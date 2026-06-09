Tendencias de lentes 2026: los modelos que usan las parejas de los jugadores para el Mundial

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Georgina y Antonela. Fotos: AFP

En el Mundial, las esposas de los jugadores más famosos no solo asisten a los partidos, también definen tendencias.

Antonela Roccuzzo, Georgina Rodríguez, Imaan Hammam, Bruna Biancardi y Tini Stoessel aparecen en cada evento con gafas que se vuelven virales en Instagram. Sus modelos de Miu Miu, oversized y futuristas, ya mueven búsquedas masivas en Google entre hispanos en Estados Unidos.

¿Cuál es la tendencia de lentes más buscada a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los modelos cat eye de Miu Miu son la declaración de estilo del 2026 y se volvieron tendencia gracias a su diseño femenino, audaz y lleno de actitud. Son el accesorio imprescindible este verano con su toque de rebeldía. Sus formas creativas han sido el gran atractivo entre las celebridades.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, apuesta por la elegancia natural y lleva gafas de sol finas que complementan su outfit casual.

¿Qué modelos cat eye marcan la tendencia previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las Miu Miu MU 04ZS condensan el encanto retro que domina las pasarelas de 2025 y 2026 con líneas alargadas hacia arriba que realzan la mirada. A pesar de que fueron inventadas hace casi 100 años, se confirman cada año como símbolo de encanto y feminidad.

Imaan Hammam, pareja de Achraf Hakimi, es una de las modelos que más populariza este estilo y lleva gafas de sol de Miu Miu combinadas con vestidos oversize y bailarinas tabi en terciopelo verde.

¿Qué otras monturas ovaladas aparecen como tendencia para el Mundial 2026?

De acuerdo con la revista Vogue, las monturas ovaladas oscuras estarán muy presentes en el Mundial 2026 y se usan para dar un toque sofisticado a cualquier outfit.

Georgina Rodríguez, esposa del jugador portugués Cristiano Ronaldo, es una de las exponentes de esta tendencia al aparecer en eventos con estas gafas para complementar su estilo.

Esta opción encaja perfectamente con la tendencia de lujo deportivo y combina bien con tonos neutros como beige, blanco y negro. Las marcas Prada y Tom Ford impulsan este diseño con acabados minimalistas y líneas muy finas.

¿Qué lentes con cristales de colores aparecen en las tendencias de lujo?

Los cristales de colores, especialmente los amarillos, serán una de las novedades del año. Este estilo mezcla moda y funcionalidad ya que muchas personas los utilizan para reducir el cansancio visual y mejorar el contraste de la visión.

Bruna Biancardi, influencer brasileña y pareja de Neymar, apuesta por tonos claros y elegancia luminosa.

Mientras ella luce un vestido drapeado con escote bardot y joyas brillantes, Neymar combina camiseta blanca con camisa abierta, bermudas texturizadas y gafas de sol de montura metálica con cristales oscuros.

¿Qué lentes vintage de los 90 regresan en el Mundial 2026?

Los lentes pequeños, rectangulares y de estética noventosa siguen siendo una de las opciones favoritas dentro del mundo de la moda. Muchas celebridades y referentes de moda siguen apostando por este tipo de gafas porque funcionan tanto para looks urbanos como para outfits más elegantes.

Tini Stoessel, estrella pop y además pareja de Rodrigo De Paul, proyecta una imagen muy cool y conectada con las tendencias actuales. Apuesta por el top blanco palabra de honor asimétrico combinado con vaqueros, pañuelo en la cabeza y gafas de inspiración retro que encajan con la estética Y2K.

Dentro de las tendencias también aparece el regreso de los modelos más simples y clásicos.

Los estilos Ray-Ban vuelven a ganar terreno gracias a su diseño rectangular y su estética oscura, que aporta un toque sobrio y elegante para cualquier look.

Aunque la atención estará puesta en los partidos, el Mundial también suele convertirse en una vitrina de tendencias.

Los lentes que llevan las parejas de algunos de los futbolistas más seguidos muestran cuáles son los estilos que ya están ganando espacio en redes sociales y que podrían verse con más frecuencia durante los próximos meses.

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