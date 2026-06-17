Desayuno y almuerzo gratis en la escuela pública en EE. UU.: cómo solicitarlo y por qué el estatus migratorio no importa

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La información entregada no se utiliza con fines de control migratorio. Foto: AFP

Cada ciclo escolar, millones de niños en escuelas públicas de Estados Unidos reciben desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido a través de dos programas federales: el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar. Para el ciclo 2025-2026, una familia de cuatro integrantes con ingreso anual de hasta $41,795 dólares califica para el beneficio gratuito, mientras que el límite para precio reducido llega hasta $59,478 dólares, de acuerdo con los lineamientos federales del Departamento de Agricultura (USDA).

Pese a esas cifras, una parte importante de las familias elegibles no llena la solicitud. Organizaciones de asistencia alimentaria reportan que el motivo más común entre hogares inmigrantes es el temor a que los datos personales del formulario terminen relacionados con trámites migratorios.

¿Por qué el estatus migratorio no afecta la elegibilidad?

El USDA ha sido explícito en sus lineamientos para distritos escolares. Y es que según la normativa establece que todos los niños en edad escolar que viven en un hogar que cumple con los requisitos de ingreso pueden recibir los beneficios del programa, sin importar el estatus migratorio de ningún integrante de la familia. La dependencia aclara, además, que la información entregada en la solicitud no se utiliza con fines de control migratorio ni se comparte con agencias de ese tipo.

La diferencia con otros programas resulta clave para entender por qué persiste la confusión. Beneficios como Medicaid sí consideran el estatus migratorio de quien solicita, lo que ha generado entre las familias la idea de que cualquier trámite ante una autoridad gubernamental implica el mismo riesgo. El programa de comidas escolares responde a un objetivo nutricional y educativo, y aplica igual para estudiantes ciudadanos, residentes o indocumentados.

You or someone you know might be eligible for Summer EBT, a grocery benefit program that helps combat childhood hunger by covering the costs of food for children during the summer. The program provides $120 for groceries for eligible school-aged children. https://t.co/319aHp4hxQ pic.twitter.com/SS70aHdTuP — Kaiser Permanente (@KPRiverside) June 17, 2026

¿Cómo se solicita el desayuno y el almuerzo gratis en la escuela?

El trámite arranca con una sola solicitud por hogar, disponible al inicio del ciclo escolar en la oficina de la escuela o en el portal del distrito. En el formulario se declara el ingreso de todos los miembros de la familia y, en el campo del número de Seguro Social, basta con anotar los últimos cuatro dígitos del adulto que llena el documento o marcar la casilla de “ninguno” si nadie en el hogar cuenta con uno.

El USDA exige que los distritos ofrezcan este formulario traducido a más de 30 idiomas y que el personal escolar oriente a las familias que lo necesiten. Además, existen dos situaciones que simplifican el proceso y conviene que las familias las identifiquen antes de llenar cualquier formulario.

Certificación directa. Si el hogar ya recibe beneficios de SNAP, TANF o del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), el distrito inscribe automáticamente a los estudiantes, sin solicitud adicional.

Si el hogar ya recibe beneficios de SNAP, TANF o del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), el distrito inscribe automáticamente a los estudiantes, sin solicitud adicional. Elegibilidad comunitaria (CEP). En escuelas o distritos donde un porcentaje alto del alumnado ya califica, todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis, sin que ninguna familia tenga que llenar un formulario.

Quienes no entran en ninguno de esos dos casos deben completar la solicitud individual y devolverla a la escuela. Respecto al tiempo de elegibilidad, este suele confirmarse en un plazo de unos diez días hábiles y, mientras se procesa, el estudiante continúa recibiendo los alimentos con normalidad.

Es importante mencionar que las reglas específicas de plazos y formatos pueden variar entre distritos y estados, pero el principio federal sobre el estatus migratorio se mantiene igual en todo el país.

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