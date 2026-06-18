La decisión de la Corte Suprema que puede cambiar el futuro del TPS para este grupo de personas: qué esperar y cuándo

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El primer intento para terminar con el TPS para Haití fue en 2025. Foto: AFP

Entre las nacionalidades centroamericanas y caribeñas que ya perdieron el TPS en los últimos años, Haití es de las pocas que todavía conservan esta protección. Para casi 350 mil haitianos, eso se traduce en permiso de trabajo vigente y la posibilidad de circular sin temor a una detención inmediata por parte de ICE. Pero esa estabilidad tiene fecha de caducidad probable, debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de resolver si el gobierno puede dar por terminado el programa.

Si el calendario se cumple como en años anteriores, la decisión llegaría entre los últimos días de junio y la primera semana de julio, aunque el tribunal también puede extender el plazo unos días más sin previo aviso.

¿Cuál es la situación actual del TPS para los haitianos?

El intento de retirar el TPS a Haití partió de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien el 28 de noviembre de 2025 anunció que la protección terminaría el 3 de febrero de 2026. La justificación oficial fue que las condiciones en el país ya no representan una emergencia que impida el regreso de sus ciudadanos, una postura que choca con los reportes del propio Departamento de Estado y de Human Rights Watch, que documentan niveles crecientes de violencia, hambre y colapso institucional en Haití.

La cancelación nunca llegó a aplicarse. La jueza federal Ana Reyes la bloqueó el 2 de febrero de 2026, un día antes de que entrara en vigor, y un mes más tarde la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington confirmó ese freno. Fue en ese punto cuando el gobierno pidió a la Corte Suprema una revisión urgente, solicitud que el tribunal aceptó el 16 de marzo. Ahora los nueve magistrados deben resolver dos cosas: si la cancelación del TPS puede aplicarse y, sobre todo, si los tribunales tienen siquiera la facultad de revisar ese tipo de decisiones del Ejecutivo.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), mientras el caso siga sin resolverse, el TPS para Haití continúa vigente bajo los términos que ya existían antes de que la administración intentara cancelarlo. Eso significa permiso de trabajo activo, número de Seguro Social válido y protección frente a la deportación para quienes ya cuentan con su estatus aprobado o en trámite.

Por lo anterior, quienes tengan su tarjeta de permiso de trabajo (EAD) próxima a vencer, deben verificar la fecha exacta de expiración, porque algunos documentos fueron extendidos automáticamente y otros requieren renovación por separado.

🚨BREAKING NEWS🚨 Haitian Immigrants asks Supreme Court to Toss TPS Case – 6.16.2026



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¿Qué pueden hacer los haitianos para proteger su estancia legal, sin importar el resultado del fallo?

Especialistas en inmigración insisten en que el TPS nunca fue pensado como una solución permanente y que el momento de buscar una vía adicional es ahora, antes de que la Corte se pronuncie. Entre las opciones que conviene revisar con un abogado o representante acreditado están estas:

Ajuste de estatus por matrimonio con ciudadano estadounidense , por una petición familiar ya aprobada o por una oferta de empleo que califique para visa de trabajo.

, por una petición familiar ya aprobada o por una oferta de empleo que califique para visa de trabajo. Solicitud de asilo si la persona sigue dentro del plazo de un año desde su llegada o puede demostrar un cambio relevante en sus circunstancias.

si la persona sigue dentro del plazo de un año desde su llegada o puede demostrar un cambio relevante en sus circunstancias. Casos de cancelación de remoción ya abiertos ante un juez de inmigración, que en algunos escenarios funcionan como protección independiente del TPS.

ya abiertos ante un juez de inmigración, que en algunos escenarios funcionan como protección independiente del TPS. La posibilidad de que un hijo nacido en suelo estadounidense, al cumplir 21 años, patrocine a sus padres en el futuro.

Acudir a una organización comunitaria o a un abogado de inmigración con licencia, y no a notarios ni asesores informales, es el primer paso para saber cuál de estas rutas aplica a cada caso. También es importante no faltar a ninguna audiencia programada en corte de inmigración, porque una ausencia puede generar una orden de deportación automática sin relación directa con el TPS.

¿Qué cambia después de la decisión?

Si la decisión favorece a los demandantes, el TPS continuaría bajo revisión en cortes inferiores, lo que mantendría la protección activa por más tiempo. En cualquiera de los dos escenarios, contar con una alternativa migratoria adicional, o al menos haber consultado las opciones disponibles, marca la diferencia entre reaccionar con tiempo y hacerlo bajo presión.

Además de Haití, la Corte Suprema decidió revisar otro caso prácticamente idéntico, el cual afecta a unos 6 mil sirios con TPS. El gobierno argumenta que la situación en Siria cambió tras la caída del régimen de Assad en 2024, lo que justificaría retirarles la protección. Aunque la comunidad siria es mucho más pequeña, su caso importa porque la Corte fijará un mismo criterio para ambos países, y ese criterio podría usarse después con otras nacionalidades que también tienen TPS.

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