Mundial 2026: las ciudades de Estados Unidos donde aseguran que ICE no hará redadas

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Foto: AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya es un momento histórico que se vive en Estados Unidos, México y Canadá y una de las preguntas que más inquieta a miles de familias latinas no tiene que ver con el futbol. Tiene que ver con inmigración.

¿Habrá operativos de ICE cerca de los estadios? ¿Podrían los aficionados enfrentar revisiones migratorias mientras asisten a los partidos? Ante esa incertidumbre, varias ciudades sede han comenzado a enviar mensajes de tranquilidad, como Los Ángeles y Miami, y, en algunos casos, han prometido que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no participará en operativos migratorios relacionados con el torneo.

La preocupación no surgió de la nada. El Mundial arrancó el 11 de junio en medio de un clima político particularmente tenso en Estados Unidos, donde las políticas migratorias han vuelto a ocupar el centro del debate nacional.

¿Qué ciudades del Mundial 2026 aseguran que ICE no realizará operativos migratorios?

Hasta ahora, las garantías más claras han llegado desde Los Ángeles y Miami.

En Los Ángeles, funcionarios federales informaron a las autoridades locales que no se desplegarán agentes de ICE para realizar operativos migratorios durante el torneo. Además, el comité anfitrión dejó claro que la agencia no participará en la seguridad de los encuentros que se disputarán en el SoFi Stadium ni en el Coliseo Memorial.

La presión social ha sido intensa. Incluso sindicatos que representan a miles de trabajadores vinculados a los estadios advirtieron que podrían convocar huelgas si agentes migratorios ingresan a los recintos deportivos.

Miami también ha buscado enviar señales de calma. Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión de la ciudad, declaró recientemente que sostuvo conversaciones directas con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien le aseguró que ICE no estará realizando redadas dentro de los estadios ni utilizará el Mundial como una plataforma para arrestos masivos.

La frase fue contundente: el torneo no debe convertirse en una operación migratoria.

¿Qué ocurre en Atlanta y Seattle con la presencia de ICE?

La situación es un poco diferente.

En estas ciudades no existe una promesa explícita, por ahora, de ausencia total de ICE, pero sí se han anunciado medidas para limitar la cooperación con la agencia.

Las fuerzas policiales locales de Atlanta y Seattle han comunicado que no colaborarán con ICE en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias durante el evento.

Para organizaciones defensoras de inmigrantes, esta decisión representa una capa adicional de protección para residentes y visitantes.

Mientras tanto, grupos comunitarios han fortalecido redes de asistencia legal y sistemas de respuesta rápida ante posibles detenciones.

¿Qué pasa en Dallas y Houston durante el Mundial 2026?

Texas sigue siendo una de las regiones donde existe mayor incertidumbre.

Aunque organizadores locales han insistido en que el enfoque principal del Mundial será la seguridad del evento y no la revisión del estatus migratorio de los asistentes, las autoridades federales no han emitido compromisos tan contundentes como los observados en California o Florida.

Por esa razón, organizaciones civiles en Dallas han comenzado a distribuir materiales informativos sobre derechos migratorios, contactos de abogados y protocolos de actuación en caso de encuentros con agentes federales.

La preparación refleja una realidad incómoda: muchas comunidades inmigrantes prefieren llegar al Mundial informadas y listas para cualquier escenario.

¿ICE tendrá presencia durante los partidos del Mundial 2026?

La respuesta corta es sí, pero con matices importantes.

Tom Homan, uno de los principales responsables de la política migratoria federal, afirmó que la prioridad de la agencia durante la Copa del Mundo será la seguridad nacional y la protección de jugadores, aficionados y sedes.

De manera similar, el Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que trabajará junto con autoridades estatales, locales e internacionales para garantizar que el torneo transcurra sin incidentes.

Eso no significa que la discusión esté cerrada.

Más de 120 organizaciones de derechos civiles han emitido advertencias para viajeros internacionales y continúan exigiendo garantías adicionales. Al mismo tiempo, campañas como “No ICE in the Cup” buscan convertir las ciudades anfitrionas en espacios más seguros para inmigrantes y visitantes.

Lo que parece estar claro es que las sedes entienden el desafío. Un Mundial necesita estadios llenos, turistas confiados y comunidades participando de la celebración. La sola percepción de que podrían ocurrir detenciones cerca de los partidos tiene el potencial de afectar la asistencia, la economía local y la imagen internacional del torneo.

Y eso es precisamente lo que muchas ciudades intentan evitar antes del silbatazo inicial.

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