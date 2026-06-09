Medicaid 2026: qué cambió para los latinos y cómo saber si tus hijos nacidos en EE. UU. califican aunque no tengas papeles

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Un médico camina por los pasillos de un hospital en Estados Unidos.

No hay fecha ni plazo que no se cumpla; a partir de octubre del 2026 entrarán en vigor nuevas restricciones de elegibilidad migratoria para el programa Medicaid, una situación que ya está generando mucho eco entre los latinos que viven en Estados Unidos. En redes sociales, grupos comunitarios y organizaciones de ayuda legal se han hecho una y otra vez la misma pregunta: ¿mis hijos perderán su seguro médico si yo no tengo estatus migratorio legal?

La respuesta corta es no.

Aunque las nuevas disposiciones federales han endurecido algunos requisitos para determinados inmigrantes con presencia legal en el país, los niños nacidos en Estados Unidos siguen conservando su derecho a Medicaid o al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés), siempre y cuando cumplan con las reglas de ingresos económicos que se han establecido en los estados en donde cada uno reside.

Es un punto que suele generar confusión. Muchos padres evitan solicitar ayuda médica para sus hijos por temor a que la información llegue a las autoridades migratorias o que les afecte al momento de realizar trámites en el futuro. Sin embargo, expertos en salud pública y organizaciones de defensa de inmigrantes insisten en que la cobertura médica de un menor que es un ciudadano estadounidense es independiente del estatus migratorio que tengan sus padres.

¿Cuáles son los cambios de Medicaid que están preocupando a las familias?

Medicaid es un programa público de seguro médico que es administrado de manera conjunta tanto por el Gobierno federal como por el de cada estado, con el fin de ayudar a las personas que tengan ingresos limitados para que puedan acceder a servicios de atención médica asequibles, incluyendo visitas al médico, atención hospitalaria, servicios de la vista, dentales y cobertura de medicamentos recetados.

Y todos estos cambios tienen que ver con las nuevas medidas presupuestarias y la llamada legislación HR 1, mediante la cual se ha restringido el acceso a Medicaid para algunos grupos de inmigrantes que antes eran elegibles.

De acuerdo con NC Medicaid, Division of Health Benefits, a partir de octubre de 2026, solamente serán elegibles para Medicaid aquellos que sean residentes permanentes con documentación legal, es decir, los titulares de una green card, algunos inmigrantes cubanos y haitianos, así como migrantes que se encuentren bajo el Pacto de Libre Asociación (COFA por sus siglas en inglés). Además, en algunos estados se protegerá a mujeres embarazadas y niños que cumplan con ciertos requisitos.

Esto quiere decir que dejan de ser elegibles los refugiados, asilados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y víctimas de violencia doméstica o trata de personas.

¿Cambia la elegibilidad para los menores nacidos en Estados Unidos?

Es importante aclarar que ninguna de estas restricciones modifica la elegibilidad de los menores nacidos en Estados Unidos, ya que siguen siendo ciudadanos de pleno derecho y mantienen acceso potencial a Medicaid o CHIP, si cumplen los requisitos económicos correspondientes.

De hecho, la ciudadanía del menor sigue siendo el elemento clave para determinar su elegibilidad, y no lo es así la situación migratoria de sus padres, según lo explica el mismo sitio web de HealthyChildren.org.

Otro de los cambios tiene que ver con el presupuesto, ya que el reembolso federal para los hospitales que brindan atención de emergencia a migrantes indocumentados de bajos ingresos (a través de la ley EMTALA) se redujo, es decir, la aportación federal para estos casos será ahora del 50% y no del 90%, que era como se había manejado antes de octubre de 2026. Algo que generará mayor presión estatal y hospitalaria.

¿Qué deben saber los padres que no tienen papeles?

Existe un temor constante dentro de la comunidad latina y es el hecho de que solicitar Medicaid para un hijo ciudadano pueda perjudicarles en una futura petición migratoria o que, en su defecto, pueda provocarles algunas consecuencias legales a los padres.

En este sentido, tanto autoridades federales como organizaciones de apoyo a inmigrantes han aclarado durante años que los beneficios médicos recibidos por hijos ciudadanos estadounidenses no se consideran dentro de las evaluaciones de carga pública aplicadas a los padres.

En otras palabras, si un niño recibe Medicaid o CHIP, ese beneficio pertenece al menor y no afecta el historial migratorio de la madre o del padre que realiza la solicitud.

¿Cómo saber si tus hijos califican?

Aunque las reglas pueden variar de un estado a otro, existen tres requisitos básicos que normalmente determinan la elegibilidad a Medicaid, según el sitio de USA.gov.

Deben ser ciudadanos estadounidenses

Deben vivir en el estado donde se presenta la solicitud

Los ingresos familiares deben estar dentro de los límites permitidos, los cuales están fijados por el Nivel Federal de Pobreza.

Si no cuentas con número de Seguro Social, no te preocupes, aunque normalmente se solicita cuando se inicia la solicitud, no estás obligado a proporcionarlo y tu trámite puede continuar.

Así que si tu temor era que con estos nuevos cambios al Medicaid tus hijos podrían quedarse sin cobertura, debes estar tranquilo, ya que la legislación actual sigue reconociendo el derecho de los menores ciudadanos estadounidenses para recibir cobertura médica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

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