor: mientras muchas entradas para los partidos del Mundial han alcanzado precios elevados, los Fan Festival gratuitos se han convertido en una alternativa para vivir el ambiente del torneo sin necesidad de comprar boletos para los estadios.

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