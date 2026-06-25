Nueva York lanza un pasaporte especial para disfrutar la Copa Mundial más allá del futbol: Pasaporte de Barrios de NYC

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Copa Mundial de la FIFA en Nueva York en el 2026. Foto: AFP

Cuando pensamos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, es fácil imaginar estadios llenos, entradas difíciles de conseguir y miles de aficionados llegando desde todos los rincones del planeta. Pero Nueva York quiere contar una historia distinta. Una más cercana. Más humana. Una que ocurre en las calles, en los pequeños negocios, en los parques y en los barrios donde las comunidades inmigrantes han construido la identidad de la ciudad.

Por eso nació el Pasaporte de Barrios de NYC de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una iniciativa presentada en Queens que busca que tanto visitantes como residentes descubran la diversidad cultural de los cinco condados durante el torneo que se celebra en el verano de 2026.

¿Qué es el Pasaporte de Barrios de NYC de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se trata de una libreta de más de 30 páginas que funciona como una especie de guía cultural interactiva. A partir del 11 de junio, los ejemplares están disponibles en bibliotecas públicas de Nueva York y en eventos seleccionados de la ciudad.

La idea es sencilla, pero ingeniosa.

Cada persona podrá recorrer distintos vecindarios y acumular sellos exclusivos diseñados por artistas locales. Para conseguirlos será necesario visitar organizaciones culturales, pequeños comercios, museos, centros comunitarios y espacios donde se transmitan partidos de la Copa Mundial.

Más que un recuerdo, el documento busca convertirse en una invitación para explorar la ciudad más allá de Manhattan.

¿Cómo funciona?

Los participantes recibirán sellos temáticos inspirados en la esencia neoyorquina y en la pasión futbolera.

Entre los diseños aparecen elementos tan característicos como:

Un gato de bodega neoyorquina

Un bagel

Escenas de jazz

Trenes elevados de la ciudad

Referencias al futbol internacional

Uno de los artistas participantes es el muralista argentino Adrián Sonni, residente de Brooklyn, quien creó ilustraciones que mezclan el transporte público de Nueva York con la energía del futbol mundial.

Los sellos estarán distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y algunos se entregarán de manera aleatoria, lo que anima a los participantes a recorrer más barrios y descubrir nuevas comunidades.

¿Por qué Nueva York apuesta por este programa para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La respuesta tiene mucho que ver con la magnitud del evento.

Según estimaciones del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey, la región podría recibir alrededor de 1.2 millones de visitantes y generar más de 3 mil millones de dólares en impacto económico durante el torneo.

Sin embargo, las autoridades buscan que esos beneficios no se concentren únicamente cerca de los estadios.

La estrategia impulsada por la Alcaldía de Nueva York, Make the Road NY y Team Wonder pretende llevar a los visitantes hacia lugares que muchas veces quedan fuera de las rutas turísticas tradicionales.

Barrios como Little Colombia, Little India, Little Senegal y decenas de comunidades inmigrantes podrían convertirse en protagonistas de la experiencia mundialista.

¿Qué lugares participan en el Pasaporte de Barrios de NYC?

La lista es extensa y refleja la enorme diversidad cultural de la ciudad.

Entre los participantes destacan:

El Museo del Barrio

Queens Museum

Carnegie Hall

Brooklyn Public Library

Queens Public Library

Bronx Children’s Museum

New York Botanical Garden

Museum of Chinese in America

Repertorio Español

También participan organizaciones comunitarias, centros culturales y entidades que representan a comunidades latinas, asiáticas, africanas y caribeñas.

¿Por qué este pasaporte puede convertirse en uno de los grandes atractivos del Mundial?

Hay un detalle que parece especialmente interesante.

Mientras el precio promedio de algunas entradas para la Copa Mundial supera los 2 mil dólares, este programa acerca la emoción del torneo a quienes nunca pisarán un estadio. La propuesta transforma a toda Nueva York en una experiencia mundialista.

El verdadero partido, parece decir la ciudad, no sólo se juega en la cancha. También se juega en las panaderías de Queens, en los murales de Brooklyn, en los restaurantes familiares del Bronx y en las plazas donde distintas comunidades celebran juntas cada gol.

Y quizá ahí esté la esencia más auténtica de este Mundial: descubrir que el futbol puede unir culturas incluso lejos de las gradas.

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