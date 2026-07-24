Meteoritos en Estados Unidos: cuántos caen cada año y dónde aparecen más

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¿Con qué frecuencia caen meteoritos en territorio de EE. UU? Foto Leonardo.ai.

Ver una bola de fuego cruzando el cielo suele sentirse como un acontecimiento único. Las redes sociales se llenan de videos, las teorías aparecen en cuestión de minutos y muchos creen haber presenciado algo extraordinario. Sin embargo, los meteoritos caen en Estados Unidos con mucha más frecuencia de la que imaginas, aunque la mayoría pasa desapercibida porque nunca llega intacta al suelo o termina en lugares donde nadie la encuentra.

Los recientes avistamientos registrados durante julio volvieron a despertar la curiosidad sobre estos visitantes del espacio. La pregunta ya no es si pueden caer, sino con qué frecuencia caen meteoritos en Estados Unidos y cuáles son las zonas donde es más probable encontrarlos.

¿Con qué frecuencia caen meteoritos en Estados Unidos?

La respuesta tiene un matiz importante. Primero hay que distinguir entre un meteoro y un meteorito. Según explica la NASA, un meteoro es el destello que observas cuando una roca espacial entra a gran velocidad en la atmósfera. Sólo recibe el nombre de meteorito si alguna parte del objeto logra sobrevivir al intenso calor y llega hasta la superficie terrestre.

Eso ocurre con menos frecuencia de lo que sugieren los videos virales.

Datos recopilados por la Meteoritical Society, organización científica con sede en la Universidad de Washington en St. Louis, muestran que desde 1807 se han verificado mil 924 meteoritos en territorio estadounidense. Además, los especialistas estiman que alrededor de nueve meteoritos son recuperados cada año en el país.

En realidad, muchas más rocas espaciales ingresan diariamente a la atmósfera terrestre, pero casi todas se desintegran antes de tocar el suelo.

¿Por qué la mayoría de los meteoritos nunca llega a la Tierra?

La atmósfera funciona como un enorme escudo natural.

La NASA explica que los objetos espaciales viajan a decenas de miles de kilómetros por hora. La enorme presión y el calor generados durante el ingreso hacen que la mayoría se rompa en pequeños fragmentos antes de completar el recorrido.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con el brillante objeto observado recientemente sobre California. Aunque muchas personas hablaron de un meteorito, los expertos aclararon que la roca espacial explotó en la atmósfera, por lo que técnicamente nunca llegó a convertirse en un meteorito.

¿Qué estados registran más caídas de meteoritos?

Los registros históricos muestran una tendencia interesante.

De acuerdo con la Meteoritical Society, los estados donde se han documentado más hallazgos son:

Texas

California

Nuevo México

Esto no significa necesariamente que allí caigan muchas más rocas espaciales que en otras regiones. Los investigadores explican que factores como el tamaño del territorio, el clima seco, las extensas áreas abiertas y la facilidad para localizar fragmentos favorecen que los meteoritos sean encontrados y posteriormente verificados.

¿De dónde provienen los meteoritos que caen en la Tierra?

Aunque suelen despertar todo tipo de teorías, la ciencia tiene una respuesta bastante clara.

Según la NASA, más del 99.8% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de asteroides. Apenas un 0.2% corresponde a fragmentos expulsados desde Marte o la Luna tras enormes impactos ocurridos hace millones de años.

Hasta ahora se han identificado alrededor de 50 meteoritos marcianos en todo el planeta, considerados auténticas piezas de colección para la comunidad científica.

Si alguna vez observas una gran bola de fuego, puedes reportarla a la American Meteor Society, organización que recopila miles de testimonios ciudadanos cada año y ayuda a los investigadores a reconstruir la trayectoria de estos fenómenos.

Al final, mirar al cielo sigue siendo un buen recordatorio de que el espacio nunca deja de moverse. Y aunque parezcan excepcionales, los meteoritos forman parte de una historia que continúa escribiéndose sobre Estados Unidos prácticamente todos los años.

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