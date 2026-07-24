¿Qué hacer con tus hijos si ICE toca a tu puerta en Estados Unidos?

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ICE en Estados Unidos. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Hay conversaciones que ningún padre quisiera tener con sus hijos. Explicarles qué hacer si un agente de inmigración toca la puerta de casa es una de ellas. Sin embargo, para miles de familias inmigrantes en Estados Unidos esa charla dejó de ser una posibilidad lejana y se convirtió en un plan de emergencia. Saber qué hacer con tus hijos si ICE toca a tu puerta puede reducir el caos y proteger a los menores en un momento de enorme incertidumbre.

¿Qué hacer con tus hijos si ICE toca a tu puerta?

Las organizaciones que trabajan con comunidades migrantes coinciden en un punto: la preparación empieza antes de que ocurra una detención.

Un reportaje de CNN recoge el testimonio de abogados y voluntarios que asesoran a familias inmigrantes ante el endurecimiento de la política migratoria. El consejo se repite una y otra vez: no esperar a que aparezcan los agentes de ICE para pensar qué hacer con los hijos.

Este tipo de planificación no debería interpretarse como una señal de derrota. Es una forma de proteger a los niños en medio de una situación que muchas veces escapa al control de sus padres.

¿Cómo preparar un plan familiar si existe riesgo de una detención de ICE?

La abogada Laura Cholula, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (National Immigrant Justice Center), explicó a CNN que las familias deberían tener concentrados todos sus documentos importantes en un solo lugar.

Entre ellos recomienda conservar:

Actas de nacimiento de todos los integrantes de la familia

de todos los integrantes de la familia Documentos de identidad

Expedientes migratorios pendientes

Declaraciones de impuestos

Información de cuentas bancarias

Poderes notariales si existen propiedades

Registros médicos y medicamentos importantes

La especialista también aconseja preparar tutelas temporales (Short-Term Legal Guardianships) cuando hay menores de edad, ya que permiten que un adulto de confianza pueda hacerse cargo de ellos si los padres son detenidos.

¿Qué deben saber los niños si ICE llega a la casa?

Esta quizá sea la parte más difícil para cualquier familia.

Los abogados consultados por CNN recomiendan explicarles a los menores, con un lenguaje acorde a su edad, que no deben abrir la puerta a personas desconocidas, incluso si se trata de alguien con apariencia de autoridad, hasta que un padre o tutor pueda atender la situación.

También es importante que los niños:

Memoricen al menos cinco números telefónicos de familiares, amigos o abogados de confianza.

de familiares, amigos o abogados de confianza. Conozcan el nombre completo de sus padres.

Sepan quién será la persona responsable de recogerlos si ocurre una emergencia.

Tengan identificado a un adulto de confianza tanto en Estados Unidos como, si es necesario, en su país de origen.

Grupos de apoyo conocidos en redes sociales como “Güeras Aliadas”, integrados por decenas de voluntarios, también recomiendan compartir con personas cercanas el número A (Alien Registration Number), descargar aplicaciones de organizaciones proinmigrantes para enviar alertas y definir quién cuidará incluso de las mascotas si los padres no pueden regresar a casa.

¿Por qué tantos padres están preparando estos planes?

Las cifras ayudan a entender la preocupación.

Según un análisis de The Marshall Project y MS NOW, hasta junio de 2026 al menos 500 bebés y niños pequeños habían pasado por custodia de ICE.

Además, datos de la propia agencia muestran que más de 60 mil personas permanecían bajo custodia migratoria en abril de 2026. De ellas, el 70.8% no tenía antecedentes penales, sino infracciones menores como multas o violaciones de tránsito.

Estas cifras reflejan dos escenarios distintos: padres detenidos mientras sus hijos permanecen fuera de los centros migratorios y familias que ingresan juntas a instalaciones adaptadas para unidades familiares.

¿Existen otras opciones antes de una detención?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha promovido públicamente el uso de la aplicación CBP Home —antes CBP One— para que algunos migrantes gestionen una salida voluntaria con apoyo económico y transporte.

Sin embargo, Laura Cholula sostiene que cada familia debe conocer primero sus derechos y buscar asesoría legal, ya que muchas personas pueden tener opciones migratorias abiertas o ser elegibles para algún beneficio sin saberlo.

Quizá la enseñanza más importante no sea jurídica, sino humana. Las familias que elaboran un plan de emergencia no lo hacen porque hayan perdido la esperanza. Lo hacen porque entienden que, cuando hay niños de por medio, improvisar puede tener un costo demasiado alto.

Preparar documentos, elegir un tutor temporal y hablar con los hijos sobre una situación difícil nunca será sencillo. Pero hoy, para miles de inmigrantes en Estados Unidos, esa preparación se ha convertido en una forma de cuidar lo más valioso que tienen.

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