Hasta 120 dólares por hijo en verano: el beneficio federal de alimentos que muchas familias latinas podrían reclamar

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La familia tiene 122 días para usarlo antes de que se pierda. Foto: AFP

Desde el pasado primero de junio, millones de familias en Estados Unidos comenzaron a recibir un depósito de hasta 120 dólares por cada hijo en edad escolar, pensado para cubrir parte de la comida que los niños dejan de recibir en la escuela durante las vacaciones. El beneficio federal de alimentos se llama SUN Bucks, antes conocido como Summer EBT, y es un programa permanente desde 2024, administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

A pesar de sus beneficios, miles de hogares hispanos que cumplen los requisitos todavía no han recibido nada. La razón no siempre tiene que ver con los ingresos de la familia. En varios casos, el dinero simplemente no llega de forma automática y depende de que alguien en casa llene una solicitud antes de una fecha límite que ya está corriendo.

¿Qué es SUN Bucks y quién puede recibirlo?

Según el USDA, SUN Bucks funciona como una tarjeta de débito exclusiva para comida. El monto estándar es de 120 dólares por niño para todo el verano, aunque en Hawái sube a 189 dólares y en los territorios estadounidenses llega a 180 dólares. Un hogar puede calificar por dos vías distintas, y basta con cumplir una de ellas:

El hogar ya recibe SNAP, TANF, FDPIR u otro beneficio basado en ingresos, por lo que los hijos en edad escolar quedan inscritos en automático.

El hijo asiste a una escuela que ofrece almuerzo o desayuno gratuito o a precio reducido, y el ingreso familiar cumple con esos mismos límites.

¿Cómo llega el dinero y en qué se puede gastar?

Dependiendo del estado, SUN Bucks llega como una tarjeta EBT separada, se agrega al saldo de la tarjeta de SNAP que la familia ya tiene, o se envía por correo a la dirección registrada en la escuela donde asiste el niño beneficiario. El primer envío de beneficios de este año comenzó el 1 de junio y continuará de forma escalonada hasta septiembre, según el calendario de cada estado.

Don’t miss out on DC SUN Bucks 🍎



In DC, grocery benefits are issued as a one-time payment of $120 per eligible student.



Learn more on receiving extra support this summer and find out if your student is eligible and how to apply at https://t.co/InIqO7ND1V. pic.twitter.com/73sJHP0qiq — OSSE (@OSSEDC) June 18, 2026

Para las familias que deben llenar una solicitud porque no quedaron inscritas en automático, el plazo también depende de dónde vivan.

Arkansas – 3 de agosto

Arizona – 15 de agosto

Louisiana – 20 de agosto

California – 31 de agosto

En el resto de los estados participantes la fecha puede variar y todavía no está confirmada en todos los casos, por lo que conviene revisar directamente con la agencia estatal o la escuela del menor. Una vez que el dinero está disponible, la familia tiene 122 días para usarlo antes de que se pierda. Con esa tarjeta se pueden comprar alimentos como:

Frutas

Verduras

Carne

Pollo

Pescado

Productos lácteos

Pan

Cereales

Bebidas no alcohólicas

Según USDA, no se puede usar para comida caliente, productos de limpieza, artículos de higiene personal ni medicinas.

¿Por qué muchas familias latinas no han reclamado este beneficio?

Bancos de alimentos en California, donde hay 3.5 millones de niños elegibles, reportan que buena parte de las familias hispanas simplemente desconoce que califica. Otra parte evita inscribirse por temor a que el beneficio afecte el estatus migratorio de algún miembro del hogar o ponga en riesgo otros trámites pendientes, como una solicitud de residencia.

Las agencias que operan el programa han insistido en que recibir SUN Bucks no se toma en cuenta para el cargo público ni afecta la elegibilidad para otros beneficios, ya sean migratorios o de asistencia alimentaria. La inscripción tampoco exige declarar el estatus migratorio del menor ni de sus padres.

¿Qué pasa en estados como Texas y Florida, donde no se aplica el programa?

No todos los estados participan, y eso pesa especialmente para la comunidad latina porque algunos de los estados con mayor población hispana decidieron no operar SUN Bucks este año. Texas, Florida, Georgia y Tennessee están entre los que no ofrecen el beneficio en 2026, mientras que más de 37 estados, el Distrito de Columbia, varios territorios y comunidades tribales sí lo hacen.

En los lugares donde SUN Bucks no está disponible, el USDA mantiene otras opciones durante el verano, como los programas SUN Meals, que ofrecen comidas gratuitas en escuelas, parques y centros comunitarios, y SUN Meals To-Go, pensados para zonas rurales donde es más difícil llegar a un punto de distribución.

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