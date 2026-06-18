¿Trabajas en tecnología? El cambio en la visa H-1B podría afectar tus opciones de empleo en Estados Unidos

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Bryan R. Smith / AFP via Getty Images

La posibilidad de cambios en la visa H-1B vuelve a poner en alerta a miles de profesionales del sector tecnológico que buscan trabajar en Estados Unidos. Las modificaciones en la visa H-1B podrían redefinir las oportunidades laborales para ingenieros, programadores y especialistas en tecnología, en un momento en el que las grandes empresas dependen cada vez más del talento extranjero.

Este programa es una de las principales vías de acceso laboral para trabajadores calificados fuera del país y está regulado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en coordinación con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

¿Qué es la visa H-1B y por qué es importante en tecnología?

La visa H-1B permite a empresas contratar trabajadores extranjeros en áreas donde se requiere conocimiento técnico especializado. Es una de las principales puertas de entrada laboral para profesionales de tecnología en Estados Unidos.

Este programa es ampliamente utilizado por compañías tecnológicas, startups y firmas de ingeniería que buscan talento global. En muchos casos, estos trabajadores forman parte de equipos de desarrollo, infraestructura digital y proyectos de inteligencia artificial.

¿Qué cambios se están discutiendo en la visa H-1B?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementaron una regla de modernización de la visa H-1B que entró en vigor en enero de 2025.

Según las autoridades migratorias, el objetivo es fortalecer la supervisión del programa, reducir posibles fraudes y actualizar los requisitos para las ocupaciones especializadas, una categoría utilizada ampliamente por empresas tecnológicas para contratar talento extranjero.

Entre los principales cambios se encuentra una definición más precisa de lo que constituye una ocupación especializada. Las nuevas normas exigen una relación más clara entre el título universitario del trabajador y las funciones específicas que desempeñará en la empresa, algo que puede afectar especialmente a profesionales de tecnología con trayectorias interdisciplinarias.

La regla también otorga mayores facultades a USCIS para realizar inspecciones, solicitar documentación adicional a los empleadores y verificar que las ofertas laborales sean legítimas. Además, las autoridades han impulsado cambios en el sistema de selección para las visas sujetas al límite anual, con medidas destinadas a evitar registros duplicados y priorizar determinados perfiles profesionales.

¿Cómo afectan estos cambios a los trabajadores de tecnología?

Para los profesionales del sector tech, estos cambios pueden significar más competencia y procesos más largos, lo que se traduciría en la reducción de oportunidades de empleo para trabajadores extranjeros en tecnología.

Esto impacta especialmente a programadores, ingenieros de software, especialistas en datos y expertos en inteligencia artificial que buscan oportunidades en empresas estadounidenses.

En algunos casos, las empresas podrían optar por contratar talento local si el proceso de patrocinio de visa se vuelve más complejo o costoso.

With uncertainty surrounding the H-1B visa fee, some U.S. businesses unsure how to move forward https://t.co/rF87h5pL23 — CBS News (@CBSNews) June 14, 2026

¿Qué empresas dependen más de la visa H-1B?

Grandes compañías tecnológicas como firmas de software, consultoras y empresas de servicios digitales suelen ser las principales patrocinadoras de la visa. El ecosistema tecnológico en Estados Unidos depende en gran medida del programa de visa H-1B para cubrir puestos especializados.

Estas empresas utilizan el programa para atraer talento global en áreas donde existe alta demanda y escasez de profesionales locales.

¿Qué pueden hacer los trabajadores ante estos cambios?

Los especialistas recomiendan mantenerse informados sobre actualizaciones migratorias y considerar alternativas como otras visas de trabajo o procesos de residencia a los que puedan aplicar.

También es importante que los candidatos fortalezcan sus habilidades técnicas y documentación laboral para aumentar sus posibilidades de selección en el sistema.

El panorama migratorio para trabajadores tecnológicos en Estados Unidos sigue evolucionando. Los cambios en la visa H-1B podrían redefinir el acceso al mercado laboral tecnológico para profesionales extranjeros, por lo que mantenerse informado y preparado será clave para aprovechar las oportunidades en un entorno cada vez más competitivo.

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