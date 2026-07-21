Siete latinoamericanos destacan en la lista de migrantes más ricos de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con geminis

Forbes publicó su lista de los migrantes más ricos de Estados Unidos, integrada por 144 multimillonarios nacidos en 45 países que actualmente residen en territorio estadounidense.

Entre ellos figuran siete empresarios latinoamericanos que desarrollaron negocios en industrias como telecomunicaciones, tecnología, bienes raíces, farmacéutica y alimentos. El venezolano Abel Avellán es el latinoamericano mejor ubicado en la clasificación.

¿Quiénes son los latinoamericanos que aparecen entre los migrantes más ricos de Estados Unidos?

1. Abel Avellán (Venezuela)

El empresario venezolano ocupa el puesto 41, lo que lo convierte en el latinoamericano mejor posicionado en la lista.

Avellán desarrolló su fortuna en el sector de las telecomunicaciones satelitales. Es fundador de empresas dedicadas a ofrecer conectividad mediante satélites y actualmente dirige AST SpaceMobile, compañía que desarrolla una red de telefonía móvil basada en satélites para llevar cobertura celular a zonas donde no existen antenas tradicionales.

Su trabajo lo ha convertido en una de las figuras latinoamericanas más relevantes dentro de la industria aeroespacial y de las telecomunicaciones.

2. Pablo Legorreta (México)

El inversionista mexicano aparece en el puesto 50.

Legorreta fundó Royalty Pharma, empresa especializada en adquirir derechos económicos sobre medicamentos desarrollados por compañías farmacéuticas y centros de investigación.

Ese modelo de negocio convirtió a Royalty Pharma en una de las mayores compañías del mundo dedicadas a la financiación de tratamientos médicos.

3. Daniel Lubetzky (México)

El fundador de KIND Snacks ocupa el puesto 91.

Lubetzky creó una de las marcas de barras nutritivas más exitosas de Estados Unidos, posteriormente adquirida por Mars.

Además de sus inversiones empresariales, también participa como inversionista en distintos proyectos tecnológicos y ha sido uno de los empresarios invitados al programa televisivo “Shark Tank”.

4. Marcelo Claure (Bolivia)

El empresario boliviano también figura entre los primeros 100 puestos del ranking.

Claure desarrolló buena parte de su carrera en el sector de las telecomunicaciones tras fundar Brightstar y posteriormente ocupar cargos ejecutivos en Sprint y SoftBank, además de liderar inversiones vinculadas con empresas tecnológicas y deportivas.

5. Jorge Pérez (Argentina)

Conocido como el “Condo King” de Miami, Jorge Pérez es uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del sur de Florida.

A través de Related Group, ha impulsado numerosos proyectos residenciales de lujo que transformaron el mercado inmobiliario de Miami durante las últimas décadas.

6. Guillermo Rauch (Argentina)

El empresario argentino hizo su fortuna en el sector tecnológico.

Es fundador y director ejecutivo de Vercel, empresa dedicada al desarrollo de infraestructura para aplicaciones web utilizada por miles de desarrolladores en todo el mundo.

Su compañía se ha convertido en uno de los referentes del desarrollo de software y servicios para inteligencia artificial.

7. Alberto Nahmad (Panamá)

El empresario panameño forma parte del listado gracias a su participación en Watsco, una de las mayores distribuidoras de equipos y componentes para sistemas de aire acondicionado y refrigeración en Norteamérica.

Su fortuna proviene principalmente del sector industrial y de climatización.

¿Quién encabeza la lista de los migrantes más ricos de Estados Unidos?

El ranking está liderado por Elon Musk, nacido en Sudáfrica, quien se convirtió en el primer billonario del mundo tras la valoración alcanzada por SpaceX.

Después aparecen:

Serguéi Brin, cofundador de Google, nacido en Rusia.

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, nacido en Taiwán.

To celebrate the country’s 250th birthday, Forbes has updated our ranking of the richest foreign-born citizens currently living in the U.S. Explore the full 2026 list here: https://t.co/02hStECdad pic.twitter.com/6BEcj4yD5t — Forbes (@Forbes) July 21, 2026

Según Forbes, estos tres empresarios concentran más del 60 % de toda la riqueza acumulada por los multimillonarios migrantes incluidos en la clasificación.

La primera mujer del listado es Miriam Adelson, nacida en Israel, heredera del imperio de casinos creado junto a Sheldon Adelson.

También aparecen nombres ampliamente conocidos como Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversionistas de Facebook, así como Rupert Murdoch, empresario de medios de comunicación nacido en Australia.

¿Qué países tienen más multimillonarios migrantes en Estados Unidos?

Por segundo año consecutivo, India encabeza el ranking con 19 multimillonarios, siete más que en la edición anterior.

En total, la clasificación reúne empresarios nacidos en 45 países, lo que refleja el peso que tienen los inmigrantes dentro del ecosistema empresarial estadounidense.

De acuerdo con Forbes, los 144 multimillonarios migrantes representan aproximadamente el 15 % de todos los multimillonarios de Estados Unidos, pero concentran cerca de una cuarta parte de la riqueza acumulada por ese grupo.

¿Cómo elaboró Forbes esta clasificación?

La revista aclaró que este listado no corresponde a su tradicional ranking anual de multimillonarios, publicado cada mes de marzo.

Se trata de una clasificación independiente que incluye exclusivamente a empresarios y grandes fortunas nacidos fuera de Estados Unidos que actualmente residen en el país.

Forbes explicó que muchos de ellos llegaron inicialmente por estudios, oportunidades laborales o emprendimientos y terminaron construyendo algunas de las compañías más importantes del mundo.

La publicación concluye que, pese a los cambios en las políticas migratorias y económicas, Estados Unidos continúa siendo uno de los principales destinos para empresarios extranjeros que buscan desarrollar negocios y ampliar sus inversiones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.