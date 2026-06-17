Los 5 mejores bares mexicanos para ver deportes en Boston

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Boston es sede de icónicos bares mexicanos. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Para muchos aficionados deportivos, la experiencia de ver el Mundial 2026 incluye buena comida, una cerveza fría, pantallas gigantes y un ambiente que les haga sentir en casa. En una ciudad como Boston, donde el ambiente futbolero se siente en cada esquina, los mejores bares mexicanos tienen sus puertas abiertas.

Cada local se prepara para recibir a seguidores de México, Venezuela, Argentina y de toda América Latina. Desde tacos y margaritas, hasta cervezas internacionales, te ofrecemos una lista de los mejores bares mexicanos que encontrarás en Boston.

Siete partidos del Mundial se disputarán en el Gillette Stadium de Boston, por lo que el ambiente deportivo reinará en la ciudad durante un mes entero.

Los mejores bares mexicanos para ver deportes en Boston

1. Loco Taquería

Este local ubicado en South Boston es ideal para disfrutar de los partidos del Mundial 2026 y otros eventos deportivos. Aquí puedes comer tacos, burritos, nachos, quesadillas, entre otros platillos típicos de la cocina mexicana.

Loco Taquería también te ofrece una gran variedad de cervezas y cócteles, además de margaritas y tequilas. El sitio abre sus puertas desde las 11:00 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada, lo que garantiza que no te pierdas un solo juego.

2. La Fania

Es conocido por transmitir eventos deportivos importantes y el Mundial 2026 no será la excepción. La Fania se encuentra en 8 Beacham Street, Everett y sus horarios son: de lunes a sábado de 11:00 am a 12:00 am y los domingos de 12:00 pm a 12:00 am.

En su ambiente sport bar, ofrece a los clientes una combinación de la gastronomía española y mexicana, lo que hace que su menú sea para todos los gustos. Además, es conocido por invitar al karaoke y a la música en vivo.

3. Parlor Sport

Se caracteriza por tener un ambiente más tranquilo que el convencional, siendo acogedor y con buena atención, según reseñas en internet. Además, es famoso por brindar una amplia selección de cervezas.

Pese a que es un bar de origen americano, también ofrece platillos mexicanos como nachos y tacos, lo que atrae clientes latinos todos los días.

Parlor Sport está ubicado en Somerville, área metropolitana de Boston. Cuenta con nueve televisores para disfrutar de los partidos del Mundial y otros eventos deportivos.

4. Lone Star Taco Bar

Ubicado en el área de Cambridge Street, este local destaca por amplia carta inspirada en los mercados al aire libre de Ciudad de México y un bar de cócteles al estilo Tex-Mex.

Según su sitio web, se especializa en mezcal, tequila y comida callejera mexicana. También ofrece micheladas, margaritas, cervezas, entre otras bebidas para disfrutar durante los juegos de la Copa del Mundo.

5. 3 Amigos Bar & Grill

Es conocido por ofrecer una experiencia animada cuando se trata de compartir con los amigos y de disfrutar de los deportes. El ambiente es latino y temáticamente mexicano, ofreciendo un menú variado que va desde los tradicionales tacos hasta platillos modernos.

También cuenta con un área de bar frente a grandes pantallas de televisión, entre margaritas de la casa, tragos individuales, cervezas y cócteles. Según los comentarios en redes sociales, 3 Amigos Bar & Grill es el sitio perfecto para ver el Mundial.

Bien sea para seguir los partidos del Mundial o cualquier otro gran evento deportivo, estos bares combinan la pasión por el deporte con la gastronomía mexicana, una de las mejores de América Latina, y el ambiente que muchos aficionados desean para reunirse con los amigos.