Los bares más cercanos a los estadios del Mundial 2026 en Texas: dónde ver los partidos 

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Foto por SOMA SUZUKI / PHOTO KISHIMOTO / DPPI VIA AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vivirá dentro de los estadios, sino también en los bares y puntos de encuentro que rodean las sedes de Texas, donde miles de aficionados latinos buscarán reunirse antes y después de cada partido.

Desde complejos de entretenimiento hasta bares deportivos , los establecimientos de comida cerca de los estadios del Mundial 2026 en Texas se preparan para recibir a una afición internacional, que convertirá cada jornada en una experiencia colectiva más allá del fútbol.

¿Cuáles son los bares más cercanos a los estadios del Mundial 2026 en Texas?

Quienes asistan a los partidos en el AT&T Stadium de Arlington encontrarán varias opciones a pocos minutos del recinto:

Texas Live! es el complejo de entretenimiento más cercano al AT&T Stadium y el principal punto de reunión de aficionados, ubicado en 1650 E Randol Mill Road, Arlington, TX 76011, justo frente al estadio.

Otra alternativa es The Tipsy Oak, en 301 E Front Street, Arlington, TX 76011. The Tipsy Oak ofrece una experiencia más relajada para quienes buscan ver el Mundial 2026 lejos de las grandes multitudes, sin alejarse demasiado del centro de Arlington.

También está Tailgate Tavern, en 1015 Cedarland Boulevard, Arlington, TX 76011. Es una de las opciones más cercanas al estadio y mantiene un ambiente fuertemente ligado a los eventos deportivos de la ciudad, lo que la convierte en un punto atractivo para los días de partido.

En Houston, las opciones más cercanas al NRG Stadium incluyen:

Bar Esperanto, ubicado en 8080 Main St, Houston, TX 77025.

Red River Ice House, en 10308 South Main Street, Houston, TX 77025. Red River Ice House destaca entre los bares deportivos cercanos al NRG Stadium.

Los puntos de encuentro que prometen convertirse en protagonistas del Mundial

No todos los aficionados buscan la misma experiencia durante un torneo de esta magnitud. Pero muchos que no pueden acceder a comprar una entrada para el partido, sí suelen buscar espacios donde vivir el Mundial 2026 con pantallas gigantes y junto a otros aficionados, intentando aprovechar el espíritu comunitario que despiertan estos eventos masivos.

Por este motivo, Texas Live! puede convertirse en el principal punto de encuentro del Mundial 2026 en Texas gracias a su capacidad y ubicación estratégica.

En Houston, Pitch 25 Beer Park se ha convertido en una referencia para los seguidores del fútbol internacional en Houston, incluso fuera de los días de partido.

A estas opciones se suman establecimientos como Little Woodrow’s, que forman parte de la cultura deportiva local durante grandes eventos, de acuerdo con The Texas Tribune.

¿Cuánto cuesta seguir un partido desde un bar durante el Mundial 2026?

Uno de los principales atractivos de estos lugares es su accesibilidad frente al estadio. Ver un partido del Mundial 2026 desde un bar en Texas puede ser una alternativa más económica para los aficionados latinos.

Aunque los precios pueden variar según el establecimiento, una comida con bebidas suele ser considerablemente más barata que asistir a un partido en el estadio.

El costo de ver el Mundial desde un sports bar suele oscilar entre 20 y 50 dólares por persona, dependiendo del lugar y la demanda del partido, de acuerdo con Dallas News.

Además, muchos bares también ofrecen promociones especiales durante grandes eventos deportivos.

¿Cómo llegar a los principales puntos de reunión cerca de los estadios?

En Arlington, la ventaja principal es la proximidad. Texas Live! se encuentra a pocos pasos del AT&T Stadium, lo que permite llegar caminando sin necesidad de transporte, evitando así el tráfico posterior a los partidos.

En Houston, la situación es distinta, ya que los bares deportivos se encuentran a varios minutos del NRG Stadium. La mayoría de los bares cerca del NRG Stadium requieren transporte en auto o servicios como Uber y Lyft.

La alta demanda de entradas y los precios elevados preparan el terreno para que muchos aficionados busquen alternativas fuera del estadio. Los bares y puntos de encuentro cerca de las sedes del Mundial 2026 se perfilan como una de las mejores alternativas para seguir los partidos en comunidad.

Para muchos aficionados, este plan será tan importante como estar dentro del recinto. La vivencia en bares durante el Mundial 2026 puede convertirse en uno de los grandes fenómenos sociales del torneo en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Houston y Arlington, donde el fútbol se vive de forma colectiva más allá del estadio, entre pantallas gigantes, encuentros improvisados y celebraciones compartidas que se extienden mucho después del pitazo final.

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