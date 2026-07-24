Miles de bebés en la mira: la nueva orden de Abbott contra la ciudadanía por nacimiento en Texas

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La orden afectaría la regulación de hospitales a inmigrantes. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el 21 de julio una orden ejecutiva que podría terminar afectando la atención médica de mujeres embarazadas inmigrantes, aunque su objetivo oficial es otro: combatir lo que la orden llama “esquemas de turismo de nacimiento”.

La medida, identificada como EO-GA-57, instruye a seis dependencias estatales de salud a investigar y sancionar a hospitales y médicos que ayuden a mujeres a viajar a Texas sólo para dar a luz y conseguir la ciudadanía de sus hijos.

Pese al objetivo de la medida, abogados de inmigración advierten que el efecto real podría ser distinto: que los hospitales, por miedo a una sanción, empiecen a dudar antes de atender a cualquier mujer embarazada inmigrante, sin importar su situación.

¿Qué dice exactamente la orden de Abbott?

De acuerdo con el texto oficial de la orden, las dependencias encargadas de investigar son:

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas

El Departamento de Servicios de Salud del Estado

La Oficina del Inspector General de esa misma comisión

La Junta Médica de Texas

La Junta de Enfermería de Texas

El Departamento de Licencias y Regulación

Las sanciones posibles incluyen revocar o suspender licencias médicas, prohibir contratos con el estado y negar beneficios estatales, según reportó CBS Texas.

El caso que detonó la orden fue el de un hospital en el Valle del Río Grande, el Mission Regional Medical Center, al que Abbott acusó de anunciar paquetes para que extranjeras dieran a luz ahí. El hospital respondió que sólo compartía información de sus servicios, como cualquier otro centro médico, y que ese material ya no está en uso.

Individuals are traveling to the U.S. illegally to give birth and secure citizenship for their child. That's fraud.



I issued an executive order directing state agencies to investigate these birth tourism schemes and hold every provider that facilitates them accountable.



U.S.… pic.twitter.com/F0a6Ptgla9 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 21, 2026

¿Por qué preocupa esta orden a las comunidades migrantes?

Esta orden llega apenas unas semanas después de que la Suprema Corte de EE. UU. falló, con seis votos contra tres, a favor de mantener la ciudadanía por nacimiento para cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Ese fallo, del 30 de junio, rechazó el intento de Donald Trump de eliminarla por decreto. Abbott calificó la decisión de la Corte como una oportunidad perdida.

Como el gobernador no puede tocar la ciudadanía por nacimiento en sí —eso sólo se puede cambiar con una enmienda constitucional—, esta orden ataca el tema desde otro ángulo: la regulación de hospitales.

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, de Austin, dijo a TPR que el estado está buscando otras formas de perseguir algo que es completamente legal. Gordon Quan, abogado en Houston, coincidió en que la orden podría poner en riesgo a madres que simplemente están dando a luz en Texas, sin importar si tienen papeles o no.

El propio Instituto de Política Migratoria, un centro de investigación no partidista, calcula que el turismo de nacimiento es poco común: entre 5 mil y 26 mil nacimientos al año, de un total de casi 3.5 millones de nacimientos en todo el país.

En contraste, Texas es el segundo estado con más población inmigrante de EE. UU., según el Instituto de Política Migratoria, y ahí viven cerca de 750 mil menores de edad que nacieron siendo ciudadanos pero cuyos padres no lo son. Todavía no está claro si los hospitales del estado empezarán a pedir comprobantes migratorios antes de atender un parto, o si esperarán a que las primeras sanciones marquen la pauta.

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