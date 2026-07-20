Reglas de vigencia del pasaporte para viajar a EE. UU. tras actualización

GENERANDO AUDIO...

Hay una regla adicional en el pasaporte para ciertos ciudadanos. Foto: Cuartoscuro

Un pasaporte vencido, como su nombre indica, no tiene validez para viajar a Estados Unidos. Sin importar la nacionalidad o lugar de procedencia, ninguna aerolínea deja abordar el avión y ninguna autoridad de migración deja entrar al país cuando la fecha ha expirado.

Sin embargo, y lo que genera más confusión es otra regla, menos conocida: la exigencia de que el pasaporte tenga vigencia de, al menos, 6 meses más allá de la fecha en que termine el viaje, aunque el documento todavía no haya vencido. Esta regla no aplica igual para todos los países, y buena parte de América Latina queda fuera de ella, aunque no toda.

¿Qué países están exentos de la regla de los 6 meses?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) actualizó, el 18 de diciembre de 2025, la lista de países cuyos ciudadanos no necesitan esa vigencia adicional de 6 meses y sólo requieren que el pasaporte cubra la duración exacta de su estancia en EE. UU., de acuerdo con el boletín oficial de CBP. La lista completa supera los 120 países, desde Albania hasta Zimbabue.

Entre las naciones latinoamericanas que sí están exentas se encuentran:

México

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Colombia

Venezuela

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Paraguay

Uruguay

Brasil

República Dominicana

Honduras y Cuba no aparecen en esa lista, así que sus ciudadanos sí deben cumplir con los 6 meses de vigencia adicional para poder viajar a EE. UU. Quien tenga dudas sobre su propio país puede confirmarlo directamente en el sitio de CBP.

🇺🇸🇧🇷 The strength of the US passport declined after Brazil imposed a visa requirement.



And for the first time, the US passport exits the list of the world’s top ten most powerful passports. pic.twitter.com/34Lj0Dr32u — Global Insight Journal (@GlobalIJournal) July 19, 2026

¿Qué pasa si viajas con el pasaporte vencido?

Las aerolíneas pueden negar el embarque y las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso a quienes presenten un pasaporte vencido, sin excepción por nacionalidad. La recomendación es revisar la fecha de vencimiento con varios meses de anticipación al viaje y renovar el documento antes de esa fecha si hace falta.

Existe, sin embargo, una excepción puntual: una visa estadounidense que sigue vigente puede seguir usándose aunque esté estampada en un pasaporte ya vencido, siempre que el viajero presente también su pasaporte nuevo y ambos documentos cumplan con las condiciones que exigen las autoridades.

¿Qué deben saber los ciudadanos de EE. UU. con doble nacionalidad?

Los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad deben entrar y salir de EE. UU. usando su pasaporte estadounidense, nunca el de su otro país, según establece la página oficial del Departamento de Estado sobre doble nacionalidad. La ley no permite ingresar al país con el pasaporte extranjero, aunque el viajero sea nacional de ambos países.

El mismo Departamento de Estado también advierte, en su guía oficial para quienes reciben un pasaporte nuevo, sobre otro error común: los sellos de “recuerdo” o de broma que algunos viajeros coleccionan no están permitidos en un pasaporte estadounidense y pueden causar problemas al viajar, según travel.state.gov.

La recomendación oficial es guardar ese tipo de sellos en un cuaderno u otro objeto personal, y limitar cualquier anotación en el pasaporte a la firma y los datos de contacto de emergencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.