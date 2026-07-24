Nueva York ofrece cuidado infantil gratis: así funciona Parents’ Night Out

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Programa de cuidado infantil en Nueva York. Foto creada con Leonardo.ai.

Encontrar unas horas para respirar cuando tienes hijos pequeños no siempre es cuestión de organizar la agenda. Por eso, la nueva iniciativa Parents’ Night Out de Nueva York promete algo que muchas familias llevaban tiempo esperando: cuidado infantil gratuito durante una noche, con actividades supervisadas para los niños mientras los padres y cuidadores recuperan unas horas para ellos.

El programa fue anunciado por el alcalde Zohran Kwame Mamdani y la comisionada de NYC Parks, Tricia Shimamura, y se llevará a cabo en el verano del 2026 en centros recreativos de los cinco distritos de la ciudad. Según explicó la Alcaldía de Nueva York, la propuesta busca facilitar la vida de las familias trabajadoras y hacer que la ciudad sea más accesible, no sólo reduciendo gastos, sino también devolviendo tiempo a quienes dedican gran parte de sus días a cuidar de otros.

¿Qué es Parents’ Night Out y qué incluye el cuidado infantil gratuito en Nueva York?

Lejos de ser una simple guardería temporal, Parents’ Night Out está pensado como una experiencia recreativa para niños de 6 a 13 años.

Durante cuatro horas, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., los menores participarán en actividades organizadas por personal capacitado de NYC Parks. La programación incluye:

Juegos y dinámicas grupales supervisadas

Deportes y actividades físicas

Manualidades y espacios creativos

Programas de educación sobre medios digitales

Exploración de la naturaleza con Urban Park Rangers

Cena y refrigerios gratuitos

Mientras tanto, los padres podrán aprovechar ese tiempo para hacer compras, salir a cenar, asistir al cine o simplemente descansar. En palabras de Mamdani, “unas horas para uno mismo no deberían sentirse como un lujo“, una declaración recogida en el anuncio oficial del Gobierno de la ciudad.

¿Quiénes pueden registrarse en Parents’ Night Out?

No todas las familias podrán acceder automáticamente. Los espacios son limitados y se asignarán por orden de inscripción, según explica NYC Parks.

Para participar debes cumplir estos requisitos:

Tener un hijo de entre 6 y 13 años antes del 16 de agosto de 2026

antes del Registrar previamente al menor en línea

Obtener la membresía gratuita del Centro Recreativo de NYC Parks

del Centro Recreativo de NYC Parks Completar la exención de responsabilidad antes del 31 de julio

Las inscripciones permanecen abiertas del 13 al 20 de julio y no habrá registros presenciales el día del evento.

¿Dónde será el programa de cuidado infantil gratuito?

La actividad se realizará en un centro recreativo por cada distrito:

Brooklyn: Shirley Chisholm Recreation Center

Shirley Chisholm Recreation Center Bronx: Kwame Ture Recreation Center

Kwame Ture Recreation Center Manhattan: Highbridge Recreation Center

Highbridge Recreation Center Queens: Al Oerter Recreation Center

Al Oerter Recreation Center Staten Island: Greenbelt Recreation Center

Las autoridades recomiendan que cada familia se registre únicamente en una sede para facilitar la distribución de los cupos.

¿Por qué este programa puede marcar una diferencia para las familias hispanas?

Para miles de hogares latinos en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, Sunset Park o Fordham, conseguir a alguien de confianza que cuide a los niños durante unas horas no siempre es sencillo. Muchas familias dependen de abuelos, tíos o vecinos para resolver ese rompecabezas cotidiano.

Precisamente ahí radica el valor de esta iniciativa. Más allá de ofrecer una noche gratuita de cuidado infantil, Parents’ Night Out abre la puerta para que más familias conozcan los programas permanentes de NYC Parks, desde actividades deportivas hasta campamentos y espacios recreativos gratuitos.

En una ciudad donde el tiempo suele ser el recurso más escaso, recuperar unas horas también puede convertirse en una forma de bienestar.

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