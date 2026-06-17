Todas las veces que Ángela Aguilar “copió” a Cazzu, según los fans

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Ángela Aguilar y Cazzu. Fotos: EDGAR NEGRETE LIRA / Cuartoscuro

Desde que se hizo pública la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, en 2024 y poco después de que el sonorense terminara su relación con Cazzu, cada movimiento de la cantante mexicana ha sido examinado al detalle por miles de usuarios en redes sociales.

Entre críticas, comparaciones y debates, han difundido la teoría de una supuesta similitud entre varios de los ‘looks’ de Ángela y los que anteriormente había lucido la cantante argentina. En pocas palabras, los ‘haters’ aseguran que la hija de Pepe Aguilar“copia” a la ex de Nodal.

Pese a que han demostrado ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, la relación entre Ángela y Nodal también se ha visto empañada por declaraciones que surgieron entre los involucrados.

En primera instancia, la mexicana dio a entender en una entrevista que Cazzu estaba en conocimiento del romance que iniciaron tras la ruptura, pero la rapera alzó la voz en un canal de YouTube y enfatizó: “¡Es mentira!”.

A raíz de esta polémica viral, usuarios en redes sociales las han comparado en varias ocasiones, pero siempre asegurando que Ángela “imita” a Cazzu.

Las veces que Ángela Aguilar “copió” a Cazzu, según los fans

Un anillo en forma de corazón

En marzo de 2023 Cazzu estrenó el videoclip del tema “Tú y Tú”, junto a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan. Para la ocasión, la rapera argentina lució un anillo en forma de corazón, presuntamente con diamantes incrustados.

Según los usuarios en redes sociales, la hija menor de Pepe Aguilar también habría usado un anillo “casi idéntico”. El momento más reciente fue en 2025, durante las grabaciones del programa especial “A Grammy Celebration of Latin Music”.

Un estilo similar

En el 2022, incluso antes de toda la polémica, Ángela Aguilar debutó como modelo en la pasarela de Rihanna “Savage X Fenty Vol. 4”. Para la ocasión vistió un corsé, pantalón y guantes traslúcidos negros, acompañados por accesorios y tacones morados. Asimismo, llevó un maquillaje inspirado en tonos tierra y destacó con un labial rojo.

Para el peinado, su cabello estaba recogido en tres trenzas enrolladas y un fleco que dejó resaltar sus pendientes morados. Aunque la cantante de regional mexicano se llevó muchos elogios en aquel entonces, usuarios “desempolvaron” dichas imágenes tras toda la controversia entre Nodal y Cazzu, asegurando que Ángela copió el estilo de la ‘Nena Trampa’.

Abrigo y moño

En el 2024, Cazzu asistió al “Best New Artist Showcase” de los Latin Grammys, y para la ocasión eligió un abrigo de cuero, con un top y pantalón negro. Además, su cabello estaba recogido con un moño desordenado o chongo estilo ‘messy’.

Asimismo, Ángela Aguilar apareció con un ‘look’ parecido para promocionar su álbum “Nadie se va como llegó”. En esa ocasión dejó atrás su cabello corto utilizando extensiones y, para lanzar la versión acústica en vivo del tema “A dos de borrarte”, llevó una chaqueta y un pantalón y un peinado de chongo despeinado, lo que causó que la compararan nuevamente con Cazzu.

¿El mismo peinado?

En agosto de 2025, Ángela Aguilar se presentó en el Hollywood Bowl junto a su hermano Leonardo y su papá, con un show titulado “Los Aguilar con Orquesta”. En esa ocasión utilizó un tradicional vestido mexicano, pero los usuarios no dejaron escapar un detalle: en su cabello llevaba dos trenzas que le llegaban a la cintura.

De inmediato, empezaron a comparar el peinado con las icónicas trenzas que Cazzu ha utilizado para proyectar su estilo urbano.

Cada nueva aparición pública de Ángela Aguilar suele dar pie a comentarios de usuarios que analizan su vestuario y buscan similitudes con la artista argentina. Las comparaciones suelen ser desagradables, pero cuando hay tanta pica de por medio, imposible evitarlas